Старинные клады Китай-города

Погрузиться в атмосферу приключений и городских легенд в местах, где были найдены клады

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Москве скоро будет 900 лет — за это время город пережил немало напастей.

Смутные времена заставляли жителей прятать свои накопления — и это были вовсе не золото и бриллианты.

Чтобы узнать, какими были древние клады и где их находят в наши дни, мы отправимся гулять по местам, где деньги буквально лежали под ногами. Обсудим легендарные тайники и пересчитаем стоимость древних сокровищ на современные рубли.
Старинные клады Китай-города
Старинные клады Китай-города
Старинные клады Китай-города
Старинные клады Китай-города
Старинные клады Китай-города
Старинные клады Китай-города
Старинные клады Китай-города
Старинные клады Китай-города
Старинные клады Китай-города
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Отправляемся гулять по Китай-городу! Нас ждут места у стен Кремля, на Ильинке и Никольской, где в последние 100 лет находили клады. Вы узнаете, какие бывали тайники и что в них входило. Я покажу:

  • переулок, где в разные времена нашли аж 2 клада: один с испанскими реалами из Нового Света, а второй с дорогим оружием;
  • место, где несанкционированный пикник помог найти самый большой клад в Китай-городе, насчитывающий более 95000 монет;
  • тайник, содержавший 31 рубль времен Дмитрия Донского. Много это или мало? Сравним размер находки с общей суммой дани Орде!
  • старинный монетный двор, где чеканили деньги;
  • свою коллекцию монет и кошелёк затейливой конструкции.

Вы поймёте, почему в России золотые монеты почти не участвовали в торговле. Рассмотрите древние копейки и выясните, почему их не любили иностранные купцы. Узнаете тайны монет и их названий: почему 3 копейки — это алтын, что такое «семишник» и зачем его отдавали «сырой земле». И услышите про легендарные клады Ваньки Каина и Салтычихи, а также библиотеку Ивана Грозного.

В завершение экскурсии мы спустимся под землю на глубину 7,5 метров, где в Музее археологии Москвы увидим те самые клады, о которых шла речь во время экскурсии. Рассмотрим артефакты, обнаруженные при раскопках в Китай-городе, и при желании посмотрим фильмы о других неожиданных находках.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в Музей археологии Москвы (стандартный билет — 300 руб, ветеранам боевых действий бесплатно). В настоящее время все билеты в музеи приобретаются в электронном виде с регистрацией на сайте — рекомендую сделать это заранее.
  • Экскурсии с началом после 16.00 проводятся без посещения музея
  • По субботам и воскресеньям перекрыт доступ в Ипатьевский переулок, это уменьшает количество мест показа

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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