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Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие

Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Экскурсия в наш конноспортивный клуб — это не «только мы с конём». Здесь вас ждет отдых в формате 3D — Дыхание, Движение, Душа. На конюшне вы погрузитесь в тонкости содержания лошадей и откроете секреты чемпионов. В Музее военной истории изучите редкие артефакты и посидите в боевых машинах. А в зоопарке встретите новых пушистых друзей и покормите их с руки!
5
12 отзывов
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие

Описание экскурсии

Провести весь день за городом и не заскучать — это к нам! Наш конный клуб расположился на 14 гектарах недалеко от Москвы. Когда-то здесь росла лучшая в Подмосковье капуста, в годы войны шли ожесточенные бои за столицу — а недавно появился самый современный конноспортивный комплекс России. Со временем территория разрослась, и теперь сюда приезжают не только пообщаться с лошадьми, но и оценить коллекцию военной техники, а также увидеть редких животных в естественной среде обитания.

В гости к лошадям

В денниках клуба вы узнаете, как живут лошади, где гуляют и зачем в конюшне «море» кинетического песка, солнце каждый день и акватренажер. Увидите, какие условия созданы для тренировок профессиональных всадников и услышите рассказы о необычных видах конного спорта.

Истории стальных гигантов

В Музее отечественной военной истории вас встретит коллекция оживших легенд: вооружение Красной Армии, плакаты военного времени, фотографии, письма и документы. Отдельный корпус отведен под бронетехнику: от самого первого серийного советского танка МС-1 до современного Т-90. Вы увидите экспонаты, которые ежегодно участвуют в парадах на Красной площади. Некоторые из них настолько уникальны, что существуют всего в 2 экземплярах!

В мире животных

ZOO-САД — зоопарк международного стандарта (не контактный!), где 300 забавных и редких животных живут на площади более 2000 кв. м. Здесь вы понаблюдаете за крошечной мартышкой-игрункой и карликовым поссумом, дикобразом и ежами, белками и сурками, а также козами и кроликами необычных пород. А еще угостите некоторых питомцев зоопарка специальным кормом.

После обзорной экскурсии по зоопарку, конюшне и музею вас ждёт чаепитие в кафе с выпечкой. Ещё не устали? Дети могут поиграть на крытых и открытых игровых площадках, взрослые — прогуляться в парке с прудом и водопадом. Зимой открыта горка для тюбинга, летом — многофункциональная спортплощадка и зона барбекю (за отдельную плату). И конечно, ждём вас в качестве зрителей на соревнованиях по конкуру и выездке.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По предварительной записи (минимум за 2 недели) возможно участие в тренировке по верховой езде (стоимость от 8500 ₽)

Как добраться из Москвы

  • На личном транспорте: по Новорижскому шоссе, от МКАД около 20 минут (если без пробок). Есть просторная охраняемая парковка.
  • На общественном транспорте: с Рижского или Курского вокзала на электричке до ст. «Нахабино», затем на автобусах № 20 или 21 до деревни Покровское. Далее около 4 км пешком или на такси. Второй вариант — у станций метро «Щукинская» или «Строгино» сесть на маршрутное такси № 480 и выйти на остановке «Павловская слобода», затем доехать на такси около 6 км.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Школьники3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Падиково (Московская область, Истринский округ)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 66 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии более 5 лет. Мы с удовольствием познакомим вас с нашим клубом. Всегда рады новым друзьям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Г
добрый вечер! Несмотря на хмурую погоду,наш день принес много позитива и полезной информации! Ирина огромное спасибо за экскурсию! Несмотря на свою строгость,человек увлечен любимым делом! С такой любовью рассказала о
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лошадях и о людях, благодаря которым существует данный комплекс. Зоопарк покорил зверюшками, очень ухоженными и окутанными любовью. Конюшя, это Куршавель для коней 👍! Божественно красивые лошади, каждая со своим характером. Чаепитие с пышнейшими и вкуснейшими плюшками- отдельный восторг ❤️. В столовой вкусная домашняя еда. Отдельное внимание музею военной техники,но нас свалила усталость и мы посетили только танковую экспозицию.
Обязательно вернемся и в музей и к лошадкам!
Еще раз большое спасибо 👏

