А Амина Булгаковская Москва: мистика и реальность Очень понравилась экскурсия. Захотелось перечитать Булгакова

А Александр Булгаковская Москва: мистика и реальность Очень интересная экскурсия и отличный экскурсовод! Интересно было пройти и увидеть места, описанные в романе Булгакова

Д Дарья Булгаковская Москва: мистика и реальность Отличная экскурсия. Очень понравился экскурсовод. Спасибо!)

М Марина Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев читать дальше - много и интересно. Благодаря грамотно выстроенному маршруту открыли для себя Москву с новых ракурсов. Рекомендую от души. Остались очень довольны. Будем пользоваться сервисом ещё. Очень удобный формат экскурсии - ходишь, гуляешь спокойно, можно где то задержаться, спокойно посидеть, а потом идти дальше. По содержанию

С Светлана Легенды древнего Владимира читать дальше экскурсовод, на все вопросы дана исчерпывающая информация, время пролетело быстро и интересно. Наша группа в восторге, выражает благодарность за интересно проведённое время!!! Экскурсия очень насыщенная, содержательная и интересная! Доступная и объемная информация об истории Владимира от Корнея!!! Доброжелательный, внимательный, эрудированный и профессиональный

П Полина Легенды древнего Владимира Экскурсия отличная, очень интересная информация. Не заметили, как пролетели 2 часа. Узнали и легенды, и исторические факты, зарядились красотой мест. Очень продуманный и четкий маршрут.

Е Ефимова Легенды древнего Владимира Погода нас подвела! Но это не повлияло на наше отличное впечатление от посещённой экскурсии! Гиду Татьяне огромное спасибо!