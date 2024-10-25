Лучшее время для барной экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками по историческим районам. В тёплые месяцы можно комфортно перемещаться между барами и наслаждаться вечерней атмосферой города. Осенью и весной также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия проходит в уютных барах, что добавляет особый шарм.

Барная экскурсия в Москве предлагает уникальное сочетание прогулки по историческим районам и посещения трёх необычных баров. Участники смогут насладиться архитектурой и услышать удивительные истории старинных домов. В каждом баре ждут авторские коктейли и вау-интерьеры. В непринуждённой обстановке гости могут завести новые знакомства и обсудить впечатления от увиденного. Экскурсия проводится для небольших групп, что делает её идеальной для общения и нетворкинга

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Мой подход — это 3 в 1:

Полноценная экскурсия. Погуляем по старинным московским кварталам, будем любоваться архитектурой, поговорим об удивительных историях домов и судьбах людей. Районы прогулки чередуются, но это всегда центр — например, Кузнецкий Мост, Патриаршие пруды или Мясницкая улица.

Три атмосферных бара, которые я подбираю для каждой экскурсии. Все бары в моей коллекции со своей концепцией и «фишками». Это может быть заведение, стилизованное под старинную аптеку, бар с доступом по секретному коду, с особым подходом к посетителям, с необычным расположением и т. д. В каждом баре вы по сможете попробовать авторские коктейли и вкусные закуски.

Нетворкинг. В непринуждённой барной атмосфере мы общаемся и заводим новые знакомства. Иногда я задаю темы бесед, но чаще они рождаются в процессе — обсуждаем фишки места, вкусы коктейлей, работу, путешествия и многое другое!

Организационные детали