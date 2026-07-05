Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Любимое москвичами Замоскворечье обрело свое лицо благодаря купцам. И это крайне увлекательная история! Приглашаю вас узнать её и проследить путь района. Мы поговорим о древней стрелецкой слободе, о купеческих развлечениях, быте и нравах. Полюбуемся многими церквями, отыщем средневековые палаты и ощутим дух старой Москвы.

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Описание экскурсии

«Купцы стали обживать тихое сиренево-черемуховое Замоскворечье, заложив там собственное царство, позднее прозванное „тёмным“, и создали тот особый толстомясый, но по-своему живописный быт».

Юрий Нагибин, «Всполошный звон»

Что вас ожидает

Замоскворечье и время

Как когда-то провинциальное захолустье превратилось в элитный район московского торгово-промышленного мира? Вместе мы разберемся в удивительной истории уютного Замоскворечья. Вы узнаете о временах купеческого чванства, куражливости, кутежей — и о том, как эти приметы ушли в легенды через три поколения. Следом погрузимся в эпоху, когда сыновья купцов переняли управление мануфактурами и фабриками, а дочери заговорили по-английски и заиграли ноктюрны Шопена. Когда за Москвой-рекой появлялись лучшие дома.

Тихие улицы старой Москвы

Катаклизмы 20 века мало изменили район — и нынешние обитатели Замоскворечья, живущие чинно, зажиточно и благонамеренно, ценят его за сохранившуюся атмосферу. На этих загадочно-тихих улицах вас ждут бывшие средневековые палаты, намоленные церкви, особняки. Мы не пропустим и того, что время оставило здесь от предшественников купцов — слобожан и стрельцов. Увидим «сиреневую жемчужину Замоскворечья» и дом, в котором родился драматург Островский. Пройдём по бывшей дороге в Золотую Орду к особняку Демидовых и Третьяковской галерее.

Незаурядные имена

Я расскажу, каким был домашний уклад купцов, какие социальные события меняли картину их жизни, быт и нравы. Кого из замоскворецких купцов звали королями — колбасным, водочным, сахарным. А ещё:

Кому из купцов Малый театр обязан своим появлением

Кто из членов металлургической империи Демидовых прославился чудачествами

Кто дал Василию Кокореву прозвище «миллиард в тумане» и что он называл чинобесием

За что Петр Губонин, бывший крепостной крестьянин, получил дворянство, и отчего Павел Третьяков от него отказался. Какими же были отношения между купцами и дворянами?

Отчего семью Бахрушиных называли профессиональными благотворителями

Как в купеческом районе появился храм с посвящением Клименту — Папе Римскому

Каким было главное условие, по которому Павел Третьяков отбирал картины художников для своей галереи

Откуда склонность, а у некоторых купцов и страсть к меценатству, что рождала из них благотворителей и филантропов

И конечно, мы вспомним Островского и Шмелева, которые лучше других сохранили особенности Замоскворечья. Оба писали о купцах — мы обсудим, почему же они получались у них такими разными.