Окрестности бывшего поля несут в себе следы всех эпох — с 13–14 веков и до наших дней. Эти следы можно увидеть, прочитать и оценить остроумие и выразительность решений. Кстати, красота решений есть и в современности — эту архитектуру мы тоже изучим. А пока будем гулять, попытаемся выстроить нить истории и будем погружаться в судьбы людей и идей.
Описание экскурсии
- Вы знаете, почему Крымский мост в Москве — именно тут?
- Почему здесь так много военных объектов, исторических и современных?
- Как ткацкая петровская мануфактура превратилась в казармы, а потом армейский плац стал знаменитым проспектом?
- Зачем граф Лев Толстой поселился в промзоне с огромными ткацкими фабриками и с пивоваренным заводом?
- Да и само Девичье поле — почему так называется? На нём и крупные сражения были, и танковая академия тут стоит, а девиц-то почти и не было…
Ответы на эти вопросы мы и будем искать!
Вы увидите
- Провиантские склады
- Церковь Николы в Хамовниках
- Конный манеж, казармы и парадный армейский плац
- Палаты Хамовного двора
- Шёлкоткацкую фабрику и штаб-квартиру Яндекса
- Дом Льва Толстого
- Солодовню пиво-медоваренного завода
- Танковую академию с фонтаном
- Авангардный клуб завода «Каучук» авторства Мельникова
- Здание архива в стиле ар-деко
- Конструктивистские общежития комсостава, украшенные балясинами и пилястрами
Организационные детали
На экскурсии вы получите радиогиды.
в понедельник и вторник в 11:00, в среду в 15:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Парк Культуры»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 11:00, в среду в 15:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 847 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Наталья, по образованию я архитектор-градостроитель. Долго работала в системе Москомархитектуры, принимала участие в разных масштабных проектах.
