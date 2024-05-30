Экскурсии к Триумфальной арке в Париже

Найдено 4 экскурсии в категории «Триумфальная арка» в Москве, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Булгаковская Москва: мистика и реальность
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
971 отзыв
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
9 июня в 16:00
от 700 за человека
Легенды древнего Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Легенды древнего Владимира
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 290 за всё до 10 чел.
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Начало: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия, 125047
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
Начало: Триумфальная пл., Москва
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Амина
    30 мая 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Очень понравилась экскурсия. Захотелось перечитать Булгакова
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Очень интересная экскурсия и отличный экскурсовод! Интересно было пройти и увидеть места, описанные в романе Булгакова
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Отличная экскурсия. Очень понравился экскурсовод. Спасибо!)
  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
    Очень удобный формат экскурсии - ходишь, гуляешь спокойно, можно где то задержаться, спокойно посидеть, а потом идти дальше. По содержанию
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    - много и интересно. Благодаря грамотно выстроенному маршруту открыли для себя Москву с новых ракурсов. Рекомендую от души. Остались очень довольны. Будем пользоваться сервисом ещё.

  • С
    Светлана
    31 марта 2024
    Легенды древнего Владимира
    Экскурсия очень насыщенная, содержательная и интересная! Доступная и объемная информация об истории Владимира от Корнея!!! Доброжелательный, внимательный, эрудированный и профессиональный
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    экскурсовод, на все вопросы дана исчерпывающая информация, время пролетело быстро и интересно. Наша группа в восторге, выражает благодарность за интересно проведённое время!!!

  • П
    Полина
    23 ноября 2023
    Легенды древнего Владимира
    Экскурсия отличная, очень интересная информация. Не заметили, как пролетели 2 часа. Узнали и легенды, и исторические факты, зарядились красотой мест. Очень продуманный и четкий маршрут.
  • Е
    Ефимова
    17 ноября 2023
    Легенды древнего Владимира
    Погода нас подвела! Но это не повлияло на наше отличное впечатление от посещённой экскурсии! Гиду Татьяне огромное спасибо!
  • Ц
    Цыганова
    17 октября 2023
    Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
    Аудио экскурсия понравилась. Правда пешком тяжеловато ходить, некоторые расстояния между локациями далеко друг от друга. Информация подана хорошо, слушать интересно. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Триумфальная арка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  2. Легенды древнего Владимира
  3. Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
  4. В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Триумфальная арка" можно забронировать 4 экскурсии от 700 до 5 290. Туристы уже оставили гидам 990 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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