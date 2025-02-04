Мы отправимся в Царицыно — архитектурный комплекс, которому не удалось стать императорской резиденцией.
Расскажем, что именно привлекло Екатерину II в неприметной усадьбе, почему архитекторы не смогли довести работу до конца и какие секреты таит Большой дворец и его старинный сад. Экскурсия может пройти как с личным гидом, так и в аудиоформате.
Расскажем, что именно привлекло Екатерину II в неприметной усадьбе, почему архитекторы не смогли довести работу до конца и какие секреты таит Большой дворец и его старинный сад. Экскурсия может пройти как с личным гидом, так и в аудиоформате.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание аудиогидаНесостоявшаяся резиденция Екатерина II приезжает в Москву на торжества по случаю окончания русско-турецкой войны. Весной она прогуливается по окрестностям своей резиденции Коломенское. Расположенная на месте будущего Царицына живописная усадьба «Черная Грязь» приводит Екатерину в восторг. Сделка совершается всего за неделю. А в конце лета выходит указ о переименовании села Черная Грязь в село Царицыно. Дальше происходит грандиозное строительство по проекту архитектора Баженова, но масоны приложили руку и к этой стройке, а масонов Екатерина не любила. Баженова сменяет Казаков, его ученик. Ему остается только достроить главный дворец, но… начинается война, которая сжирает все деньги, а потом и вовсе Екатерина умирает. Дворец постепенно превращается в руину, стоя пустой и недостроенный. Вторую жизнь в эти постройки вдыхают московские дачники 19-20 веков. С развитием дачной моды и культуры, прогулки среди руин 200 летней давности весьма популярны. Ну а потом наступает эпоха реставрации, длящаяся почти 18 лет уже в конце 20 века. Задача реставраторов — показать как задумывались постройки самими Баженовым и Казаковым, как выглядел бы комплекс, если бы все шло гладко. И я там был… ой. И я там копала, в 2005 году на практике в институте, мы расчищали фундамент одного из корпусов построенных Баженовым и снесенных Казаковым. Организационные моменты:
• В холодное время года одевайтесь теплее, в жаркое — берите с собой воду. Важная информация:
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде, мы будем много ходить.
- Для аудиогида вам потребуются свои наушники.
по запросу
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Общий
|7000 ₽
|Прогулка по музею-заповеднику
|990 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Весь архитектурный ансамбль
- Cтаринный парк
- Парковые павильоны
- Декоративные сооружения
Что включено
- Услуги гида (при выборе соответствующей опции)
- Аудиогид (при выборе соответствующей опции)
Что не входит в цену
- Посещение Большого дворца - 400 руб. /чел.
- Наушники для аудиогида
Место начала и завершения?
Улица Тюрина, 1с2
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Продолжительность экскурсии 1 час. В холодное время года одевайтесь теплее
- В жаркое - берите с собой воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 40 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
4 фев 2025
Т
Татьяна
8 янв 2025
Экскурсия замечательная! Экскурсовод Валентина очень подробно, детально, интересно, доступно провела экскурсию. Также дана была полная информация на интересующие детали и события.
Т
Татьяна
7 янв 2025
За четыре тысячи получили только ссылку на аудиоэкскурсию, к подобной услуге есть совершенно бесплатные альтернативные экскурсии на офиц сайте музея. В результате - полное разочарование от ощущения обмана и негативные эмоции. Рекомендовать никому не буду
Е
Елена
4 янв 2025
Понравилось всё! И экскурсовод, и интересная информация. Надеюсь ещё не раз погулять по Москве с Валентиной!
Д
Дарья
6 окт 2024
Т
Татьяна
29 сен 2024
Экскурсия очень понравилась. Время пролетело незаметно, все было информативно и душевно 🙌 обязательно ещё вернемся к Валентине за новыми впечатлениями!
Л
Липатова
23 сен 2024
Отличная экскурсия, все внимательно и детально описано и по схеме удобно. Прекрасная прогулка в наушниках без суеты. Спасибо, воспользуемся еще
Т
Татьяна
23 сен 2024
Царицино произвело прекрасное впечатление. Экскурсия была для девятиклассников. Всем очень понравился рассказ гида Валентины Беляевой. Профессионально, интересно, с учётом детской аудитории.
Спасибо!
Спасибо!
Я
Яна
16 сен 2024
Гид просто супер, спасибо за познавательную экскурсию
Н
Найля
15 авг 2024
Сначала хотим поблагодарить экскурсовода Валентину Беляеву за столь интересно приподнесенный материал. Её высокий профессионализм и, видимо, любовь к своему делу, заставляет проникнуться глубиной исторических трагедий. Всё очень интересно, Царицыно - красивейшее место, уверена, что это не последнее наше посещение. Спасибо, рекомендую всем, кого интересует история, архитектура и красота природы России!
Т
Тютрина
30 июл 2024
Огромное спасибо экскурсоводу. Было очень интересно
М
Михаил
20 июл 2024
О
Ольга
9 июл 2024
Экскурсия очень понравилась. Царицыно волшебно!! Спасибо прекрасному гиду Валентине за вдохновенный рассказ. История создания парка и судьба его архитекторов очень впечатляет. Захотелось узнать ещё больше и о Баженове, и о Казакове.
Н
Нина
8 июл 2024
Огромное спасибо Валентине за незабываемую экскурсию по Царицыно - она буквально влюбила нас своим рассказом в эти места. Очень тактичный, добрый, образованный человек, умеющий увлечь и заинтересовать своим удивительным рассказом.
Ю
Юлия
2 июл 2024
Царицыно поразило нас своей красотой и какой-то особой атмосферой. Обязательно вернемся, чтобы попасть в музей, т. к. мы были в понедельник, он был закрыт. Экскурсовод Валентина просто супер профессионал, очень
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