Усадебное ожерелье Святой Угреши (из Москвы)

Про дворянские имения, царские истории и обитель Донского
Всего в нескольких километрах от Москвы — большой мир дворянских усадеб, царских историй и древних обителей.

Вы побываете в Суханово с её тенистым парком и ротондой, подниметесь на холм в селе Остров и увидите просторы поймы Москвы-реки, посетите Николо-Угрешский монастырь и узнаете о чуде, с которого началась его история. А в финале — Белая дача и судьбы семьи Романовых.
Описание экскурсии

8:00–8:15 — выезд от метро «Аннино»

Отправляемся в путешествие по местам дворянских усадеб, царской охоты и событий времён Дмитрия Донского.

8:45–9:45 — усадьба Суханово

Вы прогуляетесь по одному из самых красивых усадебных парков Подмосковья. Увидите дворец, ротонду «Храм Венеры» и церковь-усыпальницу Волконских. Узнаете, как здесь принимали императоров и чем жила усадебная аристократия.

11:35–12:00 — село Остров

Панорамы поймы Москвы-реки и место царской охоты. Мы расскажем, почему усадьба стала любимой резиденцией правителей и какие легенды связаны с Иваном Грозным.

13:00–15:00 — Николо-Угрешский монастырь

Обитель, основанная Дмитрием Донским после Куликовской битвы. Вы узнаете о чуде, которое предшествовало победе, и роли монастыря в истории Руси. Затем — свободное время и обед по желанию.

15:15–16:45 — усадьба Белая Дача

Вы окажетесь в музее истории семьи Николая II: услышите о частной жизни Романовых и увидите редкие экспонаты. А потом погуляете по парку с прудом и лебедями.

17:10 — возвращение к метро «Кузьминки»

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автобусе Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или микроавтобусе Mercedes Sprinter (или их аналогах), аренда радиогидов с одноразовыми наушниками
  • Дополнительные расходы (по желанию): комплексный обед — 850 ₽ за чел. (оплачиваете нам заранее), личные покупки
  • Белая Дача может быть закрыта, если в день нашей поездки в ней будет проходить частное мероприятие
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3980 ₽
Необходима полная оплата.


Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Аннино»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

