«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим

«Обители и судьбы»

5
1 отзыв
Совсем неподалеку от Москвы расположились святые места, известные всем православным.

В Новый Иерусалим и Звенигород издавна стремятся паломники, и мы приглашаем вас побывать «там, где всё начиналось» — на воссозданной частице Святой Земли в Подмосковье.
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим

Что вы увидите 🤩

  • Звенигород:
  • Архитектурный ансамбль Саввино-Сторожевского монастыря
  • Музейные экспозиции «Покои боярыни ХVII в. » и «Древний Звенигород»
  • Ново-Иерусалимский монастырь:
  • Музей Патриарха Никона
  • Воскресенский собор
  • Галерея-ротонда Гроба Господня
  • Подземная церковь Константина и Елены
  • Гефсиманский сад и скит
Программа экскурсии
  • 08:45 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. Парк Победы, на парковке автобусов около музея-панорамы «Бородинская битва» (первый вагон из центра, выход №1 на Кутузовский проспект).
  • 09:00 Отправление автобуса от м. Парк Победы. Путевая информация.
  • Звенигород: архитектурный ансамбль Саввино-Сторожевского монастыря, музейные экспозиции «Покои боярыни ХVII в. » и «Древний Звенигород».
  • Ново-Иерусалимский монастырь: экскурсия по монастырю с посещением музея Патриарха Никона, посещением Воскресенского собора, Галереи Ротонды Гроба Господня, подземной церкви Константина и Елены. Свободное время для посещения Гефсиманского сада и скита.
  • Свободное время для посещения Гефсиманского сада и скита.
  • 19:00 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).
  • Льготные билеты для детей действуют при наличии подтверждающих документов. Подтверждающие документы необходимо иметь при себе и во время экскурсии. Если документы отсутствуют, взимается доплата на месте.
О Звенигороде
Звенигород – прелестный маленький городок в 60 км от Москвы, само имя которого вобрало в себя колокольные звоны. Колокол – символ города, он изображён на его гербе.
Обилие лесов, холмы и источники с хрустальной родниковой водой, живописные окрестности, названные в прошлом веке «Русским Барбизоном», «Русской Швейцарией», делают этот древний город особенно притягательным для отдыха. Звенигородская природа вдохновляла целые поколения художников, музыкантов, писателей и поэтов. Здесь бывали Пушкин, Чехов, Пришвин, Левитан, Чайковский и др.
Гармонией земного и небесного, чистотой и ясностью веет от памятников Саввино-Сторожевского монастыря в Саввинской слободе, одного из самых почитаемых русский святынь. Говорят, под стенами этого величественного монастыря задумал И. Левитан свой «Вечерний звон». Чуткая душа художника отозвалась на увиденную здесь красоту.
Вы сможете посетить 600-летний Саввино-Сторожевский монастырь и историко-художественный музей на его территории, подниметесь на Городок, древнее укрепление князя Юрия Звенигородского, где сохранилась старейшая в Подмосковье церковь Успения Богородицы 1390-х гг. постройки.
Новоиерусалимский Воскресенский монастырь
Основанный патриархом Никоном в XVII веке Новоиерусалимский Воскресенский монастырь, по его замыслу, должен был воплотить собой кусочек Святой земли, поэтому всё здесь устроено по образу и подобию Палестинских святынь: храм и кувуклия Гроба Господня, церковь Рождества Христова, церковь Успения с приделом Всех Святых, река Иордан, Гефсиманский сад, горы Фавор и Елеон.
В ходе экскурсии по монастырю вы посетите его главные храмы и достопримечательности: Воскресенский собор, выстроенный по точным чертежам и обмерам иерусалимского Храма Гроба Господня, спуститесь в часовню Гроба Господня, которую венчает 18-метровая ротонда с тремя ярусами световых оконец, а в интерьерах и на фасаде сохранились пояса уникальных керамических изразцов, ощутите светлый покой подземной церкви Константина и Елены, полюбуетесь на башни крепостной стены XVII века.
Свободное время можно посвятить посещению Гефсиманского сада и скита и тому, чтобы вознести молитвы о здоровье живущих и покое усопших в одном из храмов монастыря.
🚩 Начало: Станция метро Парк Победы, Москва
🏁 Место завершения: У ближайшей станции метро по пути следования
 Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа
  • Сопровождение гидом (путевая информация).
 Что не входит
    Время проведения: Согласно расписанию в календаре
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать все доступные даты
    VS-TRAVEL Т.
    VS-TRAVEL Т.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

    👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные🧘На выходные

    VS-TRAVEL Т. проводит ещё 11 экскурсий

    «История со вкусом»: автобусный тур в Коломну
    2 670
    за 1 чел.
    12ч
    «История со вкусом»: автобусный тур в Коломну
    4 отзыва
    Согласно расписанию в календаре
    «Секреты старых мастеров»: автобусный тур в Тулу
    2 670
    за 1 чел.
    14ч
    «Секреты старых мастеров»: автобусный тур в Тулу
    2 отзыва
    Согласно расписанию в календаре
    «Сергиевские сладости да посадские старости»
    1 990
    за 1 чел.
    10ч
    «Сергиевские сладости да посадские старости»
    Согласно расписанию в календаре
    «Здесь тысячи событий и имён»: однодневный тур в Суздаль
    2 490
    за 1 чел.
    15ч
    «Здесь тысячи событий и имён»: однодневный тур в Суздаль
    1 отзыв
    Согласно расписанию в календаре
    «Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
    1 750
    за 1 чел.
    10ч
    «Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
    3 отзыва
    Согласно расписанию в календаре
    «Летит над Ржевом журавлиный клин… »
    от 2 250
    за 1 чел.
    15ч
    «Летит над Ржевом журавлиный клин… »
    Согласно расписанию в календаре
    «Столица Золотого кольца»: однодневный тур в Ярославль
    2 150
    за 1 чел.
    15ч
    «Столица Золотого кольца»: однодневный тур в Ярославль
    Согласно расписанию в календаре
    «Вкусные истории Ярославля»
    2 550
    за 1 чел.
    15ч
    «Вкусные истории Ярославля»
    Согласно расписанию в календаре
    «Коломенское междуречье»
    2 250
    за 1 чел.
    12ч
    «Коломенское междуречье»
    1 отзыв
    Согласно расписанию в календаре
    «Берендеево царство» — поездка в Переславль-Залесский
    2 350
    за 1 чел.
    13ч
    «Берендеево царство» — поездка в Переславль-Залесский
    Согласно расписанию в календаре
    «Сказы озера Неро» — поездка в Ростов Великий
    1 890
    за 1 чел.
    14ч
    «Сказы озера Неро» — поездка в Ростов Великий
    Согласно расписанию в календаре

    Еще несколько похожих предложений в Москве

    Новый Иерусалим под Москвой
    Цена за всё – до 4 чел.
    7 500
    за 1-4 чел.
    Новый Иерусалим под Москвой
    2 отзыва
    Открыть предания знаменитого монастыря и других святых мест «Русской Палестины»
    Тур "MOSCOW EXPRESS" с гидом по Москве на новом мотоцикле УРАЛ с коляской
    Цена за всё – до 2 чел.
    7 600
    за 1-2 чел.
    Тур "MOSCOW EXPRESS" с гидом по Москве на новом мотоцикле УРАЛ с коляской
    13 отзывов
    По запросу
    Групповой тур в Храм Христа Спасителя
    1 190
    за 1 чел.
    1ч 30м
    Групповой тур в Храм Христа Спасителя
    2 отзыва
    Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты
    в субботу в 13:00
    Из Москвы — в Звенигород!
    Цена за всё – до 4 чел.
    6 500
    за 1-4 чел.
    Из Москвы — в Звенигород!
    1 отзыв
    Главные достопримечательности старинного русского города на обзорной экскурсии
    Сергиев Посад: у стен святой обители
    Цена за всё – до 12 чел.
    2 600
    за 1-12 чел.
    Сергиев Посад: у стен святой обители
    Узнать о прошлом и развитии города, осмотреть стены лавры снаружи и увидеть другие знаковые места
    Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
    990
    за 1 чел.
    Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
    1 отзыв
    Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей
    в среду в 15:00, в субботу в 15:30
    Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
    1 000
    за 1 чел.
    Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
    13 отзывов
    Пт, Сб, Вск в 20:00
    Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место — квест-прогулка
    Цена за всё – до 6 чел.
    1 200
    за 1-6 чел.
    Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место — квест-прогулка
    Любое удобное время
    Царицыно Парк Тур
    13 400
    за 1 чел.
    Царицыно Парк Тур
    Ежедневно, кроме Понедельника
    Тур по барам Москвы
    1999
    1 700
    за 1 чел.
    3ч 30м
    Тур по барам Москвы
    3 отзыва
    Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре столицы и повеселиться
    в субботу в 18:30
    Гастрономический тур по студгородку РУДН
    Цена за всё – до 10 чел.
    6 500
    за 1-10 чел.
    Гастрономический тур по студгородку РУДН
    79 отзывов
    О лучших местах, меню и блюдах, которые непременно стоит попробовать
    Тур из Москвы: Муром — Выкса — Дивеево
    от 6 690
    за 1 чел.
    40ч
    Тур из Москвы: Муром — Выкса — Дивеево
    7 отзывов
    Выходные дни в 07:30
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Москве
    🇷🇺