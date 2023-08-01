Экскурсия и барный вечер в одном коктейле — а в качестве украшения нетворкинг! Небольшой компанией мы погуляем по старинным улочкам: вы увидите знаковые дома и услышите их сюжеты. А в перерывах посетим 3 нестандартных бара или ресторана, гармонично вписанных в маршрут: для вас вход по секретному коду, вау-интерьеры, авторские напитки и другие фишки.

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Описание

Что вас ожидает

Мой подход — это 3 в 1:

Полноценная экскурсия. Погуляем по старинным московским кварталам, будем любоваться архитектурой, поговорим об удивительных историях домов и судьбах людей. Районы прогулки чередуются, но это всегда центр — например, Кузнецкий мост, Патриаршие пруды или Мясницкая улица.

Три атмосферных бара, которые я подбираю для каждой экскурсии. Все бары в моей коллекции со своей концепцией и «фишками». Это может быть заведение, стилизованное под старинную аптеку, бар с доступом по секретному коду, с особым подходом к посетителям, с необычным расположением и т. д. В каждом баре вы по сможете попробовать авторские коктейли и вкусные закуски.

Нетворкинг. В непринуждённой барной атмосфере мы общаемся и заводим новые знакомства. Иногда я задаю темы бесед, но чаще они рождаются в процессе — обсуждаем фишки места, вкусы коктейлей, работу, путешествия и многое другое!

Организационные детали