Мы пройдёмся по центральным панорамам столицы и посмотрим на привычные места через магическую призму. За 2,5 часа вы поймёте, почему Москва вошла в пятёрку самых мистических городов мира.
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Наш маршрут пролегает от Гоголевского бульвара вдоль Храма Христа Спасителя, по Пречистенской и Кремлевской набережной, по Васильевскому спуску и заканчивается на Красной площади неподалеку от Лобного места. Во время экскурсии я расскажу:
- Какие тайные языческие, православные, масонские и советские символы заложены в Кремле, храме Христа Спасителя, сталинских высотках и других памятниках архитектуры
- Какие легенды таят тихие воды Москвы-реки и почему рек изначально было две, а осталась одна
- Как географическое положение города отразилось на менталитете его жителей
- Что такое зодиакальная карта Москвы и как она влияет на современный план города и расположение веток метро
- Где находились самые древние поселения, кто в них жил и куда исчез район древнего Чертолья
- Как родилось выражение «Был Храм, потом хлам, теперь срам» и другие поговорки
- И многое другое
В конце экскурсии вас ждёт подарок на память о нашей встрече — маленькая зодиакальная карта столичного метро.
Организационные детали
- На экскурсию можно с детьми от 8 лет. Детям младше может быть тяжело воспринимать информацию по теме и много ходить пешком
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
— 7-10 чел. — 7700 ₽ за всех
— 11-21 чел. — 777 ₽ за чел.
— 22 и более чел. — 666 ₽ за чел.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|До 7 человек (один билет на всех)
|7777 ₽
|Группа от 8 до 12 человек (один билет на всех)
|9999 ₽
|От 13 до 20 человек (Один билет на одного человека)
|888 ₽
|До 5 человек (один билет на всех)
|5555 ₽
|От 20 человек (Один билет на одного человека)
|777 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 7570 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
24 авг 2025
Единодушно нашей мини-группе понравилась экскурсию, которую нам провел Евгений. Узнали интересные факты из истории нашего любимого города - какие-то забавные,а какие-то навевающие ужас)). Прогулялись в приятной компании по вечерней Москве. Спасибо.
Входит в следующие категории Москвы
