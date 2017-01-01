Мария проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

«Андские овцы» на полях Подмосковья

По пути вы выясните, как в столичном регионе появились экзотические животные — очаровательные символы перуанских высокогорий и носители великолепной ценной шерсти. Узнаете о ферме и ее владельцах, где альпаки и ламы живут в открытых вольерах и гуляют по просторным полям. Также затронем историю 📖 населённых пунктов, которые будем проезжать по Дмитровскому шоссе.

Исторические животные Южной Америки

На территории хозяйства я расскажу об этих приветливых созданиях, местах их обычного обитания, особенностях характера, отличиях альпаки от ламы и схожести с другими животными. Вы узнаете о культуре их взаимодействия с человеком, о том, какую пользу, кроме снабжения шерстью, они приносят людям, и даже о генетических загадках, занимающих умы исследователей. А также увидите кроликов, курочек и других, уже более привычных для нашего региона животных.

День положительных эмоций

Приехав на ферму семьей, компанией друзей или поодиночке, вы душевно проведете время и получите море 🌊 добрых эмоций. В сувенирном магазине сможете приобрести продукцию из высококачественной шерсти альпак. А если захотите — вам устроят, по предварительной договоренности, атмосферную фотосессию 📷.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: трансфер туда-обратно на комфортабельном автомобиле 🚘, экскурсия ⛳ по маршруту и на ферме, кормление животных (корм выдаётся), самостоятельная фотосессия

Дополнительно оплачиваются: входной билет 🎫 на ферму (1000 р. /взрослого в будние дни, 1500 р. /взрослого в выходные; дети 4-14 лет и пенсионеры — 500 р. /человека; бензин — 700 р.

Экскурсию можно провести на вашем автомобиле. Также я могу организовать поездку на микроавтобусе для групп до 18 человек — стоимость обсуждается при бронировании.