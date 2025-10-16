Хотите подарить себе и детям яркие эмоции? Приходите в Парк альпак на Воробьёвых горах! Здесь вы встретите альпак, карликовых кроликов и дружелюбных коз — длинноухих камори и камерунских. Животных можно кормить морковкой, гладить и фотографировать. В парке есть уютные фотозоны и зоны отдыха.
Описание билетаЧто вас ожидает: Это прогулка по парку в компании дружелюбных животных. Вы сможете погладить и пообщаться с альпаками, кроликами и козами, покормить их морковкой, сделать яркие фото в специально оборудованных зонах, провести время всей семьёй на природе Все животные контактные и любят внимание гостей. Атмосфера живого общения и уюта подарит незабываемые впечатления детям и взрослым. Важная информация:
- Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 в любую погоду.
- Билет дает право на доступ в парк на весь день.
- Билеты: дети до 3 лет бесплатно, льготы.
- Кормление: только морковкой с территории.
- Животные в парке: альпаки, карликовые кролики, козы камори и камерунские.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Альпак «Симба» на Воробьевых горах
- Москва река
- Канатная дорога
- Стадион Лужники
- Воробьевская набережная
- Смотровая площадка МГУ
- Эко - тропа
- Панорама на Москва - Сити
Что включено
- Входной билет (доступ в парк на весь день)
- Инструктаж при входе
Что не входит в цену
- Морковка для животных (можно приобрести на месте)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Воробьёвская набережная
Завершение: Москва, Воробьёвская набережная, 37
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
А
Анастасия
16 окт 2025
не стоит своих денег
