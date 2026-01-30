Отправляемся на прогулку по самой красивой улице Москвы.
Узнаем, как из поселения поваров царского двора она превратилась в настоящий аристократический район с роскошными особняками.
И приключения здесь соответствующие: выясним, у кого гостил
Узнаем, как из поселения поваров царского двора она превратилась в настоящий аристократический район с роскошными особняками.
И приключения здесь соответствующие: выясним, у кого гостил
Описание экскурсииБогатые особняки и дома с привидениями Гуляем по аристократической Поварской. А там, что ни особняк, то история! Дома с привидениям, тайниками, крутыми легендами и даже масонская ложа. Да и поздороваться есть с кем. Пушкин, Лермонтов, Дюма, Бунин, Пастернак, Ахмадулина и Михалков приветственно помашут нам из своих окон. И это только звезды литературы. А уж сколько здесь жило и побывало других знаменитостей — и не счесть. И, конечно же, узнаем, как жили аристократы и не только. Легенд и историй хватит на всех!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Симеона Столпника
- Усадьба Грачевых
- Усадьба Дункер - Цетлина
- Центр Драматургии и режиссуры
- Особняк Саарбекова
- Доходный дом графини Милорадович
- Верховный Суд
- Доходный дом Баскакова
- Памятник Бунину
- Особняк Носенкова
- Академия Гнесиных
- Музей Горького
- Особняк Голицына-Самариных
- Особняк графа Шереметева
- Особняк Миндовского
- Усадьба Шлосберга
- Дом Волконской
- Особняк Святополк - Четвертинского
- Дом киноактера
- Центральный Дом Литераторов
- Усадьба Сологуба
- Дом Михалковых
- Музей «Чайковский и Москва»
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Поварская ул., 5, стр. 1, Москва
Завершение: Кудринская пл., 46/54, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Катарина отлично провела экскурсию, рассказала много интересного, ответила на вопросы.
Все было вовремя, заранее на связи. В общем, полностью довольны.
Все было вовремя, заранее на связи. В общем, полностью довольны.
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И
Экскурсия была проведена 24 октября в 12:00. Гид Катарина нам очень понравилась своим профессионализмом, позитивной энергией, улыбчивостью, и заразительным смехом. Мы узнали много интересных, исторических фактов о зданиях на улице Поварской. Время пролетело очень быстро и познавательно. Рекомендую эту экскурсию.
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А
Очень увлекательно. Понравилось, что экскурсия прошла как увлекательный рассказ с элементами диалога. Не было скучных неинтересных дат, зато было приятное человеческое общение
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А
Очень увлекательно. Понравилось, что экскурсия прошла как увлекательный рассказ с элементами диалога. Не было скучных неинтересных дат, зато было приятное человеческое общение
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Т
Все очень понравилось. Катарина очень интересно рассказывает. Подготовила дополнительную информацию по одному из зданий, которое нас интересовало.
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Ю
Очень понравилась экскурсия! Одновременно легкая и насыщенная. То что нужно для полезного времяпрепровождения в воскресный день!
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