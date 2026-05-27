Всего в нескольких километрах от Москвы — большой мир дворянских усадеб, царских историй и древних обителей. Вы побываете в Суханово с её тенистым парком и ротондой, подниметесь на холм в селе Остров и увидите просторы поймы Москвы-реки, посетите Николо-Угрешский монастырь и узнаете о чуде, с которого началась его история. А в финале — Белая дача и судьбы семьи Романовых.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

8:00–8:15 — выезд от метро «Аннино»

Отправляемся в путешествие по местам дворянских усадеб, царской охоты и событий времён Дмитрия Донского.

8:45–9:45 — усадьба Суханово

Вы прогуляетесь по одному из самых красивых усадебных парков Подмосковья. Увидите дворец, ротонду «Храм Венеры» и церковь-усыпальницу Волконских. Узнаете, как здесь принимали императоров и чем жила усадебная аристократия.

11:35–12:00 — село Остров

Панорамы поймы Москвы-реки и место царской охоты. Мы расскажем, почему усадьба стала любимой резиденцией правителей и какие легенды связаны с Иваном Грозным.

13:00–15:00 — Николо-Угрешский монастырь

Обитель, основанная Дмитрием Донским после Куликовской битвы. Вы узнаете о чуде, которое предшествовало победе, и роли монастыря в истории Руси. Затем — свободное время и обед по желанию.

15:15–16:45 — усадьба Белая Дача

Вы окажетесь в музее истории семьи Николая II: услышите о частной жизни Романовых и увидите редкие экспонаты. А потом погуляете по парку с прудом и лебедями.

17:10 — возвращение к метро «Кузьминки»

Организационные детали