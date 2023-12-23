Новогодняя автобусная экскурсия в группе

Групповая экскурсия в Москве

Увидеть праздничную Москву, получить подарки от Деда Мороза и узнать, почему год начинается 1 января

Приглашаем в сказочное путешествие по новогодней столице! Вы увидите главные достопримечательности, полюбуетесь праздничными украшениями, сфотографируетесь с Дедом Морозом и получите от него приятные подарки.

Окунётесь в историю праздника с рассказами о том, кто такая Снегурочка, что сделал для Нового года ресторатор в 19 веке и когда стали популярны игрушки в виде овощей.
Новогодняя автобусная экскурсия в группе
Новогодняя автобусная экскурсия в группе
Новогодняя автобусная экскурсия в группе
Новогодняя автобусная экскурсия в группе
Новогодняя автобусная экскурсия в группе
Новогодняя автобусная экскурсия в группе
Новогодняя автобусная экскурсия в группе
Новогодняя автобусная экскурсия в группе
Новогодняя автобусная экскурсия в группе
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 566 ₽
Дети до 6 лет1 053 ₽
Пенсионеры1 251 ₽
Школьники1 251 ₽
Студенты1 251 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Во время поездки по центру Москвы вы увидите Кремлёвскую набережную, храм Христа Спасителя, Большой театр, парк «Зарядье» и другие важные для столицы локации. У Воробьёвых гор и Москва-Сити автобус сделает остановки — вы прогуляетесь по украшенным новогодними огоньками улицам.

Гид расскажет о русских традициях зимних праздников, поделится увлекательными легендами и фактами. Вы узнаете:

  • Когда в моду вошли ёлочные игрушки в виде фруктов и овощей
  • Какую традицию начал столичный ресторатор Степан Крынкин в конце 19 века
  • Почему Хрущёв пил только из рюмки с очень толстым дном
  • Кто подсказал Петру I отмечать смену природного годичного цикла 1 января
  • Из чего делали украшения в семье графа Толстого и кто занимался их созданием
  • Какие сказки отражают главный праздник года
  • Как правильно загадывать желания
  • И многое другое!

Также вас ждут сюрпризы от Деда Мороза — вкусные и практичные! Сказочный персонаж встретит вас у автобуса и поздравит с праздниками.

Организационные детали

  • Маршрут и время отправления могут быть изменены в зависимости от дорожной ситуации
  • Поездка проходит на комфортабельном белоснежном автобусе
  • Вход в автобус с едой и напитками запрещён. Исключения — бутилированная вода с завинчивающейся крышкой, фрукты.
  • Перевозка 8 и более детей без сопровождения родителей возможна с уведомлением за 3 суток
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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