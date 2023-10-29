Погрузиться в атмосферу приключений и городских легенд в местах, где были найдены клады
Смутные времена заставляли жителей прятать свои накопления — и это были вовсе не золото и бриллианты.
Чтобы узнать, какими были древние клады и где их находят в наши дни, мы отправимся гулять по местам, где деньги буквально лежали под ногами. Обсудим легендарные тайники и пересчитаем стоимость древних сокровищ на современные рубли.
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Описание
Что вас ожидает
Отправляемся гулять по Китай-городу! Нас ждут места у стен Кремля, на Ильинке и Никольской, где в последние 100 лет находили клады. Вы узнаете, какие бывали тайники и что в них входило. Я покажу:
- переулок, где в разные времена нашли аж 2 клада: один с испанскими реалами из Нового Света, а второй с дорогим оружием;
- место, где несанкционированный пикник помог найти самый большой клад в Китай-городе, насчитывающий более 95000 монет;
- тайник, содержавший 31 рубль времен Дмитрия Донского. Много это или мало? Сравним размер находки с общей суммой дани Орде!
- старинный монетный двор, где чеканили деньги;
- свою коллекцию монет и кошелёк затейливой конструкции.
Вы поймёте, почему в России золотые монеты почти не участвовали в торговле. Рассмотрите древние копейки и выясните, почему их не любили иностранные купцы. Узнаете тайны монет и их названий: почему 3 копейки — это алтын, что такое «семишник» и зачем его отдавали «сырой земле». И услышите про легендарные клады Ваньки Каина и Салтычихи, а также библиотеку Ивана Грозного.
В завершение экскурсии мы спустимся под землю на глубину 7,5 метров, где в Музее археологии Москвы увидим те самые клады, о которых шла речь во время экскурсии. Рассмотрим артефакты, обнаруженные при раскопках в Китай-городе, и при желании посмотрим фильмы о других неожиданных находках.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в Музей археологии Москвы (стандартный билет — 300 руб, ветеранам боевых действий бесплатно). В настоящее время все билеты в музеи приобретаются в электронном виде с регистрацией на сайте — рекомендую сделать это заранее.
- Экскурсии с началом после 16.00 проводятся без посещения музея
- По субботам и воскресеньям перекрыт доступ в Ипатьевский переулок, это уменьшает количество мест показа
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Китай-город»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.