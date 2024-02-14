Экопарк «Ясно поле»: в гармонии с природой
Индивидуальная экскурсия в Москве

Узнать об органическом земледелии, 3D-строительстве и других удивительных проектах комплекса

В 120 км от Москвы, в живописном уголке Тульской области вы отдохнёте на природе и попробуете натуральные продукты, познакомитесь с новыми технологиями строительства и необычной архитектурой домов. Поразмыслите над философией арт-объектов.

А отдельно мы поговорим об особой системе гармоничного ведения сельского хозяйства — пермакультуре, которая здесь применяется.
Экопарк «Ясно поле»: в гармонии с природой
Экопарк «Ясно поле»: в гармонии с природой
Экопарк «Ясно поле»: в гармонии с природой
Ближайшие даты:
14
фев
15
фев
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Дорога до места займёт примерно 2 часа. В поездке мы сможем обсудить следующие темы:

  • 3D-строительство и 3D-печать — особенности технологий, применение в разных отраслях и история возведения домов в «Ясно поле».
  • Экология и прогресс — куда ведёт нас интенсивное сельское хозяйство и есть ли альтернатива.
  • Связь окружающего ландшафта и психики человека — почему нас тянет на природу и чем «цепляют» арт-объекты.

Экскурсия по парку

  • Вы увидите экодома и авторские архитектурные строения, напечатанные на 3D-принтере. Осматривая объекты уже вживую, продолжим разговор о преимуществах и сложностях 3D-строительства, перспективах его развития.
  • Представим, как живётся в доме-корове, домике, похожем на осиное гнездо, или гостинице с фермерскими животными под одной крышей.
  • Задумаемся о вечном, рассматривая философские арт-объекты парка.
  • Понаблюдаем за животными на ферме и в конюшне.
  • Посмотрим на экологично устроенные огороды, сады и теплицы. Вы познакомитесь с понятием «пермакультура», его историей, основными принципами и особенностями для нашего региона.

А я, как человек, погруженный в сельскохозяйственную тему (более 12 лет проработала в сфере сельхозпроизводства) и мечтающий о том, чтобы на земле восстановилась гармония, чтобы земельные богатства сохранялись и восполнялись — с удовольствием поделюсь с вами моим опытом и знаниями в области взаимодействия природы и человека.

Дополнительные опции

На территории экопарка можно забронировать конную прогулку, мастер-класс по изготовлению сыра, экскурсию на сыроварню с дегустацией сыров, мастер-класс по доению козы и другие активности.

Кому подойдёт экскурсия

Компаниям взрослых и семьям с детьми, тем, кто интересуется здоровым образом жизни, новыми экологичными технологиями, а также ценителям необычной архитектуры и арт-объектов.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из Москвы и обратно с рассказом о проекте, экскурсия по территории экопарка
  • Поездка проходит на автомобиле Hyundai IX35. В случае пробок на дорогах, возможно более позднее возвращение в Москву. Вы можете взять с собой напитки и продукты на перекус.
  • Стоимость экскурсии для большего количества участников или более одного дня согласовывается отдельно

Опциональные дополнительные расходы:

— аренда детского кресла в автомобиль
— обед в ресторане экопарка — 800 руб. с человека (заказывается заранее). Без предварительной записи можно заказать пельмени, вареники, выпечку, чай, кофе, дегустацию сыров.
— экскурсия по сыроварне с дегустацией сыров — 1000 руб. с человека
— обучение верховой езде — от 1500 руб., конные прогулки — от 2500 руб.

Также по выходным проводят следующие мастер-классы (заказывается заранее): по изготовлению сыра — 1500 руб. за взрослого, 750 руб. за ребёнка; по доению козы — 300 руб.; по керамике — 1200 руб. Зимой доступны катания на лыжах и тюбинге, летом — купание в озере, отдых в апидомиках. О доступных активностях желательно уточнять перед поездкой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Домодедовская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЗимниеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньРомантическиеПерезагрузкаРазвлеченияПарки аттракционов

Похожие туры из Москвы

Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
42 отзыва
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
16 фев
17 фев
20 фев
21 фев
13 500 за всё до 8 чел.
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Авторская экскурсия по историческому центру Москвы
в районе м. Китай-город
Сегодня
Завтра
15 фев
16 фев
5 200 за всё до 6 чел.
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
22 отзыва
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве
вблизи метро Выставочная
Сегодня
Завтра
15 фев
17 фев
5 850 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM