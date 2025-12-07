Мои заказы

Троицкий тракт и его роль в истории России

Поехать из Москвы в Сергиев Посад по дороге, которая расскажет много интересного об обоих городах
«У самурая нет цели, только путь». Сергий Радонежский не знал этой пословицы, но жил по тому же принципу. У него не было цели стать святым — он просто хотел больше
помогать людям. Так и мы с вами, вступив на Троицкий тракт, не ставим целью Сергиев Посад.

По пути к нему мы уже обсудим массу интересного, увидим много красивого — и это сделает нас чуть лучше и счастливее.

Описание экскурсии

Сухаревская площадь (15 мин). Когда-то она была окраиной города. Я расскажу, как появилась Сухаревская башня и как она связана с Троицким трактом и Петром I.

Наш путь по Троицкому тракту до Сергиева Посада со всеми остановками займёт около 3,5 часов. По дороге запланировано 5 выходов.

Первый выход (30 мин). Поговорим о Мытищинском водопроводе, Алексеевской водонапорной станции и о том, как она превратилась в современное культурное пространство для выставок и семейного отдыха.

Второй выход (20 мин). Прогуляемся вдоль Ростокинского акведука, пройдёмся по кусочку «Дороги в Лавру» и постоим на мостике через реку Яузу. Я расскажу, чем они связаны с Троицким трактом.

Третий выход (30 мин). Заедем в посёлок Клязьма. Прогуляемся вокруг церкви Спаса Нерукотворного Образа, построенной в стиле модерн по уникальной в те времена технологии.

Четвёртый выход (30 мин). Продолжим разговор о модерне и дачной культуре конца 19 века. Увидим деревянную дачу, построенную под руководством московского архитектора Л. Кекушева.

Пятый выход (15 мин). Село Радонеж. Посмотрим на памятник Сергию Радонежскому работы скульптора Клыкова. Выясним, почему это лучший памятник святому. А ещё поговорим об усадьбе Абрамцево, что находится рядом.

В пути мы поговорим об истории России и Москвы, русском искусстве и техническом прогрессе 19 века. Обсудим, какую роль сыграли в истории нашей страны Сергий Радонежский, Дмитрий Донской и Пётр I.

Сергиев Посад (1–1,5 ч). Сначала прогуляемся по Троице-Сергиевой лавре и познакомимся с историей её создания. А затем — по городу. При желании зайдём на обед в ресторан (предложу наиболее интересные).

Обратный путь до Москвы займёт 1–2 ч.

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от вашего запроса и ситуации на дороге.

Организационные детали

  • Едем на кроссовере Hyundai Tucson. Детского кресла нет
  • Можно с детьми возраста 7+
  • Кофе по дороге и обед в Сергиевом Посаде вы оплачиваете самостоятельно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Сухаревская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Станислав
Станислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 169 туристов
Меня зовут Станислав, родился и вырос в Москве. Для меня Москва — это не город с открытки и не текст из рекламного буклета, это город, где я живу. Это парки,
читать дальше

где в детстве тренировался, фудкорты, где можно вкусно и не спеша поесть. Это книжные магазины, где можно выбрать книги и просидеть полдня, почитывая их. Это тихие дворы, где под деревьями в прохладе ты спасаешься от суеты и жары центральных улиц. Это любимые места детства, где я гулял с бабушкой и лопал самое вкусное мороженое в мире. Ну и конечно, много, много интересных мест, открытых и изученных за эти годы, начиная от классических видов до тех, о которых знают единицы. Со мной вы узнаете не только о городе, но и о жизни в нём.