добрый вечер! Несмотря на хмурую погоду,наш день принес много позитива и полезной информации! Ирина огромное спасибо
добрый вечер! Несмотря на хмурую погоду,наш день принес много позитива и полезной информации! Ирина огромное спасибо
добрый вечер! Несмотря на хмурую погоду,наш день принес много позитива и полезной информации! Ирина огромное спасибо
добрый вечер! Несмотря на хмурую погоду,наш день принес много позитива и полезной информации! Ирина огромное спасибо
добрый вечер! Несмотря на хмурую погоду,наш день принес много позитива и полезной информации! Ирина огромное спасибо
добрый вечер! Несмотря на хмурую погоду,наш день принес много позитива и полезной информации! Ирина огромное спасибо
добрый вечер! Несмотря на хмурую погоду,наш день принес много позитива и полезной информации! Ирина огромное спасибо
добрый вечер! Несмотря на хмурую погоду,наш день принес много позитива и полезной информации! Ирина огромное спасибо+3
добрый вечер! Несмотря на хмурую погоду,наш день принес много позитива и полезной информации! Ирина огромное спасибо
добрый вечер! Несмотря на хмурую погоду,наш день принес много позитива и полезной информации! Ирина огромное спасибо
добрый вечер! Несмотря на хмурую погоду,наш день принес много позитива и полезной информации! Ирина огромное спасибо
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Е
Экскурсия просто отличная. Везде чувствуется высочайший уровень организации.
Хотите помимо клуба, музея и зоосада увидеть яркий пример того, что во главе стоит очень адекватный владелец\менеджмент, отбирающий на каждую позицию (охранники-экскурсоводы в
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музее; механики, отвечающие за техническое состояние техники; сотрудники зоосада; сотрудники столовой) профессионалов с горящими глазами? Тогда точно стоит посетить.

Конный клуб - космический уровень организации. . Сплошной хайтек из мира лошадей, даже не предполагал, что у нас такое возможно. Подход к организации процессов, отношение к делу вызывают только восхищение и уважение. Продумана каждая мелочь. И на каждой мелочи умеют зарабатывать. Аквафитнес для лошадей. На манеже - песок, в котором каждая песчинка раздроблена на две части на специальном оборудовании. А видели лошадей, которые спят лежа, а не стоя?) На это точно стоит взглянуть.

Музей. Частный. И при этом, бесплатный для посетителей. По количеству экспонатов и их идеальному состоянию он может потягаться с крупнейшими государственными музеями. Практически вся техника, кроме одного экземпляра - на ходу и регулярно участвует в парадах.
5 корпусов. Туда надо на целый день приезжать только в музей и закладывать на каждый корпус 1-1.5 часа. Помимо самих экспонатов впечатлили восковые фигуры людей (их размеры соответствуют размерам людей того времени) и диорамы в натуральную величину. Фигуры людей одеты в подлинные вещи тех времен. Ко некоторым экспонатам можно даже аккуратно прикоснуться. Прикоснуться к истории. Особенно впечатлили единственные на всю страну бронированные аэросани НКЛ-26 (которые еще и на ходу), оригинальный штандарт с орлом и свастикой и форма егеря Российской императорской армии - ей аж 210 лет. Однозначно, это стоит увидеть.

Зоосад. Тут помимо самих животных - есть даже живой хамелеон - нужно отметить персонал, который очень любит свое дело и животных, и про каждого зверька может рассказать много интересного (откуда, как зовут, как живет вид в дикой природе).

Отдельно хочу отметить очень вкусные пирожки на чаепитии)

Экскурсия просто отличная. Везде чувствуется высочайший уровень организации.
Экскурсия просто отличная. Везде чувствуется высочайший уровень организации.
Экскурсия просто отличная. Везде чувствуется высочайший уровень организации.
Экскурсия просто отличная. Везде чувствуется высочайший уровень организации.
Экскурсия просто отличная. Везде чувствуется высочайший уровень организации.
Экскурсия просто отличная. Везде чувствуется высочайший уровень организации.
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Юлия
Вчера мы провели великолепный день в конно-спортивном комплексе. Восторг от самих гидов, которые увлеченно и с душой рассказывают о местных проектах. И конечно, от самих проектов.

Мы познакомились с обитателями зоосада,
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которые живут в идеальных условиях под чутким наблюдением профессионалов. Узнали интересные и запоминающиеся (!) факты о животных. Повидались с роскошными конями-чемпионами и были просто поражены трепетным отношением организаторов к уходу и содержанию лошадей. А в музее военной техники осмотрели подлинные и уникальные экспонаты - их можно осматривать целый день, здесь все создано с настоящей любовью к делу и заботой о посетителях: просторно, эстетично, познавательно. Лично я впервые с таким интересом гуляла по военному музею.

