Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Экскурсия в наш конноспортивный клуб — это не «только мы с конём». Здесь вас ждет отдых в формате 3D — Дыхание, Движение, Душа. На конюшне вы погрузитесь в тонкости содержания лошадей и откроете секреты чемпионов. В Музее военной истории изучите редкие артефакты и посидите в боевых машинах. А в зоопарке встретите новых пушистых друзей и покормите их с руки!
Провести весь день за городом и не заскучать — это к нам! Наш конный клуб расположился на 14 гектарах недалеко от Москвы. Когда-то здесь росла лучшая в Подмосковье капуста, в годы войны шли ожесточенные бои за столицу — а недавно появился самый современный конноспортивный комплекс России. Со временем территория разрослась, и теперь сюда приезжают не только пообщаться с лошадьми, но и оценить коллекцию военной техники, а также увидеть редких животных в естественной среде обитания.
В гости к лошадям
В денниках клуба вы узнаете, как живут лошади, где гуляют и зачем в конюшне «море» кинетического песка, солнце каждый день и акватренажер. Увидите, какие условия созданы для тренировок профессиональных всадников и услышите рассказы о необычных видах конного спорта.
Истории стальных гигантов
В Музее отечественной военной истории вас встретит коллекция оживших легенд: вооружение Красной Армии, плакаты военного времени, фотографии, письма и документы. Отдельный корпус отведен под бронетехнику: от самого первого серийного советского танка МС-1 до современного Т-90. Вы увидите экспонаты, которые ежегодно участвуют в парадах на Красной площади. Некоторые из них настолько уникальны, что существуют всего в 2 экземплярах!
В мире животных
ZOO-САД — зоопарк международного стандарта (не контактный!), где 300 забавных и редких животных живут на площади более 2000 кв. м. Здесь вы понаблюдаете за крошечной мартышкой-игрункой и карликовым поссумом, дикобразом и ежами, белками и сурками, а также козами и кроликами необычных пород. А еще угостите некоторых питомцев зоопарка специальным кормом.
После обзорной экскурсии по зоопарку, конюшне и музею вас ждёт чаепитие в кафе с выпечкой. Ещё не устали? Дети могут поиграть на крытых и открытых игровых площадках, взрослые — прогуляться в парке с прудом и водопадом. Зимой открыта горка для тюбинга, летом — многофункциональная спортплощадка и зона барбекю (за отдельную плату). И конечно, ждём вас в качестве зрителей на соревнованиях по конкуру и выездке.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
По предварительной записи (минимум за 2 недели) возможно участие в тренировке по верховой езде (стоимость от 8500 ₽)
Как добраться из Москвы
На личном транспорте: по Новорижскому шоссе, от МКАД около 20 минут (если без пробок). Есть просторная охраняемая парковка.
На общественном транспорте: с Рижского или Курского вокзала на электричке до ст. «Нахабино», затем на автобусах № 20 или 21 до деревни Покровское. Далее около 4 км пешком или на такси. Второй вариант — у станций метро «Щукинская» или «Строгино» сесть на маршрутное такси № 480 и выйти на остановке «Павловская слобода», затем доехать на такси около 6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
4000 ₽
Школьники
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Падиково (Московская область, Истринский округ)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 66 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии более 5 лет. Мы с удовольствием познакомим вас с нашим клубом. Всегда рады новым друзьям!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Гульнара
добрый вечер! Несмотря на хмурую погоду,наш день принес много позитива и полезной информации! Ирина огромное спасибо за экскурсию! Несмотря на свою строгость,человек увлечен любимым делом! С такой любовью рассказала о читать дальшеуменьшить
лошадях и о людях, благодаря которым существует данный комплекс. Зоопарк покорил зверюшками, очень ухоженными и окутанными любовью. Конюшя, это Куршавель для коней 👍! Божественно красивые лошади, каждая со своим характером. Чаепитие с пышнейшими и вкуснейшими плюшками- отдельный восторг ❤️. В столовой вкусная домашняя еда. Отдельное внимание музею военной техники,но нас свалила усталость и мы посетили только танковую экспозицию. Обязательно вернемся и в музей и к лошадкам! Еще раз большое спасибо 👏
+3
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Е
Евгений
Экскурсия просто отличная. Везде чувствуется высочайший уровень организации. Хотите помимо клуба, музея и зоосада увидеть яркий пример того, что во главе стоит очень адекватный владелец\менеджмент, отбирающий на каждую позицию (охранники-экскурсоводы в читать дальшеуменьшить
музее; механики, отвечающие за техническое состояние техники; сотрудники зоосада; сотрудники столовой) профессионалов с горящими глазами? Тогда точно стоит посетить.
