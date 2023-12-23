Увидеть праздничную Москву, получить подарки от Деда Мороза и узнать, почему год начинается 1 января
Приглашаем в сказочное путешествие по новогодней столице! Вы увидите главные достопримечательности, полюбуетесь праздничными украшениями, сфотографируетесь с Дедом Морозом и получите от него приятные подарки.
Окунётесь в историю праздника с рассказами о том, кто такая Снегурочка, что сделал для Нового года ресторатор в 19 веке и когда стали популярны игрушки в виде овощей.
Окунётесь в историю праздника с рассказами о том, кто такая Снегурочка, что сделал для Нового года ресторатор в 19 веке и когда стали популярны игрушки в виде овощей.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 566 ₽
|Дети до 6 лет
|1 053 ₽
|Пенсионеры
|1 251 ₽
|Школьники
|1 251 ₽
|Студенты
|1 251 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Во время поездки по центру Москвы вы увидите Кремлёвскую набережную, храм Христа Спасителя, Большой театр, парк «Зарядье» и другие важные для столицы локации. У Воробьёвых гор и Москва-Сити автобус сделает остановки — вы прогуляетесь по украшенным новогодними огоньками улицам.
Гид расскажет о русских традициях зимних праздников, поделится увлекательными легендами и фактами. Вы узнаете:
- Когда в моду вошли ёлочные игрушки в виде фруктов и овощей
- Какую традицию начал столичный ресторатор Степан Крынкин в конце 19 века
- Почему Хрущёв пил только из рюмки с очень толстым дном
- Кто подсказал Петру I отмечать смену природного годичного цикла 1 января
- Из чего делали украшения в семье графа Толстого и кто занимался их созданием
- Какие сказки отражают главный праздник года
- Как правильно загадывать желания
- И многое другое!
Также вас ждут сюрпризы от Деда Мороза — вкусные и практичные! Сказочный персонаж встретит вас у автобуса и поздравит с праздниками.
Организационные детали
- Маршрут и время отправления могут быть изменены в зависимости от дорожной ситуации
- Поездка проходит на комфортабельном белоснежном автобусе
- Вход в автобус с едой и напитками запрещён. Исключения — бутилированная вода с завинчивающейся крышкой, фрукты.
- Перевозка 8 и более детей без сопровождения родителей возможна с уведомлением за 3 суток
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Китай-город»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 782 туристов
В чём залог успеха наших экскурсий? Прежде всего это команда профессионалов! У нас работают квалифицированные гиды, опытные радио- и телеведущие. С ними вас ждут не только интересные истории о жизни города, но и яркие впечатления и памятные снимки! Убедитесь сами: на наших автобусных экскурсиях всегда уютная, весёлая обстановка.
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