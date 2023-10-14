На прогулке по модному сегодня району Москвы мы вернёмся в 2000-е годы, когда в городе начался бум редевелопмента промзон. Вы увидите, как Сыромятники, они же Сыры, изменились благодаря созданному здесь арт-кластеру. И всё это — на фоне романа яркого писателя Эдуарда Лимонова.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я открою вам тайны Сыромятников с помощью книги Эдуарда Лимонова «В Сырах». Писатель жил здесь с 2003 по 2008 годы и запечатлел образ района в романе.
Вы увидите:
- Центр современного искусства Винзавод с несколькими выставочными залами
- Комплекс Хлудовских богаделен, которую завещал построить купец Хлудов
- Центр дизайна Artplay — креативный кластер в Москве
- Дом, в котором жил и работал писатель Эдуард Лимонов
А ещё узнаете — от меня и из романа:
- Где были врата в бандитские Сыры и кто их охранял
- Почему Винзавод — это пивзавод
- Куда актриса Екатерина Волкова приезжала в ночи на своём BMW
- Сколько часов в день работали дети на фабриках в 19 веке
- Как связаны между собой манометры, арматура и ручные гранаты
Кому подойдёт экскурсия
Всем взрослым и детям от 16 лет! Даже если вы не знакомы с творчеством Эдуарда Лимонова, всё равно будет интересно и познавательно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от метро «Чкаловская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 37 туристов
Меня зовут Николай Болошнев, я писатель. Всю жизнь живу в Москве, хорошо знаю и люблю родной город. В 2023 году я окончил Школу гида «Глазами инженера», в 2024 получил официальнуюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Жанна
14 окт 2023
Прогулка однозначно понравится знатокам и ценителям современного искусства и литературы! (это я). Если не очень в теме, всё равно приходите - узнаете много нового. И даже если творчество Лимонова -
Д
Дарья
28 сен 2023
Увлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями не «обхоженный» – я, например, почти всю жизнь живу в паре километров, но про историю
Ю
Юрий
26 сен 2023
Это очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы о месте, с которыми знакомы, вероятно, все, кто когда-либо посещал Винзавод или Артплей, или просто
Дарья
23 сен 2023
Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии Николая. Люблю нестандартные и яркие маршруты. Тут я попала в точку! Очень довольна своим выбором - гид потрясающий и экскурсия увлекательная! Мои друзья тоже
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
ПреКрасный пром на Красной Пресне
Увлекательная прогулка по Красной Пресне с архитектором, раскрывающая тайны прошлого и настоящего этого уникального района Москвы
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
Сегодня в 19:00
13 ноя в 15:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Булгаковская Москва: по следам «Мастера и Маргариты»
Начало: Триумфальная пл., д.4
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4500 ₽
5000 ₽ за всё до 6 чел.