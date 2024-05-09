Мария проводит ещё 2 экскурсии

Голубоглазые блондины и обладательницы лучшей прически, застенчивые милахи и темпераментные бандиты — вы увидите, как живется заморским представителям семейства верблюдовых вдали от родины. Узнаете об особенностях этих трогательных созданий и душевно проведете время, общаясь с альпаками и ламами, заботливо содержащимися хозяевами фермы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Андские овцы» на полях Подмосковья

По пути вы выясните, как в столичном регионе появились экзотические животные — очаровательные символы перуанских высокогорий и носители великолепной ценной шерсти. Узнаете о ферме и ее владельцах, где альпаки и ламы живут в открытых вольерах и гуляют по просторным полям. Также затронем историю населённых пунктов, которые будем проезжать по Дмитровскому шоссе.

Исторические животные Южной Америки

На территории хозяйства я расскажу об этих приветливых созданиях, местах их обычного обитания, особенностях характера, отличиях альпаки от ламы и схожести с другими животными. Вы узнаете о культуре их взаимодействия с человеком, о том, какую пользу, кроме снабжения шерстью, они приносят людям, и даже о генетических загадках, занимающих умы исследователей. А также увидите кроликов, курочек и других, уже более привычных для нашего региона животных.

День положительных эмоций

Приехав на ферму семьей, компанией друзей или поодиночке, вы душевно проведете время и получите море добрых эмоций. В сувенирном магазине сможете приобрести продукцию из высококачественной шерсти альпак. А если захотите — вам устроят, по предварительной договоренности, атмосферную фотосессию.

Организационные детали