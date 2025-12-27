Экскурсия в музей «Клинское подворье» — единственный в России музей елочной игрушки.
Вас ждет знакомство с производством, хоровод с Дедом Морозом у 10-метровой елки, подарок и мастер-класс по росписи игрушки.
Описание мастер-класса
В гостях у «Клинского подворья»:
- страна стеклянных чудес.
- Отправляемся в сказочную страну, где рождается новогоднее волшебство, — единственный в России музей Елочной Игрушки «Клинское подворье». Здесь вас ждет богатейшая коллекция старинных елочных украшений, знакомство с процессом создания игрушек в стеклодувном цеху и множество нарядных новогодних елок.
- Экскурсия по музею и стеклодувный цех.
- В залах музея вы увидите переливающиеся, сказочные украшения разных эпох и стилей. Вы сможете наблюдать за работой мастеров в стеклодувном цеху, где на ваших глазах из горячего стекла рождаются новые игрушки. Это уникальная возможность узнать историю и технологию создания главных символов праздника.
- Хоровод с Дедом Морозом и мастер-класс.
В парадном зале музея вы закружитесь в веселом хороводе с Дедом Морозом вокруг гигантской 10-метровой елки и загадаете заветное желание. Каждого ждет новогодний подарок от фабрики «Елочка». На творческом мастер-классе под руководством мастериц вы сможете сами расписать стеклянную игрушку и забрать этот сувенир с собой. Важная информация:
Обратите внимание! Время сбора и отправления может быть разное, указано при бронировании в путевке, т. к возможно несколько туров в один день.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Входные билеты
- Мастер-класс по росписи стеклянного шарика
- Подарок
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ганецкого, 1
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Время сбора и отправления может быть разное
- Указано при бронировании в путевке
- Т. к возможно несколько туров в один день
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
