Трактиры, наводнения и вид с высоты: экскурсия по Замоскворечью

Неспешная прогулка по Москве за разговорами об архитектуре, московском климате и чистом спирте

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Замоскворечье приоткроет тайники сердца Москвы. Мы обнаружим спрятанные купеческие палаты. Посетим место, где началась киноистория столицы — и до сих пор там продолжается. Отыщем на фасадах зданий почетные значки ОСОАВИАХИМ. Поговорим о качестве русской водки и сделаем замеры климата. Увидим нарисованную колокольню и поднимемся на настоящую.
Трактиры, наводнения и вид с высоты: экскурсия по Замоскворечью
Трактиры, наводнения и вид с высоты: экскурсия по Замоскворечью
Трактиры, наводнения и вид с высоты: экскурсия по Замоскворечью
Трактиры, наводнения и вид с высоты: экскурсия по Замоскворечью
Трактиры, наводнения и вид с высоты: экскурсия по Замоскворечью
Трактиры, наводнения и вид с высоты: экскурсия по Замоскворечью
Трактиры, наводнения и вид с высоты: экскурсия по Замоскворечью
Трактиры, наводнения и вид с высоты: экскурсия по Замоскворечью
Трактиры, наводнения и вид с высоты: экскурсия по Замоскворечью
Трактиры, наводнения и вид с высоты: экскурсия по Замоскворечью
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Описание

Что вас ожидает

Секреты и тайники Замоскворечья

Мы погуляем в тихих переулках Пятницкой и выясним, почему на месте церкви Параскевы Пятницы возникло граффити. Отыщем палаты Овчинной слободы 17 века, спрятанные в современном жилом массиве. Увидим дом, где был открыт первый кинотеатр Москвы. Найдём почётные значки ОСОАВИАХИМ на фасадах зданий и узнаем, кто их получал.

История трактиров и наводнений

Затронем темы климата Москвы, прежних способов борьбы с наводнениями и посмотрим на Метеорологическую станцию «Балчуг». Каждые 3 часа здесь производят замеры осадков, ветра, температуры, давления. Все приборы будут нам доступны: они располагаются на набережной. Коснёмся истории трактиров, увидим дом водочного короля Петра Смирнова и руины его завода.

Замоскворечье с высоты

Прогулка приведёт нас на подворье храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Здесь мы подробно поговорим о возникновении храма, где молились царствующие особы, и его превращении в монастырь. Поднимемся на колокольню и оттуда с высоты птичьего полёта взглянем на древнее сердце Москвы.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Новокузнецкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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