Неспешная прогулка по Москве за разговорами об архитектуре, московском климате и чистом спирте
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Описание
Что вас ожидает
Секреты и тайники Замоскворечья
Мы погуляем в тихих переулках Пятницкой и выясним, почему на месте церкви Параскевы Пятницы возникло граффити. Отыщем палаты Овчинной слободы 17 века, спрятанные в современном жилом массиве. Увидим дом, где был открыт первый кинотеатр Москвы. Найдём почётные значки ОСОАВИАХИМ на фасадах зданий и узнаем, кто их получал.
История трактиров и наводнений
Затронем темы климата Москвы, прежних способов борьбы с наводнениями и посмотрим на Метеорологическую станцию «Балчуг». Каждые 3 часа здесь производят замеры осадков, ветра, температуры, давления. Все приборы будут нам доступны: они располагаются на набережной. Коснёмся истории трактиров, увидим дом водочного короля Петра Смирнова и руины его завода.
Замоскворечье с высоты
Прогулка приведёт нас на подворье храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Здесь мы подробно поговорим о возникновении храма, где молились царствующие особы, и его превращении в монастырь. Поднимемся на колокольню и оттуда с высоты птичьего полёта взглянем на древнее сердце Москвы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Новокузнецкая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.