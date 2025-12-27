В гостях у «Клинского подворья»:

страна стеклянных чудес.

Отправляемся в сказочную страну, где рождается новогоднее волшебство, — единственный в России музей Елочной Игрушки «Клинское подворье». Здесь вас ждет богатейшая коллекция старинных елочных украшений, знакомство с процессом создания игрушек в стеклодувном цеху и множество нарядных новогодних елок.

Экскурсия по музею и стеклодувный цех.

В залах музея вы увидите переливающиеся, сказочные украшения разных эпох и стилей. Вы сможете наблюдать за работой мастеров в стеклодувном цеху, где на ваших глазах из горячего стекла рождаются новые игрушки. Это уникальная возможность узнать историю и технологию создания главных символов праздника.

Хоровод с Дедом Морозом и мастер-класс.

В парадном зале музея вы закружитесь в веселом хороводе с Дедом Морозом вокруг гигантской 10-метровой елки и загадаете заветное желание. Каждого ждет новогодний подарок от фабрики «Елочка». На творческом мастер-классе под руководством мастериц вы сможете сами расписать стеклянную игрушку и забрать этот сувенир с собой. Важная информация:

Обратите внимание! Время сбора и отправления может быть разное, указано при бронировании в путевке, т. к возможно несколько туров в один день.