12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие в Клин для всей семьи
Узнать о новогодней музыке, окунуться в мир ёлочных игрушек и посетить ресторан
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
31 500₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия по Музею-фабрике елочных игрушек с творческим мастер-классом
Начало: Станция метро «Площадь Революции»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
1 янв в 13:00
4 янв в 13:00
от 2900₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия на Фабрику ёлочных игрушек
Побывать в стране новогодней сказки и создать собственное праздничное украшение
Начало: У станции метро «Площадь революции»
1 янв в 13:00
4 янв в 13:00
2900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 апреля 2024Здесь все было волшебно: наш гид Дмитрий (в которого мы все просто влюбились), прекрасный интересный путь-дорога под чудесную музыку Чайковского,
- ММария15 января 2024Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию! Очень грамотный и знающий экскурсовод, который преподносит информацию очень живо и интересно! С удовольствием встретимся с ним опять на новых маршрутах!
- ЕЕвгения5 января 2024Спасибо большое Дмитрию! Были всех возрастов от 8 лет до 50 и всем очень понравилось! Несмотря на морозы в -25,
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фабрика елочных игрушек»
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