Очень рекомендую приехать сюда всей семьей или компанией - удовольствие получат и взрослые, и дети!

Вчера мы провели великолепный день в конно-спортивном комплексе. Восторг от самих гидов, которые увлеченно и с
Вчера мы провели великолепный день в конно-спортивном комплексе. Восторг от самих гидов, которые увлеченно и с
Вчера мы провели великолепный день в конно-спортивном комплексе. Восторг от самих гидов, которые увлеченно и с
Вчера мы провели великолепный день в конно-спортивном комплексе. Восторг от самих гидов, которые увлеченно и с
Вчера мы провели великолепный день в конно-спортивном комплексе. Восторг от самих гидов, которые увлеченно и с
Вчера мы провели великолепный день в конно-спортивном комплексе. Восторг от самих гидов, которые увлеченно и с
Вчера мы провели великолепный день в конно-спортивном комплексе. Восторг от самих гидов, которые увлеченно и с
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Жанна
Здесь вас ждёт не просто экскурсия, а целый день, насыщенный событиями! В зоосаде - именно так, ведь это не зоопарк, а настоящий райский САД для животных, где им комфортно -
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мы познакомились с птицами, рептилиями и зверушками со всего света. Прониклись тем, как сотрудники опекают их - с искренней заботой и любовью. Такое же отношение и к лошадкам из КСК, всë для их благополучия. И военный музей столь же бережно хранит истории из прошлого, сюда хочется вернуться за ответами на непростые вопросы. Спасибо вам за дивный и душевный день!

Здесь вас ждёт не просто экскурсия, а целый день, насыщенный событиями! В зоосаде - именно так,
Здесь вас ждёт не просто экскурсия, а целый день, насыщенный событиями! В зоосаде - именно так,
Здесь вас ждёт не просто экскурсия, а целый день, насыщенный событиями! В зоосаде - именно так,
Здесь вас ждёт не просто экскурсия, а целый день, насыщенный событиями! В зоосаде - именно так,
Здесь вас ждёт не просто экскурсия, а целый день, насыщенный событиями! В зоосаде - именно так,
Здесь вас ждёт не просто экскурсия, а целый день, насыщенный событиями! В зоосаде - именно так,
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Е
Неожиданно приятно удивились, что недалеко от дома находится такое интересное место. Военные музеи требуют гораздо большего времени. Зоосад приятно удивил. Экскурсовод по зоосаду Ольга просто молодец и энтузиаст своего дела. Общение с лошадками принесло много положительных эмоций. Все было прекрасно. Выпечка очень вкусная
Неожиданно приятно удивились, что недалеко от дома находится такое интересное место. Военные музеи требуют гораздо большего
Неожиданно приятно удивились, что недалеко от дома находится такое интересное место. Военные музеи требуют гораздо большего
Неожиданно приятно удивились, что недалеко от дома находится такое интересное место. Военные музеи требуют гораздо большего
Неожиданно приятно удивились, что недалеко от дома находится такое интересное место. Военные музеи требуют гораздо большего
Неожиданно приятно удивились, что недалеко от дома находится такое интересное место. Военные музеи требуют гораздо большего
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Надежда
Эта экскурсия была для меня сюрпризом. Меня привезли в КСК и я не представляла что меня ждёт. Ожиданий не было, но всё прошло отлично: интересно, вкусно, захватывающе.

Раньше я имела дело
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с лошадьми - занималась конкуром. Но никогда в жизни я не видела таких замечательных условий для лошадей. Чувствуется, что всё там сделано с душой и для хорошей жизни лошадей, будущих чемпионов.
Потом было чаепитие с вкуснейшей домашней выпечкой.

Музейные корпуса тоже очень впечатлили. Времени на них было не много: всего-то полтора часа на 5 корпусов. Успели только пробежаться по всем этажам, немного пообщавшись с экскурсоводами и забирая с собой огромное желание вновь сюда вернуться, но уже на целый день, чтобы всё хорошенько рассмотреть.

Экскурсия по зоосаду тоже была чудесной. Экскурсовод увлечённо рассказывала о каждом животном. Было ощущение, что все они - её питомцы, с такой уж любовью она с ними говорила. Очень понравилось кормить попугаев с рук, а ещё кроликов - они такие мягкие и пушистые!)

Чувствуется, что люди тут на своём месте: любят своё дело и хорошо в нём разбираются.

Очень радует наличие таких проектов, организаций у нас, в России. Побольше бы таких!)
А в КСК мы точно вернёмся!

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