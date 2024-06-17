Надежда — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 65 туристов

читать дальше аккредитованный экскурсовод в ГМЗ «Останкино и Кусково». С декабря 2005 года провожу обзорные и тематические экскурсии в красивейшей русской усадьбе 18 века. Стараюсь проводить экскурсии в научно-популярном стиле, но при этом люблю полноту и глубину информации, подробности и даты. Основные темы экскурсий: архитектурно-декоративные элементы украшения фасадов и интерьеров зданий, дворцово-парковые ансамбли, история театра и театрального быта. Могу проводить экскурсии в любую погоду. Приветствую, когда по ходу экскурсии мне задают много вопросов.

Я работаю в сфере культуры (библиотека, музей, театр) более 45 лет. По профессии театровед. С 1991 г. музейный работник (Бахрушинский театральный музей, с 2011 г. Музейно-информационный центр Малого театра). Я