4 отзыва оставили туристы

Друзья! Приглашаю на экскурсию ⛳ в музей-квартиру Людмилы Гурченко.

По дороге в музей 🖼 мы прогуляемся по историческому району Москвы, который всегда был местом притяжения творческих и талантливых людей. Району, который хранит множество историй о своих необыкновенных жителях.

Во время экскурсии 🧭 вы узнаете:

🎬 историю 📖 названий улиц и переулков;

🎬 где прошли детские годы Марины Цветаевой и была издана ее первая книга;

🎬 почему говорят: «Патриаршие пруды», если пруд всего один и почему именно здесь происходят многие события из знаменитого романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»;

🎬 где появилась на свет самая известная новогодняя песенка «В лесу 🌲 родилась ёлочка»;

🎬 историю дома, в котором была написана книга «Старик Хоттабыч» и жили ее герои;

и ещё много интересного☺

А потом мы отправимся в музей-квартиру Людмилы Гурченко.

Вы попадете в удивительную атмосферу её дома, увидите авторские костюмы и украшения, коллекции уранового стекла и старинного фарфора, антикварную мебель, редкие предметы интерьера.

А какие гости без чаепития? Обсудить увиденное, задать вопросы, проникнуться атмосферой дома и пообщаться вы сможете за чашечкой чая в гостиной дома великой актрисы.

📍Начало: ул. Тверская д. 25/9 (пересечение с Мамоновским пер. ) м. Маяковская/м. Пушкинская

📍Окончание: Трехпрудный пер. 11/13

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