Гуляем по аристократической Поварской. А там, что ни особняк, то история! Дома с привидениям, тайниками, крутыми легендами и даже масонская ложа.

Да и поздороваться есть с кем. Пушкин, Лермонтов, Дюма, Бунин, Пастернак, Ахмадулина и даже Михалков приветственно помашут нам из своих окон. И это только звезды литературы.

А уж сколько здесь жило и побывало других знаменитостей - и не счесть. И, конечно же, узнаем, как жили аристократы и не только. Легенд и историй хватит на всех)