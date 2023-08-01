Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы

Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Экскурсия и барный вечер в одном коктейле — а в качестве украшения нетворкинг! Небольшой компанией мы погуляем по старинным улочкам: вы увидите знаковые дома и услышите их сюжеты.

А в перерывах посетим 3 нестандартных бара или ресторана, гармонично вписанных в маршрут: для вас вход по секретному коду, вау-интерьеры, авторские напитки и другие фишки.
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Ближайшие даты:
31
авг
7
сен
14
сен
21
сен
28
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мой подход — это 3 в 1:

Полноценная экскурсия. Погуляем по старинным московским кварталам, будем любоваться архитектурой, поговорим об удивительных историях домов и судьбах людей. Районы прогулки чередуются, но это всегда центр — например, Кузнецкий мост, Патриаршие пруды или Мясницкая улица.

Три атмосферных бара, которые я подбираю для каждой экскурсии. Все бары в моей коллекции со своей концепцией и «фишками». Это может быть заведение, стилизованное под старинную аптеку, бар с доступом по секретному коду, с особым подходом к посетителям, с необычным расположением и т. д. В каждом баре вы по сможете попробовать авторские коктейли и вкусные закуски.

Нетворкинг. В непринуждённой барной атмосфере мы общаемся и заводим новые знакомства. Иногда я задаю темы бесед, но чаще они рождаются в процессе — обсуждаем фишки места, вкусы коктейлей, работу, путешествия и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится минимум для 2 человек (иначе не случится тот самый нетворкинг). Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, есть ли ещё участники на эту дату.
  • В стоимость включён 1 коктейль в одном из баров. Еда и напитки в двух других барах оплачиваются дополнительно (стоимость коктейля в каждом — от 700 до 900 руб.).
  • Если вы хотите заранее узнать район прогулки, напишите мне в личном сообщении — и я подскажу, какая локация будет в выбранную вами дату

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Полина
1 авг 2023
Очень интересный формат экскурсии!:) Совместить приятное с полезным) У Елены уже имеется группа постоянных туристов, которые с удовольствием исследуют различные улицы Москвы. Исторические данные было интересно слушать, т. к. часто ходишь рядом с красивыми домами и усадьбами, но не знаешь судьбы их изначальных владельцев, а истории эти очень интересные. Кроме того, заведения, которые выбрала экскурсовод для остановки на коктейль также интересны сами по себе. Приятно провели время и узнали интересные факты и истории))

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