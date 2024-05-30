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Групповая
2 часа
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
9 июня в 16:00
от 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды древнего Владимира
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 290₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Начало: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия, 125047
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Аудиогид
2 часа
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
Начало: Триумфальная пл., Москва
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААмина30 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Захотелось перечитать Булгакова
- ААлександр27 мая 2024Очень интересная экскурсия и отличный экскурсовод! Интересно было пройти и увидеть места, описанные в романе Булгакова
- ДДарья27 мая 2024Отличная экскурсия. Очень понравился экскурсовод. Спасибо!)
- ММарина22 мая 2024Очень удобный формат экскурсии - ходишь, гуляешь спокойно, можно где то задержаться, спокойно посидеть, а потом идти дальше. По содержанию
- ССветлана31 марта 2024Экскурсия очень насыщенная, содержательная и интересная! Доступная и объемная информация об истории Владимира от Корнея!!! Доброжелательный, внимательный, эрудированный и профессиональный
- ППолина23 ноября 2023Экскурсия отличная, очень интересная информация. Не заметили, как пролетели 2 часа. Узнали и легенды, и исторические факты, зарядились красотой мест. Очень продуманный и четкий маршрут.
- ЕЕфимова17 ноября 2023Погода нас подвела! Но это не повлияло на наше отличное впечатление от посещённой экскурсии! Гиду Татьяне огромное спасибо!
- ЦЦыганова17 октября 2023Аудио экскурсия понравилась. Правда пешком тяжеловато ходить, некоторые расстояния между локациями далеко друг от друга. Информация подана хорошо, слушать интересно. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Триумфальная арка»
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