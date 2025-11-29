Волшебный деревянный городок на Волге с белоснежным островом монастыря пленил сердце не только Пушкина, но и Ивана Грозного! Сегодня Старица похорошела и расцвела благодаря реставрации, и вы полюбуетесь уютной застройкой в стиле провинциального барокко, услышите об истории города, его жителях и гостях. Почаёвничаете и увидите необычный храм в селе Красное.

Описание экскурсии

Старица — возрождённый купеческий город на Волге

Чтобы сэкономить время, мы поедем по скоростной магистрали, и по пути вы услышите рассказ о Государевом тракте. На прогулке по обновлённому историческому центру:

вы пройдёте по мощёным улочкам и рассмотрите аккуратные усадьбы 18 века

по мощёным улочкам и рассмотрите аккуратные усадьбы 18 века отдохнёте в парке на набережной, пообедаете в купеческом стиле и почаёвничаете со знаменитой слойкой Вульфа по рецепту времён Пушкина

в парке на набережной, в купеческом стиле и со знаменитой слойкой Вульфа по рецепту времён Пушкина подниметесь на смотровые площадки Старицкого кремля

на смотровые площадки Старицкого кремля побываете в Успенском монастыре

В свободное время вы пройдёте по многоуровневым набережным и при желании осмотрите частную коллекцию фарфора и Музея пекарского дела.

Зефирный храм в селе Красное

Недалеко от Старицы вы увидите редкий для тверского края псевдоготический храм Преображения Господня — словно розовое воздушное облако, сотканное из каменного кружева. Нежные линии, остроконечные шпили и готическая «роза» над входом делают его настоящим архитектурным чудом.

Вы узнаете

Почему эпитетом «Белокаменная» Русь обязана Старице

Каким человеком был первый патриарх Московский и Всея Руси Иов — уроженец города

Почему Иван Грозный называл Старицу Любим-городом

И многое другое

Организационные детали