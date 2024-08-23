Москве скоро будет 900 лет — за это время город пережил немало напастей.Смутные времена заставляли жителей прятать свои накопления — и это были вовсе не золото и бриллианты.Чтобы узнать, какими

были древние клады и где их находят в наши дни, мы отправимся гулять по местам, где деньги буквально лежали под ногами. Обсудим легендарные тайники и пересчитаем стоимость древних сокровищ на современные рубли.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Отправляемся гулять по Китай-городу! Нас ждут места у стен Кремля, на Ильинке и Никольской, где в последние 100 лет находили клады. Вы узнаете, какие бывали тайники и что в них входило. Я покажу:

переулок, где в разные времена нашли аж 2 клада: один с испанскими реалами из Нового Света, а второй с дорогим оружием;

место, где несанкционированный пикник помог найти самый большой клад в Китай-городе, насчитывающий более 95000 монет;

тайник, содержавший 31 рубль времен Дмитрия Донского. Много это или мало? Сравним размер находки с общей суммой дани Орде!

старинный монетный двор, где чеканили деньги;

свою коллекцию монет и кошелёк затейливой конструкции.

Вы поймёте, почему в России золотые монеты почти не участвовали в торговле. Рассмотрите древние копейки и выясните, почему их не любили иностранные купцы. Узнаете тайны монет и их названий: почему 3 копейки — это алтын, что такое «семишник» и зачем его отдавали «сырой земле». И услышите про легендарные клады Ваньки Каина и Салтычихи, а также библиотеку Ивана Грозного.

В завершение экскурсии мы спустимся под землю на глубину 7,5 метров, где в Музее археологии Москвы увидим те самые клады, о которых шла речь во время экскурсии. Рассмотрим артефакты, обнаруженные при раскопках в Китай-городе, и при желании посмотрим фильмы о других неожиданных находках.

Организационные детали