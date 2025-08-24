Мы пройдёмся по центральным панорамам столицы и посмотрим на привычные места через магическую призму. За 2,5 часа вы поймёте, почему Москва вошла в пятёрку самых мистических городов мира.Узнаете, как гармонично

уживаются в облике города культуры разных времён и религий и каких призраков можно встретить в Александровском саду, а каких у Ивановской колокольни. А ещё — что такое зодиакальная карта города и при чём тут метро.

Описание экскурсии

Наш маршрут пролегает от Гоголевского бульвара вдоль Храма Христа Спасителя, по Пречистенской и Кремлевской набережной, по Васильевскому спуску и заканчивается на Красной площади неподалеку от Лобного места. Во время экскурсии я расскажу:

Какие тайные языческие, православные, масонские и советские символы заложены в Кремле, храме Христа Спасителя, сталинских высотках и других памятниках архитектуры

Какие легенды таят тихие воды Москвы-реки и почему рек изначально было две, а осталась одна

Как географическое положение города отразилось на менталитете его жителей

Что такое зодиакальная карта Москвы и как она влияет на современный план города и расположение веток метро

Где находились самые древние поселения, кто в них жил и куда исчез район древнего Чертолья

Как родилось выражение «Был Храм, потом хлам, теперь срам» и другие поговорки

И многое другое

В конце экскурсии вас ждёт подарок на память о нашей встрече — маленькая зодиакальная карта столичного метро.

Организационные детали