Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

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К купцам - в сиренево-черемуховое Замоскворечье

Погулять по эпохам района и проникнуться его спокойной непарадной жизнью
Любимое москвичами Замоскворечье обрело свое лицо благодаря купцам. И это крайне увлекательная история! Приглашаю вас узнать её и проследить путь района. Мы поговорим о древней стрелецкой слободе, о купеческих развлечениях, быте и нравах. Полюбуемся многими церквями, отыщем средневековые палаты и ощутим дух старой Москвы.
4.8
14 отзывов
К купцам - в сиренево-черемуховое Замоскворечье
К купцам - в сиренево-черемуховое Замоскворечье
К купцам - в сиренево-черемуховое Замоскворечье

Описание экскурсии

«Купцы стали обживать тихое сиренево-черемуховое Замоскворечье, заложив там собственное царство, позднее прозванное „тёмным“, и создали тот особый толстомясый, но по-своему живописный быт».
Юрий Нагибин, «Всполошный звон»

Что вас ожидает

Замоскворечье и время

Как когда-то провинциальное захолустье превратилось в элитный район московского торгово-промышленного мира? Вместе мы разберемся в удивительной истории уютного Замоскворечья. Вы узнаете о временах купеческого чванства, куражливости, кутежей — и о том, как эти приметы ушли в легенды через три поколения. Следом погрузимся в эпоху, когда сыновья купцов переняли управление мануфактурами и фабриками, а дочери заговорили по-английски и заиграли ноктюрны Шопена. Когда за Москвой-рекой появлялись лучшие дома.

Тихие улицы старой Москвы

Катаклизмы 20 века мало изменили район — и нынешние обитатели Замоскворечья, живущие чинно, зажиточно и благонамеренно, ценят его за сохранившуюся атмосферу. На этих загадочно-тихих улицах вас ждут бывшие средневековые палаты, намоленные церкви, особняки. Мы не пропустим и того, что время оставило здесь от предшественников купцов — слобожан и стрельцов. Увидим «сиреневую жемчужину Замоскворечья» и дом, в котором родился драматург Островский. Пройдём по бывшей дороге в Золотую Орду к особняку Демидовых и Третьяковской галерее.

Незаурядные имена

Я расскажу, каким был домашний уклад купцов, какие социальные события меняли картину их жизни, быт и нравы. Кого из замоскворецких купцов звали королями — колбасным, водочным, сахарным. А ещё:

  • Кому из купцов Малый театр обязан своим появлением
  • Кто из членов металлургической империи Демидовых прославился чудачествами
  • Кто дал Василию Кокореву прозвище «миллиард в тумане» и что он называл чинобесием
  • За что Петр Губонин, бывший крепостной крестьянин, получил дворянство, и отчего Павел Третьяков от него отказался. Какими же были отношения между купцами и дворянами?
  • Отчего семью Бахрушиных называли профессиональными благотворителями
  • Как в купеческом районе появился храм с посвящением Клименту — Папе Римскому
  • Каким было главное условие, по которому Павел Третьяков отбирал картины художников для своей галереи
  • Откуда склонность, а у некоторых купцов и страсть к меценатству, что рождала из них благотворителей и филантропов

И конечно, мы вспомним Островского и Шмелева, которые лучше других сохранили особенности Замоскворечья. Оба писали о купцах — мы обсудим, почему же они получались у них такими разными.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Новокузнецкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1360 туристов
Привет, я Галина! По образованию — журналист и филолог, а теперь и аккредитованный экскурсовод. Прежде работала в газетах и компаниях, занимающихся политическим и информационным консалтингом. Как и сейчас, это была работа
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с информацией и с людьми. Работа гида добавила к этому и сделала более пристальным мой интерес к истории и архитектуре. Поэтому о жизни замечательных домов теперь я смогу рассказать вам не менее интересно, чем о жизни замечательных людей. Приглашаю вас на свои пешие прогулки! Мне нравится быть для каждого личным гидом — так я смогу помочь вам раствориться в городской жизни, почувствовать, как менялись исторические границы Москвы, обнаружить архитектурные сокровища там, где и не ожидаешь. На моих экскурсиях вы ощутите многослойность истории Москвы. Я с удовольствием погрузилась в эти знания, отобрала для вас главное, характерное, самобытное и превратила в новые для вас впечатления и эмоции. Постараюсь, чтобы в Москве стародавней вы полюбили то же, что люблю я.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Были на экскурсии 26 июня. Давно хотела попасть в эту часть Москвы. Но каждую нашу поездку в Москву не получалось. Экскурсия оправдала мои ожидания. Спасибо.
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Анна
Потрясающая экскурсия, потрясающий экскурсовод, очень много знает, безумно интересно слушать! Я обожаю людей, которые влюблены в свое дело, в свои исследования, работу! Я больше слушала, а не смотрела, ловила каждый
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рассказ, каждую историю об улицах, домах, их жителях. Очень рекомендую тем, кто ищет знания и хочет узнать реальную живую историю. И еще очень рекомендую эту экскурсию по Замоскворечью весной или летом. Это будет потрясающе!! Нам не повезло с погодой - декабрь, был ливень и ветер, мы промокли и замерзли, но все равно остались довольны. И обязательно пойдем с Галиной на другие экскурсии, а у нее их, оказывается, огромное множество! Благодарю Вас, Галина! И до новых встреч!

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А
Экскурсия очень хорошая для первого знакомства с Замоскворечьем.
В качестве пожелания хочется отметить, что для индивидуального гида было бы хорошо заранее выяснять для кого он проводит экскурсию и, возможно, корректировать содержание.
Галина
Галина
Ответ организатора:
Анна, спасибо за отзыв и за то, что нашли время поделиться впечатлениями. Рада, что экскурсия в целом понравилась, и принимаю
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ваше пожелание к сведению.

Надеюсь, в следующий раз у нас будет возможность заранее обсудить нюансы, чтобы сделать экскурсию более интересной для вас. И для этого у меня должно быть времени больше, чем сутки, как в этот раз. Будет интерес - буду рада видеть вас на других прогулках!

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Ирина
Замечательный гид, знающий историю и любящий своё дело. Прогулялись с удовольствием. Время прошло незаметно
Замечательный гид, знающий историю и любящий своё дело. Прогулялись с удовольствием. Время прошло незаметно
Замечательный гид, знающий историю и любящий своё дело. Прогулялись с удовольствием. Время прошло незаметно
Замечательный гид, знающий историю и любящий своё дело. Прогулялись с удовольствием. Время прошло незаметно
Замечательный гид, знающий историю и любящий своё дело. Прогулялись с удовольствием. Время прошло незаметно
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И
Много информации о купечестве - зарождении, истории семей на протяжении нескольких поколений, влиянии на развитие нашей Родины.
Отдельное спасибо за детали, скрытые за фасадами центральных улиц - переулочки, дворики - там оказалось очень много интересного! Прогулка длительность более 2-х часов прошла легко!
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Т
Интереснейшая экскурсию, местами трогательная до слез. Галина увлеченный своим делом экскурсовод. 2,5 часа пролетели незаметно.
Тихое, уютное Замоскворечье в майский день с удивительным экскурсоводом - это одна из лучших наших прогулок по Москве.
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