Приглашаем в сказочное путешествие по новогодней столице! Вы увидите главные достопримечательности, полюбуетесь праздничными украшениями, сфотографируетесь с Дедом Морозом и получите от него приятные подарки. Окунётесь в историю праздника с рассказами о том, кто такая Снегурочка, что сделал для Нового года ресторатор в 19 веке и когда стали популярны игрушки в виде овощей.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Во время поездки по центру Москвы вы увидите Кремлёвскую набережную, храм Христа Спасителя, Большой театр, парк «Зарядье» и другие важные для столицы локации. У Воробьёвых гор и Москва-Сити автобус сделает остановки — вы прогуляетесь по украшенным новогодними огоньками улицам.

Гид расскажет о русских традициях зимних праздников, поделится увлекательными легендами и фактами. Вы узнаете:

Когда в моду вошли ёлочные игрушки в виде фруктов и овощей

Какую традицию начал столичный ресторатор Степан Крынкин в конце 19 века

Почему Хрущёв пил только из рюмки с очень толстым дном

Кто подсказал Петру I отмечать смену природного годичного цикла 1 января

Из чего делали украшения в семье графа Толстого и кто занимался их созданием

Какие сказки отражают главный праздник года

Как правильно загадывать желания

И многое другое!

Также вас ждут сюрпризы от Деда Мороза — вкусные и практичные! Сказочный персонаж встретит вас у автобуса и поздравит с праздниками.

Организационные детали