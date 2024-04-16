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прекрасный транспорт Дмитрия, отличная подача материала, атмосфера, все музеи и вообще всё-всё-всё. Если в Клин, то только с Дмитрием и только с его экскурсиями. Мы ездили 3мя поколениями: я, мой сын (11 лет) и моя мама. И мы все вернулись вечером домой, как будто в сказке побывали. Наполненные, вдохновленные и исключительно довольные. Спасибо Вам Дмитрий за Ваш талант и Ваш подход! Мы непременно поедем с Вами на другие Ваши экскурсии!