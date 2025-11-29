Волшебный деревянный городок на Волге с белоснежным островом монастыря пленил сердце не только Пушкина, но и Ивана Грозного! Сегодня Старица похорошела и расцвела благодаря реставрации, и вы полюбуетесь уютной застройкой в стиле провинциального барокко, услышите об истории города, его жителях и гостях. Почаёвничаете и увидите необычный храм в селе Красное.
Старица — возрождённый купеческий город на Волге
Чтобы сэкономить время, мы поедем по скоростной магистрали, и по пути вы услышите рассказ о Государевом тракте. На прогулке по обновлённому историческому центру:
- вы пройдёте по мощёным улочкам и рассмотрите аккуратные усадьбы 18 века
- отдохнёте в парке на набережной, пообедаете в купеческом стиле и почаёвничаете со знаменитой слойкой Вульфа по рецепту времён Пушкина
- подниметесь на смотровые площадки Старицкого кремля
- побываете в Успенском монастыре
В свободное время вы пройдёте по многоуровневым набережным и при желании осмотрите частную коллекцию фарфора и Музея пекарского дела.
Зефирный храм в селе Красное
Недалеко от Старицы вы увидите редкий для тверского края псевдоготический храм Преображения Господня — словно розовое воздушное облако, сотканное из каменного кружева. Нежные линии, остроконечные шпили и готическая «роза» над входом делают его настоящим архитектурным чудом.
Вы узнаете
- Почему эпитетом «Белокаменная» Русь обязана Старице
- Каким человеком был первый патриарх Московский и Всея Руси Иов — уроженец города
- Почему Иван Грозный называл Старицу Любим-городом
- И многое другое
Организационные детали
- Дорога из Москва до Старицы занимает около 3 часов в одну сторону. Мы поедем на комфортабельном автобусе туристического класса
- Дополнительно по желанию при заказе оплачивается обед 850 ₽ за чел. и чай с булочкой Вульфа 550 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Он будет использовать систему радиогид, и всем будет хорошо слышно — мы выдадим вам одноразовые наушники
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Войковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
