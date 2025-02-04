Е Екатерина

Т Татьяна Экскурсия замечательная! Экскурсовод Валентина очень подробно, детально, интересно, доступно провела экскурсию. Также дана была полная информация на интересующие детали и события.

Т Татьяна За четыре тысячи получили только ссылку на аудиоэкскурсию, к подобной услуге есть совершенно бесплатные альтернативные экскурсии на офиц сайте музея. В результате - полное разочарование от ощущения обмана и негативные эмоции. Рекомендовать никому не буду

Е Елена Понравилось всё! И экскурсовод, и интересная информация. Надеюсь ещё не раз погулять по Москве с Валентиной!

Д Дарья

Т Татьяна Экскурсия очень понравилась. Время пролетело незаметно, все было информативно и душевно 🙌 обязательно ещё вернемся к Валентине за новыми впечатлениями!

Л Липатова Отличная экскурсия, все внимательно и детально описано и по схеме удобно. Прекрасная прогулка в наушниках без суеты. Спасибо, воспользуемся еще

Т Татьяна Царицино произвело прекрасное впечатление. Экскурсия была для девятиклассников. Всем очень понравился рассказ гида Валентины Беляевой. Профессионально, интересно, с учётом детской аудитории.

Спасибо!

Я Яна Гид просто супер, спасибо за познавательную экскурсию

Н Найля Сначала хотим поблагодарить экскурсовода Валентину Беляеву за столь интересно приподнесенный материал. Её высокий профессионализм и, видимо, любовь к своему делу, заставляет проникнуться глубиной исторических трагедий. Всё очень интересно, Царицыно - красивейшее место, уверена, что это не последнее наше посещение. Спасибо, рекомендую всем, кого интересует история, архитектура и красота природы России!

Т Тютрина Огромное спасибо экскурсоводу. Было очень интересно

М Михаил

О Ольга Экскурсия очень понравилась. Царицыно волшебно!! Спасибо прекрасному гиду Валентине за вдохновенный рассказ. История создания парка и судьба его архитекторов очень впечатляет. Захотелось узнать ещё больше и о Баженове, и о Казакове.

Н Нина читать дальше Предусматривает даже такие мелочи, как взять с собой орешки в качестве лакомства для белочек, и сама предложила подождать наших опаздывающих друзей, что очень меня тронуло. Очень большая рекомендация и уверена, что с Валентиной мы встречались не последний раз! ❤️ Огромное спасибо Валентине за незабываемую экскурсию по Царицыно - она буквально влюбила нас своим рассказом в эти места. Очень тактичный, добрый, образованный человек, умеющий увлечь и заинтересовать своим удивительным рассказом.