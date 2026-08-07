Замоскворечье приоткроет тайники сердца Москвы. Мы обнаружим спрятанные купеческие палаты. Посетим место, где началась киноистория столицы — и до сих пор там продолжается. Отыщем на фасадах зданий почетные значки ОСОАВИАХИМ. Поговорим о качестве русской водки и сделаем замеры климата. Увидим нарисованную колокольню и поднимемся на настоящую.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секреты и тайники Замоскворечья

Мы погуляем в тихих переулках Пятницкой и выясним, почему на месте церкви Параскевы Пятницы возникло граффити. Отыщем палаты Овчинной слободы 17 века, спрятанные в современном жилом массиве. Увидим дом, где был открыт первый кинотеатр Москвы. Найдём почётные значки ОСОАВИАХИМ на фасадах зданий и узнаем, кто их получал.

История трактиров и наводнений

Затронем темы климата Москвы, прежних способов борьбы с наводнениями и посмотрим на Метеорологическую станцию «Балчуг». Каждые 3 часа здесь производят замеры осадков, ветра, температуры, давления. Все приборы будут нам доступны: они располагаются на набережной. Коснёмся истории трактиров, увидим дом водочного короля Петра Смирнова и руины его завода.

Замоскворечье с высоты

Прогулка приведёт нас на подворье храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Здесь мы подробно поговорим о возникновении храма, где молились царствующие особы, и его превращении в монастырь. Поднимемся на колокольню и оттуда с высоты птичьего полёта взглянем на древнее сердце Москвы.