Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Тверская — всегда главная! Главная, как при царях и императорах, так и сейчас. Истории здесь тоже царские и современные. Стартуем мы от памятника Маяковскому на Триумфальной площади.



А сопровождать нас будут: Марина Влади, Мейерхольд, Пушкин, Крылов, Толстой, Островский, Елисеев, Шаляпин. Фамилии-то какие! Присоединится даже Юрий Долгорукий. На финише нам откроется шикарный вид на Кремль и Красную Площадь. 5 3 отзыва

Катарина Ваш гид в Москве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7990 ₽ за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 2 часа 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Наша прогулка начинается с увлекательных историй Триумфальной площади у памятника Маяковскому. Чем дальше, тем больше классных историй — очень интересно! Вы узнаете: - гостиница "Пекин" и шуба Марины Влади - в чем связь? - где собирались масоны - аристократы? - куда мечтали попасть все аристократы, но не всех туда брали; - авантюры графа Толстого - Американца. Как он довел до ручки Наполеона и Крузенштерна; - Пушкин-путешественник); - под чью юбку заглядывали москвичи; - тайна за семью замками или как «шифровался» Елисеев; - роковая княгиня -"Царица муз и красоты"; - дом с привидениями или…; - откуда с музыкой провожали жену декабриста; - кто изобрел печенье «Юбилейное»; - Юрий Долгорукий — он или нет; - как незаметно продать здание мэрии; - где отметились все — от Ленина до Пьера Кардена. Остальные необычные истории вы услышите на экскурсии!

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Триумфальная площадь

Памятник Маяковскому

Гостиница «Пекин»

Театр Сатиры

Концертный зал имени Чайковского

Английский клуб. Музей современной истории России

Известия Hall на Пушкинской площади

Пушкинская площадь

Памятник А.С. Пушкину

Кинотеатр «Пушкинский»

Тверской бульвар

Дом под юбкой

Магазин «Елисеевский»

Гостиница Шевалдышева

Доходный дом Бахрушиных на Тверской

Филипповская булочная. Гостиница Люкс

Книжный магазин «Москва»

Памятник Юрию Долгорукому

Здание мэрии Москвы

Монументальные дома - сталинская архитектура

Центральный телеграф

Театр Ермоловой

Гостиница «Ритц Карлтон»

Гостиница «Националь» Что включено Услуги гида Что не входит в цену Дополнительных расходов нет Где начинаем и завершаем? Начало: Триумфальная площадь, памятник Маяковскому Завершение: Г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.