Приглашаем детей и взрослых в музей «Еда Руси», где оживают старинные традиции.
Вы познакомитесь с устройством русской печи, научитесь обращаться с ухватом и кочергой, а затем испечёте ароматные булочки и устроите чаепитие у самовара. Эта уютная семейная программа словно перенесёт вас в старые добрые времена.
Вы познакомитесь с устройством русской печи, научитесь обращаться с ухватом и кочергой, а затем испечёте ароматные булочки и устроите чаепитие у самовара. Эта уютная семейная программа словно перенесёт вас в старые добрые времена.
Описание мастер-класса
Знакомство с русской печью — вы узнаете, почему печь была главным местом в доме, как в ней готовили, мылись и даже спали. Научитесь обращаться с ухватом, кочергой, хлебной лопатой и другими предметами крестьянского быта.
Кулинарный мастер-класс — приготовите булочки из дрожжевого теста с маком и корицей. Пока выпечка будет румяниться в печке, вы продолжите знакомство с традициями русского дома.
Чаепитие — полакомитесь свежеиспечёнными булочками с чаем из дровяного самовара. Мы поговорим о русских чайных традициях, истории самовара, старинных сортах чая и ароматных травах, которые издавна использовали для домашних сборов.
Организационные детали
- До музея вам нужно добраться самостоятельно
- Продолжительность — 1 час 15 минут
- Возможно провести программу для большего количества человек, доплата за каждого следующего участника — 1550 ₽
- Дети допускаются только в сопровождении взрослых
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Жаворонки, рядом с Г.О. Химки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
В туризме я работаю более 20 лет. Мне нравится дарить людям незабываемые впечатления, яркие эмоции и душевное тепло. Я много путешествовала по России и миру, но сильнее всего меня всегда тянуло
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