Мария проводит ещё 2 экскурсии

«Андские овцы» на полях Подмосковья
По пути вы выясните, как в столичном регионе появились экзотические животные — очаровательные символы перуанских высокогорий и носители великолепной ценной шерсти. Узнаете о ферме и ее владельцах, где альпаки и ламы живут в открытых вольерах и гуляют по просторным полям. Также затронем историю 📖 населённых пунктов, которые будем проезжать по Дмитровскому шоссе.
Исторические животные Южной Америки
На территории хозяйства я расскажу об этих приветливых созданиях, местах их обычного обитания, особенностях характера, отличиях альпаки от ламы и схожести с другими животными. Вы узнаете о культуре их взаимодействия с человеком, о том, какую пользу, кроме снабжения шерстью, они приносят людям, и даже о генетических загадках, занимающих умы исследователей. А также увидите кроликов, курочек и других, уже более привычных для нашего региона животных.
День положительных эмоций
Приехав на ферму семьей, компанией друзей или поодиночке, вы душевно проведете время и получите море 🌊 добрых эмоций. В сувенирном магазине сможете приобрести продукцию из высококачественной шерсти альпак. А если захотите — вам устроят, по предварительной договоренности, атмосферную фотосессию 📷.
Что входит в стоимость, а что — нет
Экскурсию можно провести на вашем автомобиле. Также я могу организовать поездку на микроавтобусе для групп до 18 человек — стоимость обсуждается при бронировании.