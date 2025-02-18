Но мы спешить не будем, чтобы вы увидели десятки домов с историей — уникальная концентрация даже для Москвы. Я расскажу, как в их стенах кипели страсти, создавались шедевры и вершились судьбы.
Азарт и казино, авантюра и драма таланта, love story со счастливым финалом и даже детектив — в нашей программе!
Описание экскурсии
Улица роскоши и бомонда
Давно ли вы бывали на Поварской? А ведь это одна из самых красивых улиц не только Москвы, но и Европы. Она кажется тихой и пустынной — но историй о жителях Поварской хватило бы на десяток сериалов. Как они решали для себя извечный квартирный вопрос, какими маниями и пристрастиями были одержимы — разберёмся на экскурсии.
Что будем смотреть
Гуляя по Поварской улице, Малому и Большому Ржевским, Хлебному и Борисоглебскому переулкам, вы обратите внимание на неповторимый стиль и характер застройки района — рядом с особняками родовитых дворян и дворцами крупнейших предпринимателей высятся доходные дома рубежа веков. А я расскажу их увлекательные истории!
О чём будем говорить
- На точке отсчёта престижной улицы познакомимся с высоткой Средневековья и удивимся странным именам русских храмов
- Выясним, что готовили повара Поварской по случаю царских пиров, кому улица Сытного двора обязана превращением в посольскую и сколько имён она сменила
- Выясним, как получить приглашение на приём в посольство и где научиться говорить по-венгерски
- Раскроем секреты соседних переулков и расшифруем загадочные отметки на домах
- Найдём места съёмок любимых кинофильмов
- Посмотрим, где жили гении, поздороваемся с самым первым русским Нобелевским лауреатом по литературе и почти дойдём до того, кто стал пятым
- Уточним место жительства великих зодчих — в каких домах жили сами, а какие строили по заказу
- Подсмотрим в незакрытую дверь мастерской скульптора
- Проследим, как одна архитектурная эпоха сменяла другую и получим ответы на квартирные вопросы Поварской
А что ещё?
В программе экскурсии — дом-торт, самые вкусные конфеты, охота на представителей реального и мифического животного мира (найдём даже тех, кто спрятался) и конечно, стихи и музыка! В финале выпьем чашечку кофе по-шолоховски, по-симоновски, а может, и по-окуджавски в культовом месте творческой интеллигенции.
Организационные детали
- Экскурсия проводится для лиц старше 18 лет
- Напитки и угощения в финальной точке маршрута оплачиваются отдельно (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Меня очень впечатлила прогулка по маршруту, теперь я знаю о Поварской всё или почти всё! А ответы на вечный квартирный вопрос в разных точках улицы и в переулка, неожиданно