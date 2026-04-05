Экскурсия в наш конноспортивный клуб — это не «только мы с конём». Здесь вас ждет отдых в формате 3D — Дыхание, Движение, Душа. На конюшне вы погрузитесь в тонкости содержания лошадей и откроете секреты чемпионов. В Музее военной истории изучите редкие артефакты и посидите в боевых машинах. А в зоопарке встретите новых пушистых друзей и покормите их с руки!

Описание экскурсии

Провести весь день за городом и не заскучать — это к нам! Наш конный клуб расположился на 14 гектарах недалеко от Москвы. Когда-то здесь росла лучшая в Подмосковье капуста, в годы войны шли ожесточенные бои за столицу — а недавно появился самый современный конноспортивный комплекс России. Со временем территория разрослась, и теперь сюда приезжают не только пообщаться с лошадьми, но и оценить коллекцию военной техники, а также увидеть редких животных в естественной среде обитания.

В гости к лошадям

В денниках клуба вы узнаете, как живут лошади, где гуляют и зачем в конюшне «море» кинетического песка, солнце каждый день и акватренажер. Увидите, какие условия созданы для тренировок профессиональных всадников и услышите рассказы о необычных видах конного спорта.

Истории стальных гигантов

В Музее отечественной военной истории вас встретит коллекция оживших легенд: вооружение Красной Армии, плакаты военного времени, фотографии, письма и документы. Отдельный корпус отведен под бронетехнику: от самого первого серийного советского танка МС-1 до современного Т-90. Вы увидите экспонаты, которые ежегодно участвуют в парадах на Красной площади. Некоторые из них настолько уникальны, что существуют всего в 2 экземплярах!

В мире животных

ZOO-САД — зоопарк международного стандарта (не контактный!), где 300 забавных и редких животных живут на площади более 2000 кв. м. Здесь вы понаблюдаете за крошечной мартышкой-игрункой и карликовым поссумом, дикобразом и ежами, белками и сурками, а также козами и кроликами необычных пород. А еще угостите некоторых питомцев зоопарка специальным кормом.

После обзорной экскурсии по зоопарку, конюшне и музею вас ждёт чаепитие в кафе с выпечкой. Ещё не устали? Дети могут поиграть на крытых и открытых игровых площадках, взрослые — прогуляться в парке с прудом и водопадом. Зимой открыта горка для тюбинга, летом — многофункциональная спортплощадка и зона барбекю (за отдельную плату). И конечно, ждём вас в качестве зрителей на соревнованиях по конкуру и выездке.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

По предварительной записи (минимум за 2 недели) возможно участие в тренировке по верховой езде (стоимость от 8500 ₽)

Как добраться из Москвы