4 отзыва оставили туристы

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В гости к Людмиле Гурченко по переулкам Патриаршей слободы (с чаепитием)

5
4 отзыва
Марина
Марина – Гид из Москвы
Все знают «Песенку про пять минут» — а на экскурсии 🧭 вы узнаете больше о Людмиле Гурченко, о певице, которая прославилась благодаря этой песне.

Моя экскурсия ⛳ состоит из двух частей.

Сначала мы прогуляемся по Патриаршим прудам и узнаем о жизни творческих людей и истории 📖 улиц.

А после мы зайдем в музей-квартиру Людмилы Гурченко и за чаем поговорим о знаменитой певице.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🖼Музеи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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В гости к Людмиле Гурченко по переулкам Патриаршей слободы (с чаепитием)
В гости к Людмиле Гурченко по переулкам Патриаршей слободы (с чаепитием)
Друзья! Приглашаю на экскурсию ⛳ в музей-квартиру Людмилы Гурченко.
По дороге в музей 🖼 мы прогуляемся по историческому району Москвы, который всегда был местом притяжения творческих и талантливых людей. Району, который хранит множество историй о своих необыкновенных жителях.

Во время экскурсии 🧭 вы узнаете:

  • 🎬 историю 📖 названий улиц и переулков;
  • 🎬 где прошли детские годы Марины Цветаевой и была издана ее первая книга;
  • 🎬 почему говорят: «Патриаршие пруды», если пруд всего один и почему именно здесь происходят многие события из знаменитого романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»;
  • 🎬 где появилась на свет самая известная новогодняя песенка «В лесу 🌲 родилась ёлочка»;
  • 🎬 историю дома, в котором была написана книга «Старик Хоттабыч» и жили ее герои;
и ещё много интересного☺
А потом мы отправимся в музей-квартиру Людмилы Гурченко.
Вы попадете в удивительную атмосферу её дома, увидите авторские костюмы и украшения, коллекции уранового стекла и старинного фарфора, антикварную мебель, редкие предметы интерьера.
А какие гости без чаепития? Обсудить увиденное, задать вопросы, проникнуться атмосферой дома и пообщаться вы сможете за чашечкой чая в гостиной дома великой актрисы.
📍Начало: ул. Тверская д. 25/9 (пересечение с Мамоновским пер. ) м. Маяковская/м. Пушкинская
📍Окончание: Трехпрудный пер. 11/13
Что входит
  • Входные билеты
  • Экскурсионное обслуживание по району Патриарших прудов и в музее-квартире
  • Фотосъёмка и чаепитие в Людмилы Гурченко.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Тверская д. 25/9
Место завершения
🏁 Трехпрудный пер.11/13
В гости к Людмиле Гурченко по переулкам Патриаршей слободы (с чаепитием)
В гости к Людмиле Гурченко по переулкам Патриаршей слободы (с чаепитием)
В гости к Людмиле Гурченко по переулкам Патриаршей слободы (с чаепитием)
В гости к Людмиле Гурченко по переулкам Патриаршей слободы (с чаепитием)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина
Марина
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4 отзыва оставили туристы

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