Мария проводит ещё 2 экскурсии

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В гости к альпакам: поездка на ферму

Посетить подмосковное экохозяйство и познакомиться поближе с «андскими овечками»
Голубоглазые блондины и обладательницы лучшей прически, застенчивые милахи и темпераментные бандиты — вы увидите, как живется заморским представителям семейства верблюдовых вдали от родины.

Узнаете об особенностях этих трогательных созданий и душевно проведете время, общаясь с альпаками и ламами, заботливо содержащимися хозяевами фермы.
5
13 отзывов
В гости к альпакам: поездка на ферму
В гости к альпакам: поездка на ферму
В гости к альпакам: поездка на ферму

Описание экскурсии

«Андские овцы» на полях Подмосковья

По пути вы выясните, как в столичном регионе появились экзотические животные — очаровательные символы перуанских высокогорий и носители великолепной ценной шерсти. Узнаете о ферме и ее владельцах, где альпаки и ламы живут в открытых вольерах и гуляют по просторным полям. Также затронем историю населённых пунктов, которые будем проезжать по Дмитровскому шоссе.

Исторические животные Южной Америки

На территории хозяйства я расскажу об этих приветливых созданиях, местах их обычного обитания, особенностях характера, отличиях альпаки от ламы и схожести с другими животными. Вы узнаете о культуре их взаимодействия с человеком, о том, какую пользу, кроме снабжения шерстью, они приносят людям, и даже о генетических загадках, занимающих умы исследователей. А также увидите кроликов, курочек и других, уже более привычных для нашего региона животных.

День положительных эмоций

Приехав на ферму семьей, компанией друзей или поодиночке, вы душевно проведете время и получите море добрых эмоций. В сувенирном магазине сможете приобрести продукцию из высококачественной шерсти альпак. А если захотите — вам устроят, по предварительной договоренности, атмосферную фотосессию.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер туда-обратно на комфортабельном автомобиле, экскурсия по маршруту и на ферме, кормление животных (корм выдаётся), самостоятельная фотосессия
  • Стоимость экскурсии на вашем автомобиле уточняйте в личной переписке с гидом. Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с автокреслом
  • Дополнительно оплачиваются: входной билет на ферму (взрослые — 1100 руб. /чел. в будние дни, 1650 руб. /чел. в выходные; дети 4-14 лет и пенсионеры — 600 р. /чел. в будние дни и 700 руб. /чел. в выходные)
  • Я могу организовать поездку на микроавтобусе для групп до 18 человек — стоимость обсуждается при бронировании

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Алтуфьево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 626 туристов
По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски
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и немного по-испански, что очень помогает мне в путешествиях по всему миру. Общение с людьми на местном языке позволяет узнавать несравненно больше о культуре, особенностях жизни и истории разных стран. Всегда рада делиться с своими знаниями и впечатлениями. В детстве мне казалось, что работа с людьми — это самое сложное, что может быть в жизни. А сейчас, осознавая, что абсолютно вся моя профессиональная деятельность связана с общением с людьми, я понимаю, что это — счастье!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Маргарита
Ездили сегодня в гости к альпакам. Очень не очень рекомендую всем, не только детям, но и взрослым!
Экскурсовод Мария сопровождала нас поездки и очень интересно рассказывала по дороге о местности, ее
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историю. Интересно было и взрослым, и ребенку трёх лет.
Ферма с альпакам огромная, ухоженная, грамотно спланированная. На ферме живут не только альпаки, но и ламы, и шотландские коровы, и кролики, и верблюд Марго, и козы.
Во время экскурсии по ферме общались и кормили альпак прям в их вольерах. Между общением с животными очень интересно рассказывают хозяева фермы об истории создания фермы, об альпакам. Как появились альпаки в Росси, как за ними ухаживают, чем ценятся альпаки, чем альпаки отличаются от ламы. Информация подаётся с юмором, с диалог как со взрослыми, так и с детьми. Время на ферме пролетело незаметно, хотелось остаться ещё и может даже пожить там какое-то время.
Думаю что буду ещё не раз ездить на эту экскурсию. Хочется посмотреть на альпак в разное время года. Рекомендую как релакс, как способ снять стресс и расслабиться от городской жизни.
Огромная благодарность Марии за интересный рассказ по пути к альпакам. Владимиру за экскурсию по ферме.

Ездили сегодня в гости к альпакам. Очень не очень рекомендую всем, не только детям, но и взрослым!
Ездили сегодня в гости к альпакам. Очень не очень рекомендую всем, не только детям, но и взрослым!
Ездили сегодня в гости к альпакам. Очень не очень рекомендую всем, не только детям, но и взрослым!
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Елена
Впечатления очень добрые и умиротворённое Очень ласковые альпаки Как из сказки
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Надежда
Очень интересно и познавательно провели время. Ферма с альпаками, коровами верблюдом, козочкой и милейшими кроликами. На ферме все прекрасно устроено как для людей, так и для животных, видно что их
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там любят. Получили море положительных эмоций.
Во время пути до фермы, Мария рассказывала о Подмосковье и достопримечательностях.
Все было хорошо организовано, нам пришлось сдвинуть время возвращения в Москву, с этим не возникло каких-то сложностей.
Мария отзывчивый, внимательный, эрудированный и разносторонний экскурсовод.
Могу рекомендовать не только для поездки на ферму. С удовольствием обратимся к ней ещё раз!

Очень интересно и познавательно провели время. Ферма с альпаками, коровами верблюдом, козочкой и милейшими кроликами. На
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М
Большое спасибо Марии за экскурсию. Считаю что нам повезло и с экскурсоводом, и с погодой. Ребенок был в восторге. Прошло уже почти три месяца, но он продолжает вспоминать этих милых зверушек))) и рассказывает всем, кто готов слушать:"очень милая экскурсия, смог покормить, погладить и даже погулять с альпаками"
Большое спасибо Марии за экскурсию. Считаю что нам повезло и с экскурсоводом, и с погодой. Ребенок
Большое спасибо Марии за экскурсию. Считаю что нам повезло и с экскурсоводом, и с погодой. Ребенок
Большое спасибо Марии за экскурсию. Считаю что нам повезло и с экскурсоводом, и с погодой. Ребенок
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Дарья
Потрясающий опыт общения с альпаками! Мария по пути на ферму рассказала много интересного как про самих альпак, так и про те места, мимо которых мы проезжали. Однозначно рекомендую!
Потрясающий опыт общения с альпаками! Мария по пути на ферму рассказала много интересного как про самих
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В
Были на экскурсии 6 марта. И… пишем отзыв только сейчас. Виноваты)).
1. Гид Мария. Самые лучшие впечатления - абсолютно адекватна, профессиональна, образована и коммуникабельна. Остались самые лучшие впечатления, как от полученной
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информации, так и от человеческого общения. Пунктуальна.
2. Дорога. Прошла не заметно - Мария рассказывала о том, что проезжаем. Источник ее знаний, похоже, не иссякаем)).
3. На ферме. Получили впечатлений гораздо больше, чем ожидали. Это самая мимишная поездка, которая только может быть. Получили нереальное удовольствие - это просто поездка в детство.
4. Персонал фермы. Доброжелательный, с хорошим чувством юмора, готовые все подсказать и показать. Чувствуется насколько они любят своих животных.
Очень хотим вернуться на ферму летом. Может быть даже с ночевкой.

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