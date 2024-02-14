В 120 км от Москвы, в живописном уголке Тульской области вы отдохнёте на природе и попробуете натуральные продукты, познакомитесь с новыми технологиями строительства и необычной архитектурой домов. Поразмыслите над философией арт-объектов. А отдельно мы поговорим об особой системе гармоничного ведения сельского хозяйства — пермакультуре, которая здесь применяется.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога до места займёт примерно 2 часа. В поездке мы сможем обсудить следующие темы:

3D-строительство и 3D-печать — особенности технологий, применение в разных отраслях и история возведения домов в «Ясно поле».

Экология и прогресс — куда ведёт нас интенсивное сельское хозяйство и есть ли альтернатива.

Связь окружающего ландшафта и психики человека — почему нас тянет на природу и чем «цепляют» арт-объекты.

Экскурсия по парку

Вы увидите экодома и авторские архитектурные строения, напечатанные на 3D-принтере. Осматривая объекты уже вживую, продолжим разговор о преимуществах и сложностях 3D-строительства, перспективах его развития.

Представим, как живётся в доме-корове, домике, похожем на осиное гнездо, или гостинице с фермерскими животными под одной крышей.

Задумаемся о вечном, рассматривая философские арт-объекты парка.

Понаблюдаем за животными на ферме и в конюшне.

Посмотрим на экологично устроенные огороды, сады и теплицы. Вы познакомитесь с понятием «пермакультура», его историей, основными принципами и особенностями для нашего региона.

А я, как человек, погруженный в сельскохозяйственную тему (более 12 лет проработала в сфере сельхозпроизводства) и мечтающий о том, чтобы на земле восстановилась гармония, чтобы земельные богатства сохранялись и восполнялись — с удовольствием поделюсь с вами моим опытом и знаниями в области взаимодействия природы и человека.

Дополнительные опции

На территории экопарка можно забронировать конную прогулку, мастер-класс по изготовлению сыра, экскурсию на сыроварню с дегустацией сыров, мастер-класс по доению козы и другие активности.

Кому подойдёт экскурсия

Компаниям взрослых и семьям с детьми, тем, кто интересуется здоровым образом жизни, новыми экологичными технологиями, а также ценителям необычной архитектуры и арт-объектов.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер из Москвы и обратно с рассказом о проекте, экскурсия по территории экопарка

Поездка проходит на автомобиле Hyundai IX35. В случае пробок на дорогах, возможно более позднее возвращение в Москву. Вы можете взять с собой напитки и продукты на перекус.

Стоимость экскурсии для большего количества участников или более одного дня согласовывается отдельно

Опциональные дополнительные расходы:

— аренда детского кресла в автомобиль

— обед в ресторане экопарка — 800 руб. с человека (заказывается заранее). Без предварительной записи можно заказать пельмени, вареники, выпечку, чай, кофе, дегустацию сыров.

— экскурсия по сыроварне с дегустацией сыров — 1000 руб. с человека

— обучение верховой езде — от 1500 руб., конные прогулки — от 2500 руб.

Также по выходным проводят следующие мастер-классы (заказывается заранее): по изготовлению сыра — 1500 руб. за взрослого, 750 руб. за ребёнка; по доению козы — 300 руб.; по керамике — 1200 руб. Зимой доступны катания на лыжах и тюбинге, летом — купание в озере, отдых в апидомиках. О доступных активностях желательно уточнять перед поездкой.