Конный клуб - космический уровень организации. . Сплошной хайтек из мира лошадей, даже не предполагал, что у нас такое возможно. Подход к организации процессов, отношение к делу вызывают только восхищение и уважение. Продумана каждая мелочь. И на каждой мелочи умеют зарабатывать. Аквафитнес для лошадей. На манеже - песок, в котором каждая песчинка раздроблена на две части на специальном оборудовании. А видели лошадей, которые спят лежа, а не стоя?) На это точно стоит взглянуть.
Музей. Частный. И при этом, бесплатный для посетителей. По количеству экспонатов и их идеальному состоянию он может потягаться с крупнейшими государственными музеями. Практически вся техника, кроме одного экземпляра - на ходу и регулярно участвует в парадах. 5 корпусов. Туда надо на целый день приезжать только в музей и закладывать на каждый корпус 1-1.5 часа. Помимо самих экспонатов впечатлили восковые фигуры людей (их размеры соответствуют размерам людей того времени) и диорамы в натуральную величину. Фигуры людей одеты в подлинные вещи тех времен. Ко некоторым экспонатам можно даже аккуратно прикоснуться. Прикоснуться к истории. Особенно впечатлили единственные на всю страну бронированные аэросани НКЛ-26 (которые еще и на ходу), оригинальный штандарт с орлом и свастикой и форма егеря Российской императорской армии - ей аж 210 лет. Однозначно, это стоит увидеть.
Зоосад. Тут помимо самих животных - есть даже живой хамелеон - нужно отметить персонал, который очень любит свое дело и животных, и про каждого зверька может рассказать много интересного (откуда, как зовут, как живет вид в дикой природе).
Отдельно хочу отметить очень вкусные пирожки на чаепитии)
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Юлия
Вчера мы провели великолепный день в конно-спортивном комплексе. Восторг от самих гидов, которые увлеченно и с душой рассказывают о местных проектах. И конечно, от самих проектов.
Мы познакомились с обитателями зоосада, читать дальшеуменьшить
которые живут в идеальных условиях под чутким наблюдением профессионалов. Узнали интересные и запоминающиеся (!) факты о животных. Повидались с роскошными конями-чемпионами и были просто поражены трепетным отношением организаторов к уходу и содержанию лошадей. А в музее военной техники осмотрели подлинные и уникальные экспонаты - их можно осматривать целый день, здесь все создано с настоящей любовью к делу и заботой о посетителях: просторно, эстетично, познавательно. Лично я впервые с таким интересом гуляла по военному музею.
Очень рекомендую приехать сюда всей семьей или компанией - удовольствие получат и взрослые, и дети!
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Жанна
Здесь вас ждёт не просто экскурсия, а целый день, насыщенный событиями! В зоосаде - именно так, ведь это не зоопарк, а настоящий райский САД для животных, где им комфортно - читать дальшеуменьшить
мы познакомились с птицами, рептилиями и зверушками со всего света. Прониклись тем, как сотрудники опекают их - с искренней заботой и любовью. Такое же отношение и к лошадкам из КСК, всë для их благополучия. И военный музей столь же бережно хранит истории из прошлого, сюда хочется вернуться за ответами на непростые вопросы. Спасибо вам за дивный и душевный день!
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Е
Елена
Неожиданно приятно удивились, что недалеко от дома находится такое интересное место. Военные музеи требуют гораздо большего времени. Зоосад приятно удивил. Экскурсовод по зоосаду Ольга просто молодец и энтузиаст своего дела. Общение с лошадками принесло много положительных эмоций. Все было прекрасно. Выпечка очень вкусная
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Надежда
Эта экскурсия была для меня сюрпризом. Меня привезли в КСК и я не представляла что меня ждёт. Ожиданий не было, но всё прошло отлично: интересно, вкусно, захватывающе.
Раньше я имела дело читать дальшеуменьшить
с лошадьми - занималась конкуром. Но никогда в жизни я не видела таких замечательных условий для лошадей. Чувствуется, что всё там сделано с душой и для хорошей жизни лошадей, будущих чемпионов. Потом было чаепитие с вкуснейшей домашней выпечкой.
Музейные корпуса тоже очень впечатлили. Времени на них было не много: всего-то полтора часа на 5 корпусов. Успели только пробежаться по всем этажам, немного пообщавшись с экскурсоводами и забирая с собой огромное желание вновь сюда вернуться, но уже на целый день, чтобы всё хорошенько рассмотреть.
Экскурсия по зоосаду тоже была чудесной. Экскурсовод увлечённо рассказывала о каждом животном. Было ощущение, что все они - её питомцы, с такой уж любовью она с ними говорила. Очень понравилось кормить попугаев с рук, а ещё кроликов - они такие мягкие и пушистые!)
Чувствуется, что люди тут на своём месте: любят своё дело и хорошо в нём разбираются.
Очень радует наличие таких проектов, организаций у нас, в России. Побольше бы таких!) А в КСК мы точно вернёмся!
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