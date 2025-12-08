Оказывается, если неспешно прогуляться вокруг Храма Христа Спасителя, можно проследить историю развития нашей самобытной архитектуры: от русского узорочья до неорусского стиля! На прогулке на примере московских памятников будем изучать, как произошел переход от ампира к историзму, и какую роль в этом процессе сыграли масштабные проекты императора Николая Павловича, порученные архитектору К. А. Тону.
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы поговорим:
- Как достижения Ренессанса в архитектуре были перенесены на русскую почву;
- Как дом-сказка связан с первой матрешкой;
- Какой образ избрать архитектору для галереи русской живописи — конечно, терем!!
- В Храме Христа Спасителя у памятной доски я расскажу о крупной русской победе, которая предшествовала даже сражению за Смоленск!
• Поговорим о византийской перекличке в убранстве главного кафедрального собора. На нашей прогулке мы также увидим:
- Крупнейший музей западноевропейского искусства Москвы;
- Храмы, на которые крестилась бабушка Устинья Ивана Шмелева, проезжая по Каменному мосту;
- Завершим прогулку в храме, расписанном митрополитом-мучеником Серафимом Чичаговым.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Христа Спасителя
- Палаты Авереия Кириллова
- Доходный дом Перцовой
- Галерея Цветкова
- Музей Изобразительных Искусств
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Кропоткинская
Завершение: Метро Библиотека им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
