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Узнаем, как из поселения поваров царского двора она превратилась в настоящий аристократический район с роскошными особняками.



И приключения здесь соответствующие: выясним, у кого гостил читать дальше уменьшить Александр Дюма, где собиралась масонская ложа, где жили Пушкин и Лермонтов, где тайно венчались граф Шереметьев и крепостная актриса Жемчугова, кого навещали Высоцкий и Марина Влади. И, конечно же, я припасла множество других поварских историй для экскурсии. Отправляемся на прогулку по самой красивой улице Москвы.Узнаем, как из поселения поваров царского двора она превратилась в настоящий аристократический район с роскошными особняками.И приключения здесь соответствующие: выясним, у кого гостил 5 12 отзывов

Катарина Ваш гид в Москве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5990 ₽ за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 12 отзывов 2 часа 1-20 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Богатые особняки и дома с привидениями Гуляем по аристократической Поварской. А там, что ни особняк, то история! Дома с привидениям, тайниками, крутыми легендами и даже масонская ложа. Да и поздороваться есть с кем. Пушкин, Лермонтов, Дюма, Бунин, Пастернак, Ахмадулина и Михалков приветственно помашут нам из своих окон. И это только звезды литературы. А уж сколько здесь жило и побывало других знаменитостей — и не счесть. И, конечно же, узнаем, как жили аристократы и не только. Легенд и историй хватит на всех!

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Храм Симеона Столпника

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Центр Драматургии и режиссуры

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Доходный дом графини Милорадович

Верховный Суд

Доходный дом Баскакова

Памятник Бунину

Особняк Носенкова

Академия Гнесиных

Музей Горького

Особняк Голицына-Самариных

Особняк графа Шереметева

Особняк Миндовского

Усадьба Шлосберга

Дом Волконской

Особняк Святополк - Четвертинского

Дом киноактера

Центральный Дом Литераторов

Усадьба Сологуба

Дом Михалковых

Музей «Чайковский и Москва» Что включено Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: Поварская ул., 5, стр. 1, Москва Завершение: Кудринская пл., 46/54, Москва Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.