Суздаль – город 🏙️ потрясающей красоты и сказочной гармонии живописнейших окрестных видов и древних величественных монастырей, храмов, старинных деревянных домиков. Здесь категорически запрещено современное высотное строительство и можно любоваться всеми древними красотами Суздаля практически в нетронутом и прекрасно отреставрированном виде, это город-открытка!

Тысячелетняя история 📖 Суздаля связана с именемвеликого князя Владимира Мономаха, который начинает в X веке на берегу реки Каменки строительство мощной крепости. Это колоссальное сооружение –Суздальский кремль. Вы полюбуетесь ансамблем самой древней достопримечательности 🏛️ города. Увидите земляные валы, до сих пор поражающие своим величием и масштабами, древнейший Рождественский собор, древние Архиерейские палаты, деревянную Никольскую церковь ⛪, Успенский и Христорождественский храмы. У вас будет возможность пройти по кремлевской улице, заглянуть в многочисленные сувенирные лавочки и увезти «частичку» Суздаля на память.

Мы посетим главный храм обители -Спасо-Преображенский собор, построенный в традициях древней белокаменной архитектуры Суздаля. В нем сохранились, невероятной красоты и богатой палитры, фрески XVII века, выполненные костромскими мастерами под руководством Гурия Никитина.

Программа экскурсии: