На прогулке по модному сегодня району Москвы мы вернёмся в 2000-е годы, когда в городе начался бум редевелопмента промзон. Вы увидите, как Сыромятники, они же Сыры, изменились благодаря созданному здесь арт-кластеру. И всё это — на фоне романа яркого писателя Эдуарда Лимонова.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я открою вам тайны Сыромятников с помощью книги Эдуарда Лимонова «В Сырах». Писатель жил здесь с 2003 по 2008 годы и запечатлел образ района в романе.

Вы увидите:

Центр современного искусства Винзавод с несколькими выставочными залами

Комплекс Хлудовских богаделен, которую завещал построить купец Хлудов

Центр дизайна Artplay — креативный кластер в Москве

Дом, в котором жил и работал писатель Эдуард Лимонов

А ещё узнаете — от меня и из романа:

Где были врата в бандитские Сыры и кто их охранял

Почему Винзавод — это пивзавод

Куда актриса Екатерина Волкова приезжала в ночи на своём BMW

Сколько часов в день работали дети на фабриках в 19 веке

Как связаны между собой манометры, арматура и ручные гранаты

Кому подойдёт экскурсия

Всем взрослым и детям от 16 лет! Даже если вы не знакомы с творчеством Эдуарда Лимонова, всё равно будет интересно и познавательно.