Описание экскурсии
Сухаревская площадь (15 мин). Когда-то она была окраиной города. Я расскажу, как появилась Сухаревская башня и как она связана с Троицким трактом и Петром I.
Наш путь по Троицкому тракту до Сергиева Посада со всеми остановками займёт около 3,5 часов. По дороге запланировано 5 выходов.
Первый выход (30 мин). Поговорим о Мытищинском водопроводе, Алексеевской водонапорной станции и о том, как она превратилась в современное культурное пространство для выставок и семейного отдыха.
Второй выход (20 мин). Прогуляемся вдоль Ростокинского акведука, пройдёмся по кусочку «Дороги в Лавру» и постоим на мостике через реку Яузу. Я расскажу, чем они связаны с Троицким трактом.
Третий выход (30 мин). Заедем в посёлок Клязьма. Прогуляемся вокруг церкви Спаса Нерукотворного Образа, построенной в стиле модерн по уникальной в те времена технологии.
Четвёртый выход (30 мин). Продолжим разговор о модерне и дачной культуре конца 19 века. Увидим деревянную дачу, построенную под руководством московского архитектора Л. Кекушева.
Пятый выход (15 мин). Село Радонеж. Посмотрим на памятник Сергию Радонежскому работы скульптора Клыкова. Выясним, почему это лучший памятник святому. А ещё поговорим об усадьбе Абрамцево, что находится рядом.
В пути мы поговорим об истории России и Москвы, русском искусстве и техническом прогрессе 19 века. Обсудим, какую роль сыграли в истории нашей страны Сергий Радонежский, Дмитрий Донской и Пётр I.
Сергиев Посад (1–1,5 ч). Сначала прогуляемся по Троице-Сергиевой лавре и познакомимся с историей её создания. А затем — по городу. При желании зайдём на обед в ресторан (предложу наиболее интересные).
Обратный путь до Москвы займёт 1–2 ч.
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от вашего запроса и ситуации на дороге.
Организационные детали
- Едем на кроссовере Hyundai Tucson. Детского кресла нет
- Можно с детьми возраста 7+
- Кофе по дороге и обед в Сергиевом Посаде вы оплачиваете самостоятельно