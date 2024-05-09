Мария проводит ещё 2 экскурсии

Узнаете об особенностях этих трогательных созданий и душевно проведете время, общаясь с альпаками и ламами, заботливо содержащимися хозяевами фермы.
Описание экскурсии
«Андские овцы» на полях Подмосковья
По пути вы выясните, как в столичном регионе появились экзотические животные — очаровательные символы перуанских высокогорий и носители великолепной ценной шерсти. Узнаете о ферме и ее владельцах, где альпаки и ламы живут в открытых вольерах и гуляют по просторным полям. Также затронем историю населённых пунктов, которые будем проезжать по Дмитровскому шоссе.
Исторические животные Южной Америки
На территории хозяйства я расскажу об этих приветливых созданиях, местах их обычного обитания, особенностях характера, отличиях альпаки от ламы и схожести с другими животными. Вы узнаете о культуре их взаимодействия с человеком, о том, какую пользу, кроме снабжения шерстью, они приносят людям, и даже о генетических загадках, занимающих умы исследователей. А также увидите кроликов, курочек и других, уже более привычных для нашего региона животных.
День положительных эмоций
Приехав на ферму семьей, компанией друзей или поодиночке, вы душевно проведете время и получите море добрых эмоций. В сувенирном магазине сможете приобрести продукцию из высококачественной шерсти альпак. А если захотите — вам устроят, по предварительной договоренности, атмосферную фотосессию.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер туда-обратно на комфортабельном автомобиле, экскурсия по маршруту и на ферме, кормление животных (корм выдаётся), самостоятельная фотосессия
- Стоимость экскурсии на вашем автомобиле уточняйте в личной переписке с гидом. Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с автокреслом
- Дополнительно оплачиваются: входной билет на ферму (взрослые — 1100 руб. /чел. в будние дни, 1650 руб. /чел. в выходные; дети 4-14 лет и пенсионеры — 600 р. /чел. в будние дни и 700 руб. /чел. в выходные)
- Я могу организовать поездку на микроавтобусе для групп до 18 человек — стоимость обсуждается при бронировании
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод Мария сопровождала нас поездки и очень интересно рассказывала по дороге о местности, ее
1. Гид Мария. Самые лучшие впечатления - абсолютно адекватна, профессиональна, образована и коммуникабельна. Остались самые лучшие впечатления, как от полученной