Мои заказы

Сыромятники. Москва Эдуарда Лимонова

Узнать, как промышленная окраина стала самым модным местом Москвы, под отрывки из книги Лимонова
На прогулке по модному сегодня району Москвы мы вернёмся в 2000-е годы, когда в городе начался бум редевелопмента промзон. Вы увидите, как Сыромятники, они же Сыры, изменились благодаря созданному здесь арт-кластеру. И всё это — на фоне романа яркого писателя Эдуарда Лимонова.
5
4 отзыва
Сыромятники. Москва Эдуарда Лимонова© Николай
Сыромятники. Москва Эдуарда Лимонова© Николай
Сыромятники. Москва Эдуарда Лимонова© Николай
Ближайшие даты:
13
ноя15
ноя20
ноя22
ноя27
ноя29
ноя4
дек
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я открою вам тайны Сыромятников с помощью книги Эдуарда Лимонова «В Сырах». Писатель жил здесь с 2003 по 2008 годы и запечатлел образ района в романе.

Вы увидите:

  • Центр современного искусства Винзавод с несколькими выставочными залами
  • Комплекс Хлудовских богаделен, которую завещал построить купец Хлудов
  • Центр дизайна Artplay — креативный кластер в Москве
  • Дом, в котором жил и работал писатель Эдуард Лимонов

А ещё узнаете — от меня и из романа:

  • Где были врата в бандитские Сыры и кто их охранял
  • Почему Винзавод — это пивзавод
  • Куда актриса Екатерина Волкова приезжала в ночи на своём BMW
  • Сколько часов в день работали дети на фабриках в 19 веке
  • Как связаны между собой манометры, арматура и ручные гранаты

Кому подойдёт экскурсия

Всем взрослым и детям от 16 лет! Даже если вы не знакомы с творчеством Эдуарда Лимонова, всё равно будет интересно и познавательно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от метро «Чкаловская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 37 туристов
Меня зовут Николай Болошнев, я писатель. Всю жизнь живу в Москве, хорошо знаю и люблю родной город. В 2023 году я окончил Школу гида «Глазами инженера», в 2024 получил официальную
читать дальше

аттестацию, и теперь профессионально вожу экскурсии по столице. Поскольку первая и сильнейшая моя страсть — это книги, я специализируюсь на маршрутах с литературным уклоном. Приглашаю вас на мою экскурсию по Сыромятникам Эдуарда Лимонова, экскурсию-квест с сочинением историй, и тур по московским рюмочным.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Жанна
Жанна
14 окт 2023
Прогулка однозначно понравится знатокам и ценителям современного искусства и литературы! (это я). Если не очень в теме, всё равно приходите - узнаете много нового. И даже если творчество Лимонова -
читать дальше

это не ваша тема (как в моем случае), скучно не будет. От хипстерских кварталов до атмосферных заброшек, с большим количеством архивных фото и небанальных историй - Сыромятники приоткроют свои секреты, а гид Николай поможет полюбить этот район. Увы, Лимонова полюбить так и не удалось, но в этом виноват исключительно он сам - и долгоносики…

Прогулка однозначно понравится знатокам и ценителям современного искусства и литературы! (это я). Если не очень вПрогулка однозначно понравится знатокам и ценителям современного искусства и литературы! (это я). Если не очень вПрогулка однозначно понравится знатокам и ценителям современного искусства и литературы! (это я). Если не очень вПрогулка однозначно понравится знатокам и ценителям современного искусства и литературы! (это я). Если не очень вПрогулка однозначно понравится знатокам и ценителям современного искусства и литературы! (это я). Если не очень вПрогулка однозначно понравится знатокам и ценителям современного искусства и литературы! (это я). Если не очень вПрогулка однозначно понравится знатокам и ценителям современного искусства и литературы! (это я). Если не очень в
Д
Дарья
28 сен 2023
Увлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями не «обхоженный» – я, например, почти всю жизнь живу в паре километров, но про историю
читать дальше

Сыромятников, кроме как про природу названия, о районе почти ничего не знала.
Николай - талантливый рассказчик, который умеет завлечь аудиторию не только историческими фактами, но и классными шутками. Два часа пролетели совсем незаметно, и в результате я узнала много нового не только про любимый город, но и про писателя Лимонова. С удовольствием присоединюсь и к другим «прогулкам» Николая!

Увлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями неУвлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями неУвлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями неУвлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями неУвлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями не
Ю
Юрий
26 сен 2023
Это очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы о месте, с которыми знакомы, вероятно, все, кто когда-либо посещал Винзавод или Артплей, или просто
читать дальше

гулял в окрестностях Курского вокзала. А фокус на Лимонове придаёт рассказу таинственные интонации контркультурности с одной стороны, и бытовой узнаваемости - с другой.
Пивзавод и бомжи, женщины Лимонова и культурная богема, Гладиатор и Продмаг как мистические места силы района, а также цитадель долгоносиков… все это формирует очень личный взгляд на историю Москвы и писателя, в котором нашли место и городские легенды, и исторические данные, и личный опыт автора экскурсии.

Это очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы о
Дарья
Дарья
23 сен 2023
Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии Николая. Люблю нестандартные и яркие маршруты. Тут я попала в точку! Очень довольна своим выбором - гид потрясающий и экскурсия увлекательная! Мои друзья тоже
читать дальше

в восторге от этого мероприятия. Большое спасибо Николаю от всей нашей компании! Очень атмосферная прогулка по Сыромятникам, полное погружение в тему. Узнала много нового о жизни и творчестве Эдуарда Лимонова. Если перед экскурсией начнёте читать "В Сырах" Лимонова, то экскурсия будет для вас особенно вкусной)) И Винзавод и Artplay открылись для меня с новых ракурсов. Николай - не только гид, но ещё и писатель. Очень интересно и приятно его слушать! Также отдельная благодарность за посещение местного олдскульного продовольственного магазина)) Не буду раскрывать все фишки и секреты экскурсии, надо приходить и впитывать самостоятельно. Рекомендую любителям нетрадиционных и самобытных маршрутов.

Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии Николая. Люблю нестандартные и яркие маршруты. Тут я попала вХочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии Николая. Люблю нестандартные и яркие маршруты. Тут я попала вХочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии Николая. Люблю нестандартные и яркие маршруты. Тут я попала в

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

ПреКрасный пром на Красной Пресне: прогулка с архитектором
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
ПреКрасный пром на Красной Пресне
Увлекательная прогулка по Красной Пресне с архитектором, раскрывающая тайны прошлого и настоящего этого уникального района Москвы
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
Сегодня в 19:00
13 ноя в 15:00
1600 ₽ за человека
Москва только для вас
На автобусе
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Булгаковская Москва: по следам «Мастера и Маргариты»
Пешая
2 часа
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Булгаковская Москва: по следам «Мастера и Маргариты»
Начало: Триумфальная пл., д.4
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4500 ₽5000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве