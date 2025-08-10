Мои заказы

Квест-прогулка «Призраки Немецкой слободы»

Отыскать следы старинного района и его обитателей среди переулков, дворцов и зданий кампуса Бауманки
Вы перенесётесь в Немецкую слободу — район, где за ассамблеями, казармами и стройными фасадами кипели страсти. В центре сюжета — любовный треугольник между Петром I, Анной Монс и Францем Лефортом.

Что скрывали эти отношения? Вмест мы исследуем старинные здания, сопоставим факты и найдём ответ на вопрос, который волновал весь петровский двор.
4.8
4 отзыва
Квест-прогулка «Призраки Немецкой слободы»© Мария
Квест-прогулка «Призраки Немецкой слободы»© Мария
Квест-прогулка «Призраки Немецкой слободы»© Мария
Описание квеста

Вы увидите:

  • Лефортовский дворец — место, где начинались первые ассамблеи Петра I и звучала западноевропейская музыка.
  • Старинные палаты в Старокирочном переулке, известные как «дом Анны Монс».
  • Слободской дворец — здание, перед которым в 1812 году выступал император Александр I.
  • Фанагорийские казармы после масштабной реставрации — с восстановленными барельефами, пилястрами и военными фризами.
  • Новый кампус МГТУ имени Баумана — университет будущего на территории бывшей Немецкой слободы.

И узнаете:

  • Почему эта часть Москвы столетиями называлась Немецкой слободой и кто здесь жил.
  • Как Франц Лефорт стал ближайшим другом Петра I и какое влияние он оказал на молодого царя.
  • Где стоял дом, в котором родился Александр Сергеевич Пушкин.
  • Как Анна Монс стала фавориткой Петра I, чем привлекла царя — и почему их история завершилась.
  • Почему главное техническое учебное заведение России носит имя генерала Баумана, далёкого от науки и инженерии.

Организационные детали

  • Мы встретимся на старте — я расскажу небольшую предысторию, вручу карту и ваше первое задание. Вы продвигаетесь по маршруту самостоятельно, но я буду рядом — с дополнительными заданиями и помощью, если она понадобится.
  • Сценарий разработан в первую очередь для взрослых, но по запросу его можно адаптировать для семей с детьми от 10 лет.
  • Квест проведу я или другой ведущий из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Бауманская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 324 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
читать дальше

команде работают суперведущие: — Елена — лингвист и гид, помогает «читать» город как книгу через судьбы его жителей и культуру; — Анастасия — экскурсовод, сотрудник музея космонавтики превращает каждую прогулку в приключение с играми и заданиями.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
С
Сергей
10 авг 2025
Отличная экскурсия, очень понравился формат квеста. Увлекательно и интерактивно, думаю особенно зайдет подросткам.
Ю
Юлия
7 авг 2025
Добрый день! Проходила квест-прогулку "Призраки Немецкой слободы" в компании коллег - женщин разного возраста. Выбирая квест, думала, что это будет больше познавательная экскурсия с элементами квеста. Оказалось именно квест, для
читать дальше

прохождения каждого этапа нужно было что-нибудь найти, посчитать, разгадать ребус и т. п. Мне не хватило исторических фактов про здания, которые мы встречали по маршруту. На последних этапах интерес к квесту остался только у 2-х человек, остальные просто ждали в финальной точке. Возможно, что квест и рассчитан на небольшое количество участников.
Нас сопровождала Маргарита, ей огромное спасибо!!! Приятно пообщаться с человеком, который любит свое дело.

Т
Татьяна
14 июл 2025
Очень понравилась квест - прогулка. Долго выбирали между экскурсиями и решили остановится, именно, на этой. Очень весело, познавательно и подвижно провели время. Кстати, пролетело время
незаметно, а впечатлений осталось очень много. Если Вам не нравятся скучные экскурсии, то Вам точно к Марии. Хорошее настроение обеспечено на целый вечер, и пополнение багажа знаниями.
М
Мария
3 июл 2025
Очень благодарны за хорошо проведенный вечер, было очень интересно 👍

Входит в следующие категории Москвы

