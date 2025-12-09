Автомобильная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Москвы: Чистые пруды, старейшие вокзалы, Китай-город, Красная площадь, Кремль, храм Христа Спасителя. Воробьёвы горы, Москва-Сити,Новый Арбат. Лучшие панорамные виды города за 2 часа на комфортабельном автомобиле.
Описание экскурсии
Москва за 2 часа:
- главные достопримечательности на автомобиле.
- Из окон комфортабельного седана представительского класса вы увидите главные достопримечательности столицы всего за 2 часа. Маршрут охватывает ключевые локации Белокаменной — от Красной площади и Кремля до Воробьёвых гор и Москва-Сити, позволяя оценить масштаб и красоту города через лучшие панорамные виды.
- Исторический центр и Кремль.
- Начнем с Красной площади, где вы увидите Спасскую башню, храм Василия Блаженного, колокольню Иван Великий и Кремлёвский дворец. Проедем мимо Боровицкой башни и Боровицкого холма — места основания Москвы Юрием Долгоруким. По пути увидим храм Христа Спасителя, Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты.
- Панорамы и современная архитектура.
- Экскурсия проводится на седане представительского класса Infiniti M25 или Volvo S80.
- Для групп от 5 до 9 человек — минивэн, от 10 до 18 — микроавтобус, от 19 до 46 — туристический автобус (цена индивидуально).
- Сообщите заранее о детях до 7 лет для предоставления детского кресла.
- Возможен трансфер из аэропортов и вокзалов за дополнительную плату.
- Экскурсия имеет четкое место начала - метро Чистые Пруды, выход номер 1, и завершения - метро Китай-Город, выход номер 6.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь трёх вокзалов
- Улица Мясницкая
- Район Чистые пруды
- Площадь Покровские ворота
- Район Ивановская горка
- Лубянская площадь
- Улица Варварка
- Красная площадь, парк Зарядье
- Храм Василия Блаженного
- Большой Каменный и Большой Замоскворецкий мосты
- Район Замоскворечье
- Панорамы Московского Кремля
- Храм Христа Спасителя
- Памятник 300-летию военно-морского флота РФ
- Воробьёвы горы
- Москва-Сити
- Сталинские высотки
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Чистые пруды, выход 1
Завершение: Метро Китай-город, выход 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится на седане представительского класса Infiniti M25 или Volvo S80
- Для групп от 5 до 9 человек - минивэн, от 10 до 18 - микроавтобус, от 19 до 46 - туристический автобус (цена индивидуально)
- Сообщите заранее о детях до 7 лет для предоставления детского кресла
- Возможен трансфер из аэропортов и вокзалов за дополнительную плату
- Экскурсия имеет четкое место начала - метро Чистые Пруды, выход номер 1, и завершения - метро Китай-Город, выход номер 6
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У станции метро «Площадь Революции»
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Свидание с Москвой: автоэкскурсия
На экскурсии вы увидите Москву с новой стороны, открывая для себя её старинные и современные грани. Подходит как для гостей, так и для жителей столицы
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
13 350 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Москвой или открытия новых граней столицы. Подходит для всей семьи и гостей города, днём или ночью
Завтра в 09:30
12 дек в 14:00
13 000 ₽ за всё до 3 чел.