Мария проводит ещё 2 экскурсии

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В гости к альпакам: поездка на ферму

Посетить подмосковное эко-хозяйство и познакомиться поближе с «андскими овечками»

Мария
Мария – Гид из Москвы
Голубоглазые блондины и обладательницы лучшей прически, застенчивые милахи и темпераментные бандиты — вы увидите, как живется заморским представителям семейства верблюжьих вдали от родины.

Узнаете об особенностях этих трогательных созданий и душевно проведете время, общаясь с альпаками и ламами, заботливо содержащимися хозяевами фермы.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 800 ₽ за экскурсию

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В гости к альпакам: поездка на ферму
В гости к альпакам: поездка на ферму

Что вас ожидает

«Андские овцы» на полях Подмосковья
По пути вы выясните, как в столичном регионе появились экзотические животные — очаровательные символы перуанских высокогорий и носители великолепной ценной шерсти. Узнаете о ферме и ее владельцах, где альпаки и ламы живут в открытых вольерах и гуляют по просторным полям. Также затронем историю 📖 населённых пунктов, которые будем проезжать по Дмитровскому шоссе.

Исторические животные Южной Америки
На территории хозяйства я расскажу об этих приветливых созданиях, местах их обычного обитания, особенностях характера, отличиях альпаки от ламы и схожести с другими животными. Вы узнаете о культуре их взаимодействия с человеком, о том, какую пользу, кроме снабжения шерстью, они приносят людям, и даже о генетических загадках, занимающих умы исследователей. А также увидите кроликов, курочек и других, уже более привычных для нашего региона животных.

День положительных эмоций
Приехав на ферму семьей, компанией друзей или поодиночке, вы душевно проведете время и получите море 🌊 добрых эмоций. В сувенирном магазине сможете приобрести продукцию из высококачественной шерсти альпак. А если захотите — вам устроят, по предварительной договоренности, атмосферную фотосессию 📷.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер туда-обратно на комфортабельном автомобиле 🚘, экскурсия ⛳ по маршруту и на ферме, кормление животных (корм выдаётся), самостоятельная фотосессия
  • Дополнительно оплачиваются: входной билет 🎫 на ферму (1000 р. /взрослого в будние дни, 1500 р. /взрослого в выходные; дети 4-14 лет и пенсионеры — 500 р. /человека; бензин — 700 р.

Экскурсию можно провести на вашем автомобиле. Также я могу организовать поездку на микроавтобусе для групп до 18 человек — стоимость обсуждается при бронировании.

Начало и место завершения
🚩 у метро Алтуфьево
В гости к альпакам: поездка на ферму
В гости к альпакам: поездка на ферму
В гости к альпакам: поездка на ферму
В гости к альпакам: поездка на ферму
В гости к альпакам: поездка на ферму
В гости к альпакам: поездка на ферму
В гости к альпакам: поездка на ферму
В гости к альпакам: поездка на ферму
В гости к альпакам: поездка на ферму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Здравствуйте! По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски и немного по-испански, что очень помогает мне в путешествиях по всему миру. Общение с людьми на местном языке позволяет узнавать несравненно больше о культуре, особенностях жизни и истории разных стран. Всегда рада делиться с своими знаниями и впечатлениями. В детстве мне казалось, что работа с людьми — это самое сложное, что может быть в жизни. А сейчас, осознавая, что абсолютно вся моя профессиональная деятельность связана с общением с людьми, я понимаю, что это — счастье! Я просто знаю, что все туристы — хорошие. А все мои туристы — самые лучшие :)
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Мария проводит ещё 2 экскурсии

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