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Суздаль — град летописный

Кругозор
Кругозор – Гид из Москвы
На нашей экскурсии 🧭 вас ждет обзорная прогулка 👣 по Суздалю — городу-музею, который имеет многовековую историю 📖.

Мы не только прогуляемся по историческим улочкам, но и посетим немало музеев и храмов, а также увидим древнейшее строение города — деревянных Суздальский кремль на берегу реки Каменки.
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  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 890 ₽ за человека

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Суздаль — град летописный
Суздаль — град летописный

Что вы увидите

  • Обзорная экскурсия по Суздалю
  • Суздальский Кремль
  • Спасо-Евфимиев монастырь (Спасо-Преображенский собор и Золотая кладовая, мини-концерт колокольных звонов)
  • Покровский женский монастырь
  • Ризоположенский монастырь
Суздаль – город 🏙️ потрясающей красоты и сказочной гармонии живописнейших окрестных видов и древних величественных монастырей, храмов, старинных деревянных домиков. Здесь категорически запрещено современное высотное строительство и можно любоваться всеми древними красотами Суздаля практически в нетронутом и прекрасно отреставрированном виде, это город-открытка!
Тысячелетняя история 📖 Суздаля связана с именемвеликого князя Владимира Мономаха, который начинает в X веке на берегу реки Каменки строительство мощной крепости. Это колоссальное сооружение –Суздальский кремль. Вы полюбуетесь ансамблем самой древней достопримечательности 🏛️ города. Увидите земляные валы, до сих пор поражающие своим величием и масштабами, древнейший Рождественский собор, древние Архиерейские палаты, деревянную Никольскую церковь ⛪, Успенский и Христорождественский храмы. У вас будет возможность пройти по кремлевской улице, заглянуть в многочисленные сувенирные лавочки и увезти «частичку» Суздаля на память.
Мы посетим главный храм обители -Спасо-Преображенский собор, построенный в традициях древней белокаменной архитектуры Суздаля. В нем сохранились, невероятной красоты и богатой палитры, фрески XVII века, выполненные костромскими мастерами под руководством Гурия Никитина.

Программа экскурсии:

  • Обзорная экскурсия ⛳ по Суздалю;
  • Экскурсия по территории Суздальского Кремля,
  • Спасо-Евфимиев монастырь (Спасо-Преображенский собор и Золотая кладовая, мини-концерт колокольных звонов);
  • Покровский женский монастырь;
  • Ризоположенский монастырь.
Что входит
  • Обслуживание автобусом (иномарка)
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсия
Что не входит
  • Обед в трактире по старинным славянским рецептам (оплачивается по желанию)
  • Меню обеда:
  • Винегрет монастырский с селедочкой
  • Щи княжеские из молочного поросенка в горшочке, томленные в печи и накрытые слоенным тестом
  • Жаркое по купечески
  • Хлебушек суздальский
  • Чай
Начало и место завершения
🚩 ст. м. «Площадь Ильича»
Суздаль — град летописный
Суздаль — град летописный
Суздаль — град летописный
Суздаль — град летописный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кругозор
Кругозор
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