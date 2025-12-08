Мои заказы

Оказывается, если неспешно прогуляться вокруг Храма Христа Спасителя, можно проследить историю развития нашей самобытной архитектуры: от русского узорочья до неорусского стиля! На прогулке на примере московских памятников будем изучать, как произошел переход от ампира к историзму, и какую роль в этом процессе сыграли масштабные проекты императора Николая Павловича, порученные архитектору К. А. Тону.
Описание экскурсии

Во время экскурсии мы поговорим:

  • Как достижения Ренессанса в архитектуре были перенесены на русскую почву;
  • Как дом-сказка связан с первой матрешкой;
  • Какой образ избрать архитектору для галереи русской живописи — конечно, терем!!
  • В Храме Христа Спасителя у памятной доски я расскажу о крупной русской победе, которая предшествовала даже сражению за Смоленск!

• Поговорим о византийской перекличке в убранстве главного кафедрального собора. На нашей прогулке мы также увидим:

  • Крупнейший музей западноевропейского искусства Москвы;
  • ⁠Храмы, на которые крестилась бабушка Устинья Ивана Шмелева, проезжая по Каменному мосту;
  • Завершим прогулку в храме, расписанном митрополитом-мучеником Серафимом Чичаговым.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Христа Спасителя
  • Палаты Авереия Кириллова
  • Доходный дом Перцовой
  • Галерея Цветкова
  • Музей Изобразительных Искусств
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Кропоткинская
Завершение: Метро Библиотека им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

