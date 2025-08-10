Вы перенесётесь в Немецкую слободу — район, где за ассамблеями, казармами и стройными фасадами кипели страсти. В центре сюжета — любовный треугольник между Петром I, Анной Монс и Францем Лефортом.
Что скрывали эти отношения? Вмест мы исследуем старинные здания, сопоставим факты и найдём ответ на вопрос, который волновал весь петровский двор.
Описание квеста
Вы увидите:
- Лефортовский дворец — место, где начинались первые ассамблеи Петра I и звучала западноевропейская музыка.
- Старинные палаты в Старокирочном переулке, известные как «дом Анны Монс».
- Слободской дворец — здание, перед которым в 1812 году выступал император Александр I.
- Фанагорийские казармы после масштабной реставрации — с восстановленными барельефами, пилястрами и военными фризами.
- Новый кампус МГТУ имени Баумана — университет будущего на территории бывшей Немецкой слободы.
И узнаете:
- Почему эта часть Москвы столетиями называлась Немецкой слободой и кто здесь жил.
- Как Франц Лефорт стал ближайшим другом Петра I и какое влияние он оказал на молодого царя.
- Где стоял дом, в котором родился Александр Сергеевич Пушкин.
- Как Анна Монс стала фавориткой Петра I, чем привлекла царя — и почему их история завершилась.
- Почему главное техническое учебное заведение России носит имя генерала Баумана, далёкого от науки и инженерии.
Организационные детали
- Мы встретимся на старте — я расскажу небольшую предысторию, вручу карту и ваше первое задание. Вы продвигаетесь по маршруту самостоятельно, но я буду рядом — с дополнительными заданиями и помощью, если она понадобится.
- Сценарий разработан в первую очередь для взрослых, но по запросу его можно адаптировать для семей с детьми от 10 лет.
- Квест проведу я или другой ведущий из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Бауманская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
С
Сергей
10 авг 2025
Отличная экскурсия, очень понравился формат квеста. Увлекательно и интерактивно, думаю особенно зайдет подросткам.
Ю
Юлия
7 авг 2025
Добрый день! Проходила квест-прогулку "Призраки Немецкой слободы" в компании коллег - женщин разного возраста. Выбирая квест, думала, что это будет больше познавательная экскурсия с элементами квеста. Оказалось именно квест, для
Т
Татьяна
14 июл 2025
Очень понравилась квест - прогулка. Долго выбирали между экскурсиями и решили остановится, именно, на этой. Очень весело, познавательно и подвижно провели время. Кстати, пролетело время
незаметно, а впечатлений осталось очень много. Если Вам не нравятся скучные экскурсии, то Вам точно к Марии. Хорошее настроение обеспечено на целый вечер, и пополнение багажа знаниями.
М
Мария
3 июл 2025
Очень благодарны за хорошо проведенный вечер, было очень интересно 👍
