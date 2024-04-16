Фабрика елочных игрушек – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрика елочных игрушек» в Москве, цены от 2900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие в Клин для всей семьи
На машине
4 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие в Клин для всей семьи
Узнать о новогодней музыке, окунуться в мир ёлочных игрушек и посетить ресторан
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
31 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Музею-фабрике елочных игрушек с творческим мастер-классом
Пешая
3.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия по Музею-фабрике елочных игрушек с творческим мастер-классом
Начало: Станция метро «Площадь Революции»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
1 янв в 13:00
4 янв в 13:00
от 2900 за человека
Экскурсия на Фабрику ёлочных игрушек
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия на Фабрику ёлочных игрушек
Побывать в стране новогодней сказки и создать собственное праздничное украшение
Начало: У станции метро «Площадь революции»
1 янв в 13:00
4 янв в 13:00
2900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    16 апреля 2024
    «В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие в Клин для всей семьи
    Здесь все было волшебно: наш гид Дмитрий (в которого мы все просто влюбились), прекрасный интересный путь-дорога под чудесную музыку Чайковского,
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    прекрасный транспорт Дмитрия, отличная подача материала, атмосфера, все музеи и вообще всё-всё-всё. Если в Клин, то только с Дмитрием и только с его экскурсиями. Мы ездили 3мя поколениями: я, мой сын (11 лет) и моя мама. И мы все вернулись вечером домой, как будто в сказке побывали. Наполненные, вдохновленные и исключительно довольные. Спасибо Вам Дмитрий за Ваш талант и Ваш подход! Мы непременно поедем с Вами на другие Ваши экскурсии!

  • М
    Мария
    15 января 2024
    «В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие в Клин для всей семьи
    Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию! Очень грамотный и знающий экскурсовод, который преподносит информацию очень живо и интересно! С удовольствием встретимся с ним опять на новых маршрутах!
  • Е
    Евгения
    5 января 2024
    «В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие в Клин для всей семьи
    Спасибо большое Дмитрию! Были всех возрастов от 8 лет до 50 и всем очень понравилось! Несмотря на морозы в -25,
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    все было очень быстро организовано, без задержек и не успели замерзнуть. Взрослым понравился музей Чайковского, а от музея игрушки были в восторге все! Очень яркое, запоминающее новогоднее путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фабрика елочных игрушек»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие в Клин для всей семьи
  2. Экскурсия по Музею-фабрике елочных игрушек с творческим мастер-классом
  3. Экскурсия на Фабрику ёлочных игрушек
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Василия Блаженного
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Александровский сад
  9. Манежная площадь
  10. Воробьевы Горы
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2024
Сейчас в Москве в категории "Фабрика елочных игрушек" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 31 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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