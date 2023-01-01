Провести весь день за городом и не заскучать — это к нам! Наш конный клуб расположился на 14 гектарах недалеко от Москвы. Когда-то здесь росла лучшая в Подмосковье капуста, в годы войны шли ожесточенные бои за столицу — а недавно появился самый современный конноспортивный комплекс России. Со временем территория разрослась, и теперь сюда приезжают не только пообщаться с лошадьми, но и оценить коллекцию военной техники, а также увидеть редких животных в естественной среде обитания.
В денниках клуба вы узнаете, как живут лошади, где гуляют и зачем в конюшне «море» кинетического песка, солнце каждый день и акватренажер. Увидите, какие условия созданы для тренировок профессиональных всадников и услышите рассказы о необычных видах конного спорта.
В Музее отечественной военной истории вас встретит коллекция оживших легенд: вооружение Красной Армии, плакаты военного времени, фотографии, письма и документы. Отдельный корпус отведен под бронетехнику: от самого первого серийного советского танка МС-1 до современного Т-90. Вы увидите экспонаты, которые ежегодно участвуют в парадах на Красной площади. Некоторые из них настолько уникальны, что существуют всего в 2 экземплярах!
ZOO-САД — зоопарк международного стандарта (не контактный!), где 300 забавных и редких животных живут на площади более 2000 кв. м. Здесь вы понаблюдаете за крошечной мартышкой-игрункой и карликовым поссумом, дикобразом и ежами, белками и сурками, а также козами и кроликами необычных пород. А еще угостите некоторых питомцев зоопарка специальным кормом.
После обзорной экскурсии по зоопарку, конюшне и музею вас ждёт чаепитие в кафе клуба с выпечкой собственного приготовления. Еще не устали? Дети могут поиграть на крытых и открытых игровых площадках, взрослые — прогуляться в парке с прудом и водопадом. Зимой открыта горка для тюбинга, летом — многофункциональная спортплощадка и зона барбекю (за отдельную плату). И конечно, ждем вас в качестве зрителей на соревнованиях по конкуру и выездке.