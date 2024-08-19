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Тверская - всегда главная

Индивидуальная экскурсия по Москве: Пешеходная прогулка по Тверской
Тверская — всегда главная! Главная, как при царях и императорах, так и сейчас. Истории здесь тоже царские и современные. Стартуем мы от памятника Маяковскому на Триумфальной площади.

А сопровождать нас будут: Марина Влади, Мейерхольд, Пушкин, Крылов, Толстой, Островский, Елисеев, Шаляпин. Фамилии-то какие! Присоединится даже Юрий Долгорукий. На финише нам откроется шикарный вид на Кремль и Красную Площадь.
5
3 отзыва
Тверская - всегда главная
Тверская - всегда главная
Тверская - всегда главная

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Наша прогулка начинается с увлекательных историй Триумфальной площади у памятника Маяковскому. Чем дальше, тем больше классных историй — очень интересно! Вы узнаете: - гостиница "Пекин" и шуба Марины Влади - в чем связь? - где собирались масоны - аристократы? - куда мечтали попасть все аристократы, но не всех туда брали; - авантюры графа Толстого - Американца. Как он довел до ручки Наполеона и Крузенштерна; - Пушкин-путешественник); - под чью юбку заглядывали москвичи; - тайна за семью замками или как «шифровался» Елисеев; - роковая княгиня -"Царица муз и красоты"; - дом с привидениями или…; - откуда с музыкой провожали жену декабриста; - кто изобрел печенье «Юбилейное»; - Юрий Долгорукий — он или нет; - как незаметно продать здание мэрии; - где отметились все — от Ленина до Пьера Кардена. Остальные необычные истории вы услышите на экскурсии!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Триумфальная площадь
  • Памятник Маяковскому
  • Гостиница «Пекин»
  • Театр Сатиры
  • Концертный зал имени Чайковского
  • Английский клуб. Музей современной истории России
  • Известия Hall на Пушкинской площади
  • Пушкинская площадь
  • Памятник А.С. Пушкину
  • Кинотеатр «Пушкинский»
  • Тверской бульвар
  • Дом под юбкой
  • Магазин «Елисеевский»
  • Гостиница Шевалдышева
  • Доходный дом Бахрушиных на Тверской
  • Филипповская булочная. Гостиница Люкс
  • Книжный магазин «Москва»
  • Памятник Юрию Долгорукому
  • Здание мэрии Москвы
  • Монументальные дома - сталинская архитектура
  • Центральный телеграф
  • Театр Ермоловой
  • Гостиница «Ритц Карлтон»
  • Гостиница «Националь»
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Триумфальная площадь, памятник Маяковскому
Завершение: Г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Побывали всей семьей на экскурсии "Тверская - всегда главная!" Катарина- прекрасный экскурсовод! Экскурсия прошла очень комфортно, 2 часа на одном дыхании. Остались очень довольны, включая 10-летнего сына. Большая благодарность Карине за профессионализм, эрудицию и заботу.
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