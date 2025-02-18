Страсти по Поварской и квартирный вопрос

Удивиться бурным и причудливым подробностям из жизни обитателей самой аристократической улицы Москвы
Пройти Поварскую от Нового Арбата до Садового кольца можно минут за 15.

Но мы спешить не будем, чтобы вы увидели десятки домов с историей — уникальная концентрация даже для Москвы. Я расскажу, как в их стенах кипели страсти, создавались шедевры и вершились судьбы.

Азарт и казино, авантюра и драма таланта, love story со счастливым финалом и даже детектив — в нашей программе!
5
3 отзыва
Страсти по Поварской и квартирный вопрос
Страсти по Поварской и квартирный вопрос
Страсти по Поварской и квартирный вопрос
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Улица роскоши и бомонда

Давно ли вы бывали на Поварской? А ведь это одна из самых красивых улиц не только Москвы, но и Европы. Она кажется тихой и пустынной — но историй о жителях Поварской хватило бы на десяток сериалов. Как они решали для себя извечный квартирный вопрос, какими маниями и пристрастиями были одержимы — разберёмся на экскурсии.

Что будем смотреть

Гуляя по Поварской улице, Малому и Большому Ржевским, Хлебному и Борисоглебскому переулкам, вы обратите внимание на неповторимый стиль и характер застройки района — рядом с особняками родовитых дворян и дворцами крупнейших предпринимателей высятся доходные дома рубежа веков. А я расскажу их увлекательные истории!

О чём будем говорить

  • На точке отсчёта престижной улицы познакомимся с высоткой Средневековья и удивимся странным именам русских храмов
  • Выясним, что готовили повара Поварской по случаю царских пиров, кому улица Сытного двора обязана превращением в посольскую и сколько имён она сменила
  • Выясним, как получить приглашение на приём в посольство и где научиться говорить по-венгерски
  • Раскроем секреты соседних переулков и расшифруем загадочные отметки на домах
  • Найдём места съёмок любимых кинофильмов
  • Посмотрим, где жили гении, поздороваемся с самым первым русским Нобелевским лауреатом по литературе и почти дойдём до того, кто стал пятым
  • Уточним место жительства великих зодчих — в каких домах жили сами, а какие строили по заказу
  • Подсмотрим в незакрытую дверь мастерской скульптора
  • Проследим, как одна архитектурная эпоха сменяла другую и получим ответы на квартирные вопросы Поварской

А что ещё?

В программе экскурсии — дом-торт, самые вкусные конфеты, охота на представителей реального и мифического животного мира (найдём даже тех, кто спрятался) и конечно, стихи и музыка! В финале выпьем чашечку кофе по-шолоховски, по-симоновски, а может, и по-окуджавски в культовом месте творческой интеллигенции.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится для лиц старше 18 лет
  • Напитки и угощения в финальной точке маршрута оплачиваются отдельно (по желанию)
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Е
18 фев 2025
После прогулки по Поварской делюсь мнением, однозначно понравилось. В 21 веке Мастеру на его вопрос улица зачётно ответила новым форматом квартир, от старых не отличить сходу. А когда смотришь на первый хоум-офис, то ясно, эта идея родом из 1899-го). В конце экскурсии памятник Бродскому не подкачал, он такой же, как его строки.
В
18 фев 2025
Замечательная экскурсия!!
Меня очень впечатлила прогулка по маршруту, теперь я знаю о Поварской всё или почти всё! А ответы на вечный квартирный вопрос в разных точках улицы и в переулка, неожиданно
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удивили своим разнообразием. Приятно было слышать и поэтические строки, они были уместны и для них находились поводы. Что ни шаг, то новая деталь, то мифическое создание, то архитекрурная изюминка, то редкий городской знак.
В итоге, Поварская стала для меня открытием!
Галина, огромное Вам спасибо за такую невероятную экскурсию!

К
4 фев 2025
Мне очень понравилась экскурсия! Очень освежает взгляд на одну из самых красивых улиц города. Галина обращает внимание на такие детали, которые так и не заметишь. А еще на экскурсии можно побывать в ресторане - и ресторан того стоит, чтобы туда зайти, хотя бы на кофе!

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