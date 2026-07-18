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В гости к «Ночным Волкам» - на мотоцикле

Взглянуть на Москву с пассажирского сиденья байка и познакомиться с жизнью российского мотоклуба
Приглашаем не просто с ветерком прокатиться по центральным улицам и живописным набережным, но и побывать в сердце российской байкерской культуры.

Вы окажетесь в гостях у «Ночных Волков», рассмотрите необычные мотоциклы, собранные из старых деталей и труб, полюбуетесь арт-объектами. И конечно, ощутите особую атмосферу этого культового места.
В гости к «Ночным Волкам» - на мотоцикле
В гости к «Ночным Волкам» - на мотоцикле
В гости к «Ночным Волкам» - на мотоцикле

Описание экскурсии

Знаковые достопримечательности на маршруте

Вы увидите парк «Зарядье», памятник Петру I и собор Василия Блаженного, проедете вдоль Кремлёвской, Фрунзенской и Саввинской набережных и полюбуетесь храмом Христа Спасителя. По пути откроются панорамы здания Министерства обороны, Российской академии наук и современных башен Москвы-Сити.

Атмосфера легендарного байк-центра

Изюминкой путешествия станет байк-центр клуба «Ночные Волки» — место, которое давно стало символом российской байкерской культуры. Вы рассмотрите уникальные мотоциклы, необычные арт-объекты и почувствуете особую атмосферу сообщества, живущего дорогой и свободой.

Организационные детали

  • Поедем на люксовых мотоциклах Honda и BMW с разноцветными огнями и музыкой или Harley Davidson с боковой люлькой
  • Каждый пассажир обязательно надевает шлем с голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду
  • По желанию заберём вас от дома и привезём обратно — 1000 ₽ с чел. в одну сторону (в пределах МКАД). Стоимость подачи мотоциклов за МКАД зависит от вашего места жительства
  • С вами поедет опытный водитель из нашей команды

Особенности программы

  • Вес одного участника — не более 125 кг для двухколёсного мотоцикла. На мотоцикле с боковой люлькой Honda GoldWing или Harley Davidson можно перевозить пассажиров весом более 125 кг
  • Дети от 5 до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле с родителем. Дети от 12 лет могут кататься пассажирами на стандартных двухколёсных мотоциклах

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1634 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
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(коляской), подогревом и ветрозащитой. В прохладную погоду выдаём непродуваемую и непромокаемую одежду, дождевики. За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот, а все шлемы оснащены голосовой связью. Прокатим с ветерком и в полной безопасности. Поехали!

Входит в следующие категории Москвы

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