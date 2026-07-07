Приглашаем детей и взрослых в музей «Еда Руси», где оживают старинные традиции. Вы познакомитесь с устройством русской печи, научитесь обращаться с ухватом и кочергой, а затем испечёте ароматные булочки и устроите чаепитие у самовара. Эта уютная семейная программа словно перенесёт вас в старые добрые времена.

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Описание мастер-класса

Знакомство с русской печью — вы узнаете, почему печь была главным местом в доме, как в ней готовили, мылись и даже спали. Научитесь обращаться с ухватом, кочергой, хлебной лопатой и другими предметами крестьянского быта.

Кулинарный мастер-класс — приготовите булочки из дрожжевого теста с маком и корицей. Пока выпечка будет румяниться в печке, вы продолжите знакомство с традициями русского дома.

Чаепитие — полакомитесь свежеиспечёнными булочками с чаем из дровяного самовара. Мы поговорим о русских чайных традициях, истории самовара, старинных сортах чая и ароматных травах, которые издавна использовали для домашних сборов.

Организационные детали