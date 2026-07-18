Приглашаем не просто с ветерком прокатиться по центральным улицам и живописным набережным, но и побывать в сердце российской байкерской культуры. Вы окажетесь в гостях у «Ночных Волков», рассмотрите необычные мотоциклы, собранные из старых деталей и труб, полюбуетесь арт-объектами. И конечно, ощутите особую атмосферу этого культового места.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 8000 ₽ за человека

Описание экскурсии

Знаковые достопримечательности на маршруте

Вы увидите парк «Зарядье», памятник Петру I и собор Василия Блаженного, проедете вдоль Кремлёвской, Фрунзенской и Саввинской набережных и полюбуетесь храмом Христа Спасителя. По пути откроются панорамы здания Министерства обороны, Российской академии наук и современных башен Москвы-Сити.

Атмосфера легендарного байк-центра

Изюминкой путешествия станет байк-центр клуба «Ночные Волки» — место, которое давно стало символом российской байкерской культуры. Вы рассмотрите уникальные мотоциклы, необычные арт-объекты и почувствуете особую атмосферу сообщества, живущего дорогой и свободой.

Организационные детали

Поедем на люксовых мотоциклах Honda и BMW с разноцветными огнями и музыкой или Harley Davidson с боковой люлькой

Каждый пассажир обязательно надевает шлем с голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду

По желанию заберём вас от дома и привезём обратно — 1000 ₽ с чел. в одну сторону (в пределах МКАД). Стоимость подачи мотоциклов за МКАД зависит от вашего места жительства

С вами поедет опытный водитель из нашей команды

Особенности программы