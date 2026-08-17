Исторический пятизвездочный «Савой» в самом сердце столицы давно стал олицетворением московского стиля жизни. Приглашаем окунуться в атмосферу его старинной роскоши.
Ресторанные интерьеры в стиле рококо, президентский люкс, символы отеля, его история и чаепитие после — за 1 час успеем всё!
Ресторанные интерьеры в стиле рококо, президентский люкс, символы отеля, его история и чаепитие после — за 1 час успеем всё!
Описание экскурсии
- Вы побываете в лобби отеля.
- Рассмотрите в деталях роскошный президентский люкс.
- Увидите интерьеры исторического ресторана в стиле рококо. Полюбуетесь расписным потолком и фонтаном.
- Услышите непростую историю возникновения отеля.
- Узнаете, почему мифологический зверь саламандра стал его символом.
- Выясните, в каких произведениях упоминается отель и ресторан.
- Поймёте, почему «Савой» считается свидетелем российской истории и чем живёт сегодня.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено чаепитие. В меню: пирожок с картофелем и грибами, пирожок с индейкой, дениш с джемом, мини-медовик, мини-эклер, чай чёрный, арбуз — сезонное предложение.
- Осмотр президентского и других номеров возможен в случае, если они не заняты гостями.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|5300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В гостинице «Савой»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
«Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый — так, будто никаких чудес не бывает. Второй — так, будто всё на свете является чудом», — сказал Альберт Эйнштейн. Наша миссия —
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «В гости в роскошный «Савой» с чаепитием»
Индивидуальная
до 5 чел.
"Савой" - "Метрополь" - "Националь": русский модерн в стиле ретроотелей
Ощутить дух богемной Москвы Серебряного века
Начало: У станции метро «Кузнецкий мост»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Московские набережные: история и архитектура
Погулять по столичным набережным и проследить эволюцию их архитектурного облика
Начало: У м. Киевская
20 авг в 11:00
21 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 25 чел.
Подземное наследие: московское метро
Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций
Начало: на станции метро Площадь Революции
Расписание: во вторник и четверг в 20:00
19 авг в 20:00
21 авг в 20:00
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дворики московские: дворцы, особняки и доходные дома столицы
Начало: Встреча на площади Красные ворота, у палатки "Печа...
Расписание: По субботам 17:00
21 авг в 18:00
22 авг в 17:00
1370 ₽ за человека
5300 ₽ за человека