Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

«Купцы стали обживать тихое сиренево-черемуховое Замоскворечье, заложив там собственное царство, позднее прозванное „темным“, и создали тот особый толстомясый, но по-своему живописный быт».
Юрий Нагибин, «Всполошный звон»
Замоскворечье и время
Как когда-то провинциальное захолустье превратилось в элитный район московского торгово-промышленного мира? Вместе мы разберемся в удивительной истории 📖 уютного Замоскворечья. Вы узнаете о временах купеческого чванства, куражливости, кутежей — и о том, как эти приметы ушли в легенды через три поколения. Следом погрузимся в эпоху, когда сыновья купцов переняли управление мануфактурами и фабриками, а дочери заговорили по-английски и заиграли ноктюрны Шопена. Когда за Москвой-рекой появлялись лучшие дома.
Тихие улицы старой Москвы
Катаклизмы 20 века мало изменили район — и нынешние обитатели Замоскворечья, живущие чинно, зажиточно и благонамеренно, ценят его за сохранившуюся атмосферу. На этих загадочно-тихих улицах вас ждут бывшие средневековые палаты, намоленные церкви, особняки. Мы не пропустим и того, что время оставило здесь от предшественников купцов — слобожан и стрельцов. Посмотрим на Замоскворечье с Острова и пройдем по бывшей дороге в Золотую Орду.
Незаурядные имена
Я расскажу, каким был домашний уклад купцов, какие социальные события меняли картину их жизни, быт и нравы. Кого из замоскворецких купцов звали королями — колбасным, водочным, сахарным. А еще:
И конечно, мы вспомним Островского и Шмелева, которые лучше других сохранили особенности Замоскворечья. Оба писали о купцах — мы обсудим, почему же они получались у них такими разными.