Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

К купцам — в сиренево-черемуховое Замоскворечье

Погулять по эпохам района и проникнуться его спокойной непарадной жизнью

Галина
Галина – Гид из Москвы
Любимое москвичами Замоскворечье обрело свое лицо благодаря купцам.

И это крайне увлекательная история! Приглашаю вас узнать её и проследить путь района.

Мы поговорим о древней стрелецкой слободе, о купеческих развлечениях, быте и нравах.

Полюбуемся многими церквями, отыщем средневековые палаты и ощутим дух старой Москвы.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.

Экскурсия

2 900 ₽ за экскурсию

Заказать экскурсию
К купцам — в сиренево-черемуховое Замоскворечье
К купцам — в сиренево-черемуховое Замоскворечье

«Купцы стали обживать тихое сиренево-черемуховое Замоскворечье, заложив там собственное царство, позднее прозванное „темным“, и создали тот особый толстомясый, но по-своему живописный быт».
Юрий Нагибин, «Всполошный звон»

Что вас ожидает

Замоскворечье и время
Как когда-то провинциальное захолустье превратилось в элитный район московского торгово-промышленного мира? Вместе мы разберемся в удивительной истории 📖 уютного Замоскворечья. Вы узнаете о временах купеческого чванства, куражливости, кутежей — и о том, как эти приметы ушли в легенды через три поколения. Следом погрузимся в эпоху, когда сыновья купцов переняли управление мануфактурами и фабриками, а дочери заговорили по-английски и заиграли ноктюрны Шопена. Когда за Москвой-рекой появлялись лучшие дома.

Тихие улицы старой Москвы
Катаклизмы 20 века мало изменили район — и нынешние обитатели Замоскворечья, живущие чинно, зажиточно и благонамеренно, ценят его за сохранившуюся атмосферу. На этих загадочно-тихих улицах вас ждут бывшие средневековые палаты, намоленные церкви, особняки. Мы не пропустим и того, что время оставило здесь от предшественников купцов — слобожан и стрельцов. Посмотрим на Замоскворечье с Острова и пройдем по бывшей дороге в Золотую Орду.

Незаурядные имена
Я расскажу, каким был домашний уклад купцов, какие социальные события меняли картину их жизни, быт и нравы. Кого из замоскворецких купцов звали королями — колбасным, водочным, сахарным. А еще:

  • Кто из членов металлургической империи Демидовых прославился чудачествами
  • Кто дал Арсению Морозову прозвище «поющий миллионер», а Василию Кокореву — «миллиард в тумане»
  • За что Петр Губонин, бывший крепостной крестьянин, получил дворянство, и отчего Павел Третьяков от него отказался. Какими же были отношения между купцами и дворянами?
  • Откуда склонность, а у некоторых купцов и страсть к меценатству, что рождала из них благотворителей и филантропов.

И конечно, мы вспомним Островского и Шмелева, которые лучше других сохранили особенности Замоскворечья. Оба писали о купцах — мы обсудим, почему же они получались у них такими разными.

🚩 Начало и место завершения: в районе метро Новокузнецкая
К купцам — в сиренево-черемуховое Замоскворечье
К купцам — в сиренево-черемуховое Замоскворечье
К купцам — в сиренево-черемуховое Замоскворечье
К купцам — в сиренево-черемуховое Замоскворечье
К купцам — в сиренево-черемуховое Замоскворечье
К купцам — в сиренево-черемуховое Замоскворечье
К купцам — в сиренево-черемуховое Замоскворечье
К купцам — в сиренево-черемуховое Замоскворечье
К купцам — в сиренево-черемуховое Замоскворечье
К купцам — в сиренево-черемуховое Замоскворечье
К купцам — в сиренево-черемуховое Замоскворечье
К купцам — в сиренево-черемуховое Замоскворечье
К купцам — в сиренево-черемуховое Замоскворечье
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Привет, я Галина! По образованию — журналист и филолог, а теперь и аккредитованный экскурсовод. Прежде работала в газетах и компаниях, занимающихся политическим и информационным консалтингом. Как и сейчас, это была работа с информацией и с людьми. Работа гида добавила к этому и сделала более пристальным мой интерес к истории и архитектуре. Поэтому о жизни замечательных домов теперь я смогу рассказать вам не менее интересно, чем о жизни замечательных людей. Приглашаю вас на свои пешие прогулки! Мне нравится быть для каждого личным гидом — так я смогу помочь вам раствориться в городской жизни, почувствовать, как менялись исторические границы Москвы, обнаружить архитектурные сокровища там, где и не ожидаешь. На моих экскурсиях вы ощутите многослойность истории Москвы. Я с удовольствием погрузилась в эти знания, отобрала для вас главное, характерное, самобытное и превратила в новые для вас впечатления и эмоции. Постараюсь, чтобы в Москве стародавней вы полюбили то же, что люблю я.
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🏛История и архитектура

Галина проводит ещё 2 экскурсии

Тайной тропой — в Китай-город
2 900
2.5 часа
Тайной тропой — в Китай-город
29 отзывов
Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему
Лучшие виды Кремля — с мостов и набережных
2 900
2 часа
Лучшие виды Кремля — с мостов и набережных
Собрать коллекцию лучших ракурсов столицы на прогулке по старинному московскому району

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Круиз с ужином в День России на теплоходе «Соболь»
2 500
3.25 часа
Круиз с ужином в День России на теплоходе «Соболь»
Речная прогулка в День России на теплоходе «Жемчужина» с ужином
4 000
3 часа
Речная прогулка в День России на теплоходе «Жемчужина» с ужином
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
2389 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
900
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
983 отзыва
Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади (5часов)
1 100
5 часов
Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади (5часов)
64 отзыва
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
скидка10%
590
531
2 часа
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
19 отзывов
Понять, как выглядела столица в Средневековье, и раскрыть любопытные факты о ее памятниках и улицах
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве