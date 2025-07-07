Мы проедем 50 км. по Минскому шоссе. По пути я расскажу вам об истории Москвы и этапах её развития. В парке «Патриот»:

Мы посетим выставку под открытом небом «Бой у деревни Юшково».

Обойдём вокруг грандиозного храма Вооружённых сил РФ, познакомимся с цифровым символизмом его размеров, осмотрим барельефы Салавата Щербакова у апсиды храма, зажжём свечу у памятника «Матерям победителей».

Посетим верхний храм: впечатлимся его мозаиками и витражами, прикоснёмся к реликвиям собора, изучим уникальные иконы • В нижнем храме увидим баптистерий и наберём святой воды • Пообедаем в трапезной или в одном из многочисленных кафе на площади перед храмом • Зайдём в музей «1418 шагов к Победе»: поговорим о представленных здесь экспонатах, а также о самых важных этапах Великой Отечественной войны. Попробуем отыскать ваших предков-участников ВОВ на интерактивных экранах и зажжём свечу в память о них • После окончания нашей экскурсии мы можем вернуться в Москву или продолжить знакомство с парком, посетив музей танков ВОВ или Партизанскую деревню, где подают походную армейскую еду. Важная информация:.

Посетим верхний храм: впечатлимся его мозаиками и витражами, прикоснёмся к реликвиям собора, изучим уникальные иконы • В нижнем храме увидим баптистерий и наберём святой воды • Пообедаем в трапезной или в одном из многочисленных кафе на площади перед храмом • Зайдём в музей «1418 шагов к Победе»: поговорим о представленных здесь экспонатах, а также о самых важных этапах Великой Отечественной войны. Попробуем отыскать ваших предков-участников ВОВ на интерактивных экранах и зажжём свечу в память о них • После окончания нашей экскурсии мы можем вернуться в Москву или продолжить знакомство с парком, посетив музей танков ВОВ или Партизанскую деревню, где подают походную армейскую еду. Важная информация:.

• Посетим верхний храм: впечатлимся его мозаиками и витражами, прикоснёмся к реликвиям собора, изучим уникальные иконы • В нижнем храме увидим баптистерий и наберём святой воды • Пообедаем в трапезной или в одном из многочисленных кафе на площади перед храмом • Зайдём в музей «1418 шагов к Победе»: поговорим о представленных здесь экспонатах, а также о самых важных этапах Великой Отечественной войны. Попробуем отыскать ваших предков-участников ВОВ на интерактивных экранах и зажжём свечу в память о них • После окончания нашей экскурсии мы можем вернуться в Москву или продолжить знакомство с парком, посетив музей танков ВОВ или Партизанскую деревню, где подают походную армейскую еду. Важная информация: