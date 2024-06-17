Вы погрузитесь в прошлое московского театра, начиная с середины 18 столетия.
Мы осмотрим снаружи Большой театр (историческое здание и Новую сцену), Малый театр и Российский академический молодёжный театр. Поговорим о становлении и развитии частного и казённого театра.
Вы проследите архитектурную эволюцию зданий и узнаете, благодаря кому Театральная площадь стала одним из главных украшений Москвы.
Мы осмотрим снаружи Большой театр (историческое здание и Новую сцену), Малый театр и Российский академический молодёжный театр. Поговорим о становлении и развитии частного и казённого театра.
Вы проследите архитектурную эволюцию зданий и узнаете, благодаря кому Театральная площадь стала одним из главных украшений Москвы.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- об истории Московского частного театра в 18 веке и Московского Императорского театра в 19 веке
- о знаменитых театральных антрепренёрах 19 века
- об ампирном ансамбле Петровской площади, созданном архитектором Бове
- о театрах на Театральной площади: Малом, Большом и Новом
- о Петровском театре архитектора Розберга, о Большом Петровском театре Михайлова и Бове, а также Большом театре Кавоса
- от какой даты следует вести историю Московского публичного театра
- об истории реконструкции зданий Большого и Малого театров и о Новой сцене Большого театра
- о доме Варгина, Щепкина и Островского — Малом театре. История старинного театрального здания Москвы, фасад которого 200 лет сохраняет свой уникальный архитектурный облик.
- об истории дома генерал-майора Полторацкого, купцов Бронниковых, купца и мецената Шелапутина и о перестройке здания архитектором Фрейденбергом
- об истории театров в доме на западной стороне Театральной площади: от Московского Артистического кружка до РАМТа
Кому подойдёт экскурсия
Программа предназначена для путешественников, которые предпочитают научный подход к теме. Приветствуются вопросы и комментарии по ходу экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослых и старшеклассников (16+)
- Дополнительных расходов не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 65 туристов
Я работаю в сфере культуры (библиотека, музей, театр) более 45 лет. По профессии театровед. С 1991 г. музейный работник (Бахрушинский театральный музей, с 2011 г. Музейно-информационный центр Малого театра). ЯЗадать вопрос
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