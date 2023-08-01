Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства
А в перерывах посетим 3 нестандартных бара или ресторана, гармонично вписанных в маршрут: для вас вход по секретному коду, вау-интерьеры, авторские напитки и другие фишки.
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Описание
Что вас ожидает
Мой подход — это 3 в 1:
Полноценная экскурсия. Погуляем по старинным московским кварталам, будем любоваться архитектурой, поговорим об удивительных историях домов и судьбах людей. Районы прогулки чередуются, но это всегда центр — например, Кузнецкий мост, Патриаршие пруды или Мясницкая улица.
Три атмосферных бара, которые я подбираю для каждой экскурсии. Все бары в моей коллекции со своей концепцией и «фишками». Это может быть заведение, стилизованное под старинную аптеку, бар с доступом по секретному коду, с особым подходом к посетителям, с необычным расположением и т. д. В каждом баре вы по сможете попробовать авторские коктейли и вкусные закуски.
Нетворкинг. В непринуждённой барной атмосфере мы общаемся и заводим новые знакомства. Иногда я задаю темы бесед, но чаще они рождаются в процессе — обсуждаем фишки места, вкусы коктейлей, работу, путешествия и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проводится минимум для 2 человек (иначе не случится тот самый нетворкинг). Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, есть ли ещё участники на эту дату.
- В стоимость включён 1 коктейль в одном из баров. Еда и напитки в двух других барах оплачиваются дополнительно (стоимость коктейля в каждом — от 700 до 900 руб.).
- Если вы хотите заранее узнать район прогулки, напишите мне в личном сообщении — и я подскажу, какая локация будет в выбранную вами дату
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.