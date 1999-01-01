Программа экскурсии

08:45 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. Парк Победы, на парковке автобусов около музея-панорамы «Бородинская битва» (первый вагон из центра, выход №1 на Кутузовский проспект).

09:00 Отправление автобуса от м. Парк Победы. Путевая информация.

Звенигород: архитектурный ансамбль Саввино-Сторожевского монастыря, музейные экспозиции «Покои боярыни ХVII в. » и «Древний Звенигород».

Ново-Иерусалимский монастырь: экскурсия по монастырю с посещением музея Патриарха Никона, посещением Воскресенского собора, Галереи Ротонды Гроба Господня, подземной церкви Константина и Елены. Свободное время для посещения Гефсиманского сада и скита.

Свободное время для посещения Гефсиманского сада и скита.

19:00 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали

Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.

Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Льготные билеты для детей действуют при наличии подтверждающих документов. Подтверждающие документы необходимо иметь при себе и во время экскурсии. Если документы отсутствуют, взимается доплата на месте.

О Звенигороде

Звенигород – прелестный маленький городок в 60 км от Москвы, само имя которого вобрало в себя колокольные звоны. Колокол – символ города, он изображён на его гербе.

Обилие лесов, холмы и источники с хрустальной родниковой водой, живописные окрестности, названные в прошлом веке «Русским Барбизоном», «Русской Швейцарией», делают этот древний город особенно притягательным для отдыха. Звенигородская природа вдохновляла целые поколения художников, музыкантов, писателей и поэтов. Здесь бывали Пушкин, Чехов, Пришвин, Левитан, Чайковский и др.

Гармонией земного и небесного, чистотой и ясностью веет от памятников Саввино-Сторожевского монастыря в Саввинской слободе, одного из самых почитаемых русский святынь. Говорят, под стенами этого величественного монастыря задумал И. Левитан свой «Вечерний звон». Чуткая душа художника отозвалась на увиденную здесь красоту.

Вы сможете посетить 600-летний Саввино-Сторожевский монастырь и историко-художественный музей на его территории, подниметесь на Городок, древнее укрепление князя Юрия Звенигородского, где сохранилась старейшая в Подмосковье церковь Успения Богородицы 1390-х гг. постройки.

Новоиерусалимский Воскресенский монастырь

Основанный патриархом Никоном в XVII веке Новоиерусалимский Воскресенский монастырь, по его замыслу, должен был воплотить собой кусочек Святой земли, поэтому всё здесь устроено по образу и подобию Палестинских святынь: храм и кувуклия Гроба Господня, церковь Рождества Христова, церковь Успения с приделом Всех Святых, река Иордан, Гефсиманский сад, горы Фавор и Елеон.

В ходе экскурсии по монастырю вы посетите его главные храмы и достопримечательности: Воскресенский собор, выстроенный по точным чертежам и обмерам иерусалимского Храма Гроба Господня, спуститесь в часовню Гроба Господня, которую венчает 18-метровая ротонда с тремя ярусами световых оконец, а в интерьерах и на фасаде сохранились пояса уникальных керамических изразцов, ощутите светлый покой подземной церкви Константина и Елены, полюбуетесь на башни крепостной стены XVII века.

Свободное время можно посвятить посещению Гефсиманского сада и скита и тому, чтобы вознести молитвы о здоровье живущих и покое усопших в одном из храмов монастыря.