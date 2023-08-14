Индивидуальная экскурсия по Москве: Пешеходная прогулка по Тверской
Тверская — всегда главная! Главная, как при царях и императорах, так и сейчас. Истории здесь тоже царские и современные. Стартуем мы от памятника Маяковскому на Триумфальной площади.
А сопровождать нас будут: Марина Влади, Мейерхольд, Пушкин, Крылов, Толстой, Островский, Елисеев, Шаляпин. Фамилии-то какие! Присоединится даже Юрий Долгорукий. На финише нам откроется шикарный вид на Кремль и Красную Площадь.
А сопровождать нас будут: Марина Влади, Мейерхольд, Пушкин, Крылов, Толстой, Островский, Елисеев, Шаляпин. Фамилии-то какие! Присоединится даже Юрий Долгорукий. На финише нам откроется шикарный вид на Кремль и Красную Площадь.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Станция метро Маяковская (без посещения)
- Триумфальная площадь
- Памятник Маяковскому
- Гостиница «Пекин»
- Театр Сатиры
- Концертный зал имени Чайковского
- Английский клуб. Музей современной истории России
- Известия Hall на Пушкинской площади
- Пушкинская площадь
- Памятник А. С. Пушкину
- Кинотеатр «Пушкинский»
- Тверской бульвар
- Дом под юбкой
- Магазин «Елисеевский»
- Гостиница Шевалдышева
- Доходный дом Бахрушиных на Тверской
- Филипповская булочная. Гостиница Люкс
- Книжный магазин «Москва»
- Памятник Юрию Долгорукому
- Палаты в Шубине. Ресторан «Арагви»
- Здание мэрии Москвы
- Монументальные дома — сталинская архитектура
- МХТ им. Чехова
- Дом писательского кооператива
- Центральный телеграф
- Театр Ермоловой
- Гостиница «Ритц Карлтон»
- Гостиница «Националь»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Наша прогулка начинается с увлекательных историй из подземки, памятника
Маяковскому и всего, что его окружает — очень интересно!
Вы узнаете:
- куда мечтали попасть все аристократы, но не всех туда брали;
- Пушкин-путешественник;
- под чью юбку заглядывали москвичи;
- тайна за семью замками или как «шифровался» Елисеев;
- откуда с музыкой провожали жену декабриста;
- кто изобрел печенье «Юбилейное»;
- Юрий Долгорукий — он или нет;
- как незаметно продать здание мэрии;
- где отметились все — от Ленина до Пьера Кардена.
- Остальные необычные истории вы услышите на экскурсии!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Дополнительных расходов нет
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Триумфальная площадь, памятник МаяковскомуЗавершение: г. Москва, ул. Моховая, д. 15 / 1, стр. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Концепция экскурсии — интересные факты и городские легенды о главных достопримечательностях и выдающихся людях. Познавательная прогулка без сухих фактов и множества дат. Отличный выбор для тех
- Кто любит лёгкие нескучные прогулки по Москве!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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