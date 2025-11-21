Мои заказы

Ткачи, военные и опальный граф. Девичье поле: история и архитектура

Изучить историческую местность Москвы в компании архитектора
Окрестности бывшего поля несут в себе следы всех эпох — с 13–14 веков и до наших дней. Эти следы можно увидеть, прочитать и оценить остроумие и выразительность решений. Кстати, красота решений есть и в современности — эту архитектуру мы тоже изучим. А пока будем гулять, попытаемся выстроить нить истории и будем погружаться в судьбы людей и идей.
Описание экскурсии

  • Вы знаете, почему Крымский мост в Москве — именно тут?
  • Почему здесь так много военных объектов, исторических и современных?
  • Как ткацкая петровская мануфактура превратилась в казармы, а потом армейский плац стал знаменитым проспектом?
  • Зачем граф Лев Толстой поселился в промзоне с огромными ткацкими фабриками и с пивоваренным заводом?
  • Да и само Девичье поле — почему так называется? На нём и крупные сражения были, и танковая академия тут стоит, а девиц-то почти и не было…

Ответы на эти вопросы мы и будем искать!

Вы увидите

  • Провиантские склады
  • Церковь Николы в Хамовниках
  • Конный манеж, казармы и парадный армейский плац
  • Палаты Хамовного двора
  • Шёлкоткацкую фабрику и штаб-квартиру Яндекса
  • Дом Льва Толстого
  • Солодовню пиво-медоваренного завода
  • Танковую академию с фонтаном
  • Авангардный клуб завода «Каучук» авторства Мельникова
  • Здание архива в стиле ар-деко
  • Конструктивистские общежития комсостава, украшенные балясинами и пилястрами

Организационные детали

На экскурсии вы получите радиогиды.

в понедельник и вторник в 11:00, в среду в 15:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Парк Культуры»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 847 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Наталья, по образованию я архитектор-градостроитель. Долго работала в системе Москомархитектуры, принимала участие в разных масштабных проектах. В процессе узнала много увлекательных историй, часть из
читать дальше

которых мы творили сами — и теперь мне хочется об этом рассказать. Москва для меня родной город: я родилась в двух шагах от Кремля. С тех времён многое поменялось и продолжает меняться — наблюдать это очень интересно! Приходите: будем вместе разгадывать, что в Москве преобразилось, как и почему.

Входит в следующие категории Москвы

