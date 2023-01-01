Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие

Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка

Экскурсия в наш конноспортивный клуб — это не «только мы с конём». Здесь вас ждет отдых в формате 3D — Дыхание, Движение, Душа. На конюшне вы погрузитесь в тонкости содержания лошадей и откроете секреты чемпионов. В Музее военной истории изучите редкие артефакты и посидите в боевых машинах. А в зоопарке встретите новых пушистых друзей и покормите их с руки!
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и дивное чаепитие
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Описание

Что вас ожидает

Провести весь день за городом и не заскучать — это к нам! Наш конный клуб расположился на 14 гектарах недалеко от Москвы. Когда-то здесь росла лучшая в Подмосковье капуста, в годы войны шли ожесточенные бои за столицу — а недавно появился самый современный конноспортивный комплекс России. Со временем территория разрослась, и теперь сюда приезжают не только пообщаться с лошадьми, но и оценить коллекцию военной техники, а также увидеть редких животных в естественной среде обитания.

В гости к лошадям

В денниках клуба вы узнаете, как живут лошади, где гуляют и зачем в конюшне «море» кинетического песка, солнце каждый день и акватренажер. Увидите, какие условия созданы для тренировок профессиональных всадников и услышите рассказы о необычных видах конного спорта.

Истории стальных гигантов

В Музее отечественной военной истории вас встретит коллекция оживших легенд: вооружение Красной Армии, плакаты военного времени, фотографии, письма и документы. Отдельный корпус отведен под бронетехнику: от самого первого серийного советского танка МС-1 до современного Т-90. Вы увидите экспонаты, которые ежегодно участвуют в парадах на Красной площади. Некоторые из них настолько уникальны, что существуют всего в 2 экземплярах!

В мире животных

ZOO-САД — зоопарк международного стандарта (не контактный!), где 300 забавных и редких животных живут на площади более 2000 кв. м. Здесь вы понаблюдаете за крошечной мартышкой-игрункой и карликовым поссумом, дикобразом и ежами, белками и сурками, а также козами и кроликами необычных пород. А еще угостите некоторых питомцев зоопарка специальным кормом.

После обзорной экскурсии по зоопарку, конюшне и музею вас ждёт чаепитие в кафе клуба с выпечкой собственного приготовления. Еще не устали? Дети могут поиграть на крытых и открытых игровых площадках, взрослые — прогуляться в парке с прудом и водопадом. Зимой открыта горка для тюбинга, летом — многофункциональная спортплощадка и зона барбекю (за отдельную плату). И конечно, ждем вас в качестве зрителей на соревнованиях по конкуру и выездке.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По предварительной записи (минимум за 2 недели) возможно участие в тренировке по верховой езде (стоимость от 4950 руб.)

Как добраться из Москвы

  • На личном транспорте: по Новорижскому шоссе, от МКАД около 20 минут (если без пробок). Есть просторная охраняемая парковка.
  • На общественном транспорте: с Рижского или Курского вокзала на электричке до ст. «Нахабино», затем на автобусах № 20 или 21 до деревни Покровское. Далее около 4 км пешком или на такси. Второй вариант — у станций метро «Щукинская» или «Строгино» сесть на маршрутное такси № 480 и выйти на остановке «Павловская слобода», затем доехать на такси около 6 км.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в деревне Падиково (Московская область, Истринский округ)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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