Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы (18+)
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Москве с посещением атмосферных баров и возможностью завести новые знакомства
Барная экскурсия в Москве предлагает уникальное сочетание прогулки по историческим районам и посещения трёх необычных баров. Участники смогут насладиться архитектурой и услышать удивительные истории старинных домов. В каждом баре ждут авторские коктейли и вау-интерьеры.
В непринуждённой обстановке гости могут завести новые знакомства и обсудить впечатления от увиденного. Экскурсия проводится для небольших групп, что делает её идеальной для общения и нетворкинга
Лучшее время для барной экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками по историческим районам. В тёплые месяцы можно комфортно перемещаться между барами и наслаждаться вечерней атмосферой города. Осенью и весной также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия проходит в уютных барах, что добавляет особый шарм.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кузнецкий Мост
Патриаршие пруды
Мясницкая улица
Описание мастер-класса
Мой подход — это 3 в 1:
Полноценная экскурсия. Погуляем по старинным московским кварталам, будем любоваться архитектурой, поговорим об удивительных историях домов и судьбах людей. Районы прогулки чередуются, но это всегда центр — например, Кузнецкий Мост, Патриаршие пруды или Мясницкая улица.
Три атмосферных бара, которые я подбираю для каждой экскурсии. Все бары в моей коллекции со своей концепцией и «фишками». Это может быть заведение, стилизованное под старинную аптеку, бар с доступом по секретному коду, с особым подходом к посетителям, с необычным расположением и т. д. В каждом баре вы по сможете попробовать авторские коктейли и вкусные закуски.
Нетворкинг. В непринуждённой барной атмосфере мы общаемся и заводим новые знакомства. Иногда я задаю темы бесед, но чаще они рождаются в процессе — обсуждаем фишки места, вкусы коктейлей, работу, путешествия и многое другое!
Организационные детали
Экскурсия проводится минимум для 2 человек (иначе не случится тот самый нетворкинг). Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, есть ли ещё участники на эту дату.
В стоимость включён 1 коктейль в одном из баров. Еда и напитки в двух других барах оплачиваются дополнительно (стоимость коктейля в каждом — от 700 до 900 руб.).
Если вы хотите заранее узнать район прогулки, напишите мне в личном сообщении — и я подскажу, какая локация будет в выбранную вами дату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Участник
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 37 туристов
Привет! Меня зовут Елена! Я москвичка и обожаю свой город, его историю, архитектуру, ритм жизни и даже погоду! Да, да и зимы тоже:) Очень люблю познавать наш город и пользоваться читать дальшеуменьшить
всеми его возможностями. Не сижу на месте и считаю, что надо пробовать все (то, что не запрещено законом, конечно! 😅). Вся моя жизнь связана с туризмом — я работала и в России, и за границей. Сейчас я аккредитованный гид-переводчик и экскурсовод по Москве. Моя любовь — это барные экскурсии по разным районам столицы. Мой принцип работы — сначала я всё исследую сама и только потом привожу туда других:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
Светлана
Потрясающая экскурсия, Елена в легкой форме рассказывает не только об истории места, по которому проходит маршрут экскурсии, но и об архитектуре, разбавляя свой рассказ интересными житейскими фактами, историческими анекдотами. В читать дальшеуменьшить
процессе прогулки мы заходили в такие заведения, о которых я даже не знала (хотя давно живу в Москве), но которые производят самые приятные впечатления. Глубоко эрудированный, образованный, погруженный в предмет экскурсовод, ответит на любые вопросы, всем рекомендую, очень благодарна Елене!!!
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В
Виктория
Елена - очень разносторонний гид, и во время экскурсии это ощущается в том, сколько она рассказывает про историю, про архитектуру и про бары, может поддержать разговор на любую тему. Маршрут читать дальшеуменьшить
длился больше трех часов, и это была очень насыщенная и прогулка. Бары тоже подобраны интересные и нетривиальные, каждый со своей атмосферой и историей. Хороший способ провести вечер. Обязательно пойду на еще одну ее экскурсию в следующий раз как буду в Москве. Буду рекомендовать Елену своим друзьям.
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Ю
Юлия
Данная экскурсия очень интересная и познавательная! Экскурсовод Елена очень интересно провела мероприятие. Мы посетили три бара. Узнали исторические факты о Москве. Просто так мало кто пройдется по этим барам. Наша читать дальшеуменьшить
группа состояла из 11 человек, возраст которых от 20 до 60 лет. И все были в полном восторге. В каждом баре своя атмосфера. Мы попробовали много разных коктейлей. И даже получили от Елены сувениры с пожеланием в новом году. Спасибо огромное организаторам, отдельное спасибо экскурсоводу Елене за такое мероприятие!! Однозначно будем рекомендовать!!! Поздравляем с наступающим новым годом! Пусть в новом году у Вас появляются новые проекты, на которые мы с удовольствием придем!! С уважением, Юлия.
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Полина
Очень интересный формат экскурсии!:) Совместить приятное с полезным) У Елены уже имеется группа постоянных туристов, которые с удовольствием исследуют различные улицы Москвы. Исторические данные было интересно слушать, т. к. часто читать дальшеуменьшить
ходишь рядом с красивыми домами и усадьбами, но не знаешь судьбы их изначальных владельцев, а истории эти очень интересные. Кроме того, заведения, которые выбрала экскурсовод для остановки на коктейль также интересны сами по себе. Приятно провели время и узнали интересные факты и истории))
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К
КонстантинБогатов
Экскурсия в целом понравилась. Это мой формат- легкое восприятие истории. Не было дешевых шуток и клоунад. Получилось дороговато. Экскурсия, мне бы больше понравилась пешая. Пройтись по старым районам получая при читать дальшеуменьшить
этом ненавязчиво информацию было бы интересно. Но при этом надо предупреждать о форме одежды-«без каблуков». По моему мнению исторические факты лучше воспринимаются с историческими анекдотами, которые можно почерпнуть в рассказах Валентина Пикуля и др.
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Н
Надежда
Лена, спасибо большое за вечер! Друзья, хотите переключиться или перезагрузиться или развлечься или отвлечься или прогуляться со смыслом или пополниться эмоциями, увлекательными историями, занимательными фактами в интересной атмосфере с бокальчиком необычных вкусностей?)) Тогда вам к Елене!)
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