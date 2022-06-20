Гуляем по аристократической Поварской. А там, что ни особняк, то история! Дома с привидениям, тайниками, крутыми легендами и даже масонская ложа.
Да и поздороваться есть с кем. Пушкин, Лермонтов, Дюма, Бунин, Пастернак, Ахмадулина и даже Михалков приветственно помашут нам из своих окон. И это только звезды литературы.
А уж сколько здесь жило и побывало других знаменитостей - и не счесть. И, конечно же, узнаем, как жили аристократы и не только. Легенд и историй хватит на всех)
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Поварская ул. , 5, стр. 1, Москва
Завершение: Кудринская пл. , 46 / 54, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Детям до 10 лет вход бесплатный
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катарина — ваш гид в Москве
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