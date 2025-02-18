Пройти Поварскую от Нового Арбата до Садового кольца можно минут за 15. Но мы спешить не будем, чтобы вы увидели десятки домов с историей — уникальная концентрация даже для Москвы. Я расскажу, как в их стенах кипели страсти, создавались шедевры и вершились судьбы. Азарт и казино, авантюра и драма таланта, love story со счастливым финалом и даже детектив — в нашей программе!

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

за 1–4 человек или 1400 ₽ за человека, если вас больше

от 5600 ₽ за 1–4 человек или 1400 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Улица роскоши и бомонда

Давно ли вы бывали на Поварской? А ведь это одна из самых красивых улиц не только Москвы, но и Европы. Она кажется тихой и пустынной — но историй о жителях Поварской хватило бы на десяток сериалов. Как они решали для себя извечный квартирный вопрос, какими маниями и пристрастиями были одержимы — разберёмся на экскурсии.

Что будем смотреть

Гуляя по Поварской улице, Малому и Большому Ржевским, Хлебному и Борисоглебскому переулкам, вы обратите внимание на неповторимый стиль и характер застройки района — рядом с особняками родовитых дворян и дворцами крупнейших предпринимателей высятся доходные дома рубежа веков. А я расскажу их увлекательные истории!

О чём будем говорить

На точке отсчёта престижной улицы познакомимся с высоткой Средневековья и удивимся странным именам русских храмов

Выясним, что готовили повара Поварской по случаю царских пиров, кому улица Сытного двора обязана превращением в посольскую и сколько имён она сменила

Выясним, как получить приглашение на приём в посольство и где научиться говорить по-венгерски

Раскроем секреты соседних переулков и расшифруем загадочные отметки на домах

Найдём места съёмок любимых кинофильмов

Посмотрим, где жили гении, поздороваемся с самым первым русским Нобелевским лауреатом по литературе и почти дойдём до того, кто стал пятым

Уточним место жительства великих зодчих — в каких домах жили сами, а какие строили по заказу

Подсмотрим в незакрытую дверь мастерской скульптора

Проследим, как одна архитектурная эпоха сменяла другую и получим ответы на квартирные вопросы Поварской

А что ещё?

В программе экскурсии — дом-торт, самые вкусные конфеты, охота на представителей реального и мифического животного мира (найдём даже тех, кто спрятался) и конечно, стихи и музыка! В финале выпьем чашечку кофе по-шолоховски, по-симоновски, а может, и по-окуджавски в культовом месте творческой интеллигенции.

Организационные детали