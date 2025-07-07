Наша поездка будет максимально комфортна. Экскурсия — неспешна и насыщена информацией. Мы отправимся в музей «1418 шагов к Победе», где поговорим о главных сражениях ВОВ. Увидим немецкие и советские танки, зенитки и «Катюшу». В деталях рассмотрим храм Вооружённых сил — от барельефов до убранства. А если будем в парке вечером, увидим и его эффектную подсветку.
Описание экскурсии
Мы проедем 50 км. по Минскому шоссе. По пути я расскажу вам об истории Москвы и этапах её развития. В парке «Патриот»:
- Мы посетим выставку под открытом небом «Бой у деревни Юшково».
- Обойдём вокруг грандиозного храма Вооружённых сил РФ, познакомимся с цифровым символизмом его размеров, осмотрим барельефы Салавата Щербакова у апсиды храма, зажжём свечу у памятника «Матерям победителей».
Посетим верхний храм: впечатлимся его мозаиками и витражами, прикоснёмся к реликвиям собора, изучим уникальные иконы • В нижнем храме увидим баптистерий и наберём святой воды • Пообедаем в трапезной или в одном из многочисленных кафе на площади перед храмом • Зайдём в музей «1418 шагов к Победе»: поговорим о представленных здесь экспонатах, а также о самых важных этапах Великой Отечественной войны. Попробуем отыскать ваших предков-участников ВОВ на интерактивных экранах и зажжём свечу в память о них • После окончания нашей экскурсии мы можем вернуться в Москву или продолжить знакомство с парком, посетив музей танков ВОВ или Партизанскую деревню, где подают походную армейскую еду. Важная информация:.
Посетим верхний храм: впечатлимся его мозаиками и витражами, прикоснёмся к реликвиям собора, изучим уникальные иконы • В нижнем храме увидим баптистерий и наберём святой воды • Пообедаем в трапезной или в одном из многочисленных кафе на площади перед храмом • Зайдём в музей «1418 шагов к Победе»: поговорим о представленных здесь экспонатах, а также о самых важных этапах Великой Отечественной войны. Попробуем отыскать ваших предков-участников ВОВ на интерактивных экранах и зажжём свечу в память о них • После окончания нашей экскурсии мы можем вернуться в Москву или продолжить знакомство с парком, посетив музей танков ВОВ или Партизанскую деревню, где подают походную армейскую еду. Важная информация:.
• Посетим верхний храм: впечатлимся его мозаиками и витражами, прикоснёмся к реликвиям собора, изучим уникальные иконы • В нижнем храме увидим баптистерий и наберём святой воды • Пообедаем в трапезной или в одном из многочисленных кафе на площади перед храмом • Зайдём в музей «1418 шагов к Победе»: поговорим о представленных здесь экспонатах, а также о самых важных этапах Великой Отечественной войны. Попробуем отыскать ваших предков-участников ВОВ на интерактивных экранах и зажжём свечу в память о них • После окончания нашей экскурсии мы можем вернуться в Москву или продолжить знакомство с парком, посетив музей танков ВОВ или Партизанскую деревню, где подают походную армейскую еду. Важная информация:
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Chery Tiggo 8 pro max с панорамной крышей или Hyundai Creta.
- Встреча - у метро Парк Победы • При поездке с детьми сообщите об этом гиду заранее.
- Экскурсия - неофициальная, я выступаю в качестве сопровождающего (в храме и музее сопровождение, рассказ вне их и во время пути, плюс на территории и у "деревни Юшково"). Если желаете официальную экскурсию с аккредитованным гидом, то платится взнос администрации парка - 3500р за право экскурсоведения по музею и 3500р за право экскурсоведения по храму (уточняйте заранее - официальное экскурсоведение нужно согласовывать с администрацией минимум за сутки) • К основной программе можно добавить посещение Партизанской деревни и музея танков. В таком случае дополнительно оплачиваются билеты, время гида и парковка — подробности в переписке.
- При встрече в других районах Москвы возможна доплата за трансфер — уточняйте в переписке.
- Также возможна организация экскурсии на микроавтобусе для большего числа участников.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Выставка «Бой у деревни Юшково»
- Храм Вооруженных сил РФ
- Барельефы Салавата Щербакова
- В нижнем храме увидим баптистерий и наберём святой воды
- Музей «1418 шагов к Победе»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк Победы (метро), выход 1-2, по договоренности
Завершение: Парк Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Chery Tiggo 8 pro max с панорамной крышей или Hyundai Creta
- Встреча - у метро Парк Победы
- При поездке с детьми сообщите об этом гиду заранее
- Экскурсия - неофициальная, я выступаю в качестве сопровождающего (в храме и музее сопровождение, рассказ вне их и во время пути, плюс на территории и у «деревни Юшково»). Если желаете официальную экскурсию с аккредитованным гидом, то платится взнос администрации парка - 3500р за право экскурсоведения по музею и 3500р за право экскурсоведения по храму (уточняйте заранее - официальное экскурсоведение нужно согласовывать с администрацией минимум за сутки)
- К основной программе можно добавить посещение Партизанской деревни и музея танков. В таком случае дополнительно оплачиваются билеты, время гида и парковка - подробности в переписке
- При встрече в других районах Москвы возможна доплата за трансфер - уточняйте в переписке
- Также возможна организация экскурсии на микроавтобусе для большего числа участников
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Спасибо Александру за грамотное и интеллигентное сопровождение нашей экскурсии, внимание к деталям.
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