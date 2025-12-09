Мои заказы

Индивидуальная обзорная экскурсия по Москве на автомобиле

Автомобильная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Москвы: Чистые пруды, старейшие вокзалы, Китай-город, Красная площадь, Кремль, храм Христа Спасителя. Воробьёвы горы, Москва-Сити,Новый Арбат. Лучшие панорамные виды города за 2 часа на комфортабельном автомобиле.
Описание экскурсии

Москва за 2 часа:

  • главные достопримечательности на автомобиле.
  • Из окон комфортабельного седана представительского класса вы увидите главные достопримечательности столицы всего за 2 часа. Маршрут охватывает ключевые локации Белокаменной — от Красной площади и Кремля до Воробьёвых гор и Москва-Сити, позволяя оценить масштаб и красоту города через лучшие панорамные виды.
  • Исторический центр и Кремль.
  • Начнем с Красной площади, где вы увидите Спасскую башню, храм Василия Блаженного, колокольню Иван Великий и Кремлёвский дворец. Проедем мимо Боровицкой башни и Боровицкого холма — места основания Москвы Юрием Долгоруким. По пути увидим храм Христа Спасителя, Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты.
  • Панорамы и современная архитектура.
На Воробьёвых горах вас ждут захватывающие виды на город, включая сталинскую высотку МГУ и спортивный комплекс Лужники. Далее проследуем мимо Поклонной горы к Москва-Сити, по Кутузовскому проспекту и Новому Арбату, где увидим Белый дом, гостиницу «Украина» и другие знаковые объекты. Важная информация:
  • Экскурсия проводится на седане представительского класса Infiniti M25 или Volvo S80.
  • Для групп от 5 до 9 человек — минивэн, от 10 до 18 — микроавтобус, от 19 до 46 — туристический автобус (цена индивидуально).
  • Сообщите заранее о детях до 7 лет для предоставления детского кресла.
  • Возможен трансфер из аэропортов и вокзалов за дополнительную плату.
  • Экскурсия имеет четкое место начала - метро Чистые Пруды, выход номер 1, и завершения - метро Китай-Город, выход номер 6.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь трёх вокзалов
  • Улица Мясницкая
  • Район Чистые пруды
  • Площадь Покровские ворота
  • Район Ивановская горка
  • Лубянская площадь
  • Улица Варварка
  • Красная площадь, парк Зарядье
  • Храм Василия Блаженного
  • Большой Каменный и Большой Замоскворецкий мосты
  • Район Замоскворечье
  • Панорамы Московского Кремля
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник 300-летию военно-морского флота РФ
  • Воробьёвы горы
  • Москва-Сити
  • Сталинские высотки
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Чистые пруды, выход 1
Завершение: Метро Китай-город, выход 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится на седане представительского класса Infiniti M25 или Volvo S80
  • Для групп от 5 до 9 человек - минивэн, от 10 до 18 - микроавтобус, от 19 до 46 - туристический автобус (цена индивидуально)
  • Сообщите заранее о детях до 7 лет для предоставления детского кресла
  • Возможен трансфер из аэропортов и вокзалов за дополнительную плату
  • Экскурсия имеет четкое место начала - метро Чистые Пруды, выход номер 1, и завершения - метро Китай-Город, выход номер 6
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

