Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Описание экскурсии
«Купцы стали обживать тихое сиренево-черемуховое Замоскворечье, заложив там собственное царство, позднее прозванное „тёмным“, и создали тот особый толстомясый, но по-своему живописный быт».
Юрий Нагибин, «Всполошный звон»
Что вас ожидает
Замоскворечье и время
Как когда-то провинциальное захолустье превратилось в элитный район московского торгово-промышленного мира? Вместе мы разберемся в удивительной истории уютного Замоскворечья. Вы узнаете о временах купеческого чванства, куражливости, кутежей — и о том, как эти приметы ушли в легенды через три поколения. Следом погрузимся в эпоху, когда сыновья купцов переняли управление мануфактурами и фабриками, а дочери заговорили по-английски и заиграли ноктюрны Шопена. Когда за Москвой-рекой появлялись лучшие дома.
Тихие улицы старой Москвы
Катаклизмы 20 века мало изменили район — и нынешние обитатели Замоскворечья, живущие чинно, зажиточно и благонамеренно, ценят его за сохранившуюся атмосферу. На этих загадочно-тихих улицах вас ждут бывшие средневековые палаты, намоленные церкви, особняки. Мы не пропустим и того, что время оставило здесь от предшественников купцов — слобожан и стрельцов. Увидим «сиреневую жемчужину Замоскворечья» и дом, в котором родился драматург Островский. Пройдём по бывшей дороге в Золотую Орду к особняку Демидовых и Третьяковской галерее.
Незаурядные имена
Я расскажу, каким был домашний уклад купцов, какие социальные события меняли картину их жизни, быт и нравы. Кого из замоскворецких купцов звали королями — колбасным, водочным, сахарным. А ещё:
- Кому из купцов Малый театр обязан своим появлением
- Кто из членов металлургической империи Демидовых прославился чудачествами
- Кто дал Василию Кокореву прозвище «миллиард в тумане» и что он называл чинобесием
- За что Петр Губонин, бывший крепостной крестьянин, получил дворянство, и отчего Павел Третьяков от него отказался. Какими же были отношения между купцами и дворянами?
- Отчего семью Бахрушиных называли профессиональными благотворителями
- Как в купеческом районе появился храм с посвящением Клименту — Папе Римскому
- Каким было главное условие, по которому Павел Третьяков отбирал картины художников для своей галереи
- Откуда склонность, а у некоторых купцов и страсть к меценатству, что рождала из них благотворителей и филантропов
И конечно, мы вспомним Островского и Шмелева, которые лучше других сохранили особенности Замоскворечья. Оба писали о купцах — мы обсудим, почему же они получались у них такими разными.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
В качестве пожелания хочется отметить, что для индивидуального гида было бы хорошо заранее выяснять для кого он проводит экскурсию и, возможно, корректировать содержание.
Отдельное спасибо за детали, скрытые за фасадами центральных улиц - переулочки, дворики - там оказалось очень много интересного! Прогулка длительность более 2-х часов прошла легко!
Тихое, уютное Замоскворечье в майский день с удивительным экскурсоводом - это одна из лучших наших прогулок по Москве.