Узнать об органическом земледелии, 3D-строительстве и других удивительных проектах комплекса
А отдельно мы поговорим об особой системе гармоничного ведения сельского хозяйства — пермакультуре, которая здесь применяется.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дорога до места займёт примерно 2 часа. В поездке мы сможем обсудить следующие темы:
- 3D-строительство и 3D-печать — особенности технологий, применение в разных отраслях и история возведения домов в «Ясно поле».
- Экология и прогресс — куда ведёт нас интенсивное сельское хозяйство и есть ли альтернатива.
- Связь окружающего ландшафта и психики человека — почему нас тянет на природу и чем «цепляют» арт-объекты.
Экскурсия по парку
- Вы увидите экодома и авторские архитектурные строения, напечатанные на 3D-принтере. Осматривая объекты уже вживую, продолжим разговор о преимуществах и сложностях 3D-строительства, перспективах его развития.
- Представим, как живётся в доме-корове, домике, похожем на осиное гнездо, или гостинице с фермерскими животными под одной крышей.
- Задумаемся о вечном, рассматривая философские арт-объекты парка.
- Понаблюдаем за животными на ферме и в конюшне.
- Посмотрим на экологично устроенные огороды, сады и теплицы. Вы познакомитесь с понятием «пермакультура», его историей, основными принципами и особенностями для нашего региона.
А я, как человек, погруженный в сельскохозяйственную тему (более 12 лет проработала в сфере сельхозпроизводства) и мечтающий о том, чтобы на земле восстановилась гармония, чтобы земельные богатства сохранялись и восполнялись — с удовольствием поделюсь с вами моим опытом и знаниями в области взаимодействия природы и человека.
Дополнительные опции
На территории экопарка можно забронировать конную прогулку, мастер-класс по изготовлению сыра, экскурсию на сыроварню с дегустацией сыров, мастер-класс по доению козы и другие активности.
Кому подойдёт экскурсия
Компаниям взрослых и семьям с детьми, тем, кто интересуется здоровым образом жизни, новыми экологичными технологиями, а также ценителям необычной архитектуры и арт-объектов.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Москвы и обратно с рассказом о проекте, экскурсия по территории экопарка
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai IX35. В случае пробок на дорогах, возможно более позднее возвращение в Москву. Вы можете взять с собой напитки и продукты на перекус.
- Стоимость экскурсии для большего количества участников или более одного дня согласовывается отдельно
Опциональные дополнительные расходы:
— аренда детского кресла в автомобиль
— обед в ресторане экопарка — 800 руб. с человека (заказывается заранее). Без предварительной записи можно заказать пельмени, вареники, выпечку, чай, кофе, дегустацию сыров.
— экскурсия по сыроварне с дегустацией сыров — 1000 руб. с человека
— обучение верховой езде — от 1500 руб., конные прогулки — от 2500 руб.
Также по выходным проводят следующие мастер-классы (заказывается заранее): по изготовлению сыра — 1500 руб. за взрослого, 750 руб. за ребёнка; по доению козы — 300 руб.; по керамике — 1200 руб. Зимой доступны катания на лыжах и тюбинге, летом — купание в озере, отдых в апидомиках. О доступных активностях желательно уточнять перед поездкой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Домодедовская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.