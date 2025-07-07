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В парк «Патриот» - на авто

Наша поездка будет максимально комфортна. Экскурсия — неспешна и насыщена информацией. Мы отправимся в музей «1418 шагов к Победе», где поговорим о главных сражениях ВОВ. Увидим немецкие и советские танки, зенитки и «Катюшу». В деталях рассмотрим храм Вооружённых сил — от барельефов до убранства. А если будем в парке вечером, увидим и его эффектную подсветку.
4.8
5 отзывов
В парк «Патриот» - на авто
В парк «Патриот» - на авто
В парк «Патриот» - на авто

Описание экскурсии

Мы проедем 50 км. по Минскому шоссе. По пути я расскажу вам об истории Москвы и этапах её развития. В парке «Патриот»:

  • Мы посетим выставку под открытом небом «Бой у деревни Юшково».
  • Обойдём вокруг грандиозного храма Вооружённых сил РФ, познакомимся с цифровым символизмом его размеров, осмотрим барельефы Салавата Щербакова у апсиды храма, зажжём свечу у памятника «Матерям победителей».
Посетим верхний храм: впечатлимся его мозаиками и витражами, прикоснёмся к реликвиям собора, изучим уникальные иконы • В нижнем храме увидим баптистерий и наберём святой воды • Пообедаем в трапезной или в одном из многочисленных кафе на площади перед храмом • Зайдём в музей «1418 шагов к Победе»: поговорим о представленных здесь экспонатах, а также о самых важных этапах Великой Отечественной войны. Попробуем отыскать ваших предков-участников ВОВ на интерактивных экранах и зажжём свечу в память о них • После окончания нашей экскурсии мы можем вернуться в Москву или продолжить знакомство с парком, посетив музей танков ВОВ или Партизанскую деревню, где подают походную армейскую еду. Важная информация:.
Посетим верхний храм: впечатлимся его мозаиками и витражами, прикоснёмся к реликвиям собора, изучим уникальные иконы • В нижнем храме увидим баптистерий и наберём святой воды • Пообедаем в трапезной или в одном из многочисленных кафе на площади перед храмом • Зайдём в музей «1418 шагов к Победе»: поговорим о представленных здесь экспонатах, а также о самых важных этапах Великой Отечественной войны. Попробуем отыскать ваших предков-участников ВОВ на интерактивных экранах и зажжём свечу в память о них • После окончания нашей экскурсии мы можем вернуться в Москву или продолжить знакомство с парком, посетив музей танков ВОВ или Партизанскую деревню, где подают походную армейскую еду. Важная информация:.
• Посетим верхний храм: впечатлимся его мозаиками и витражами, прикоснёмся к реликвиям собора, изучим уникальные иконы • В нижнем храме увидим баптистерий и наберём святой воды • Пообедаем в трапезной или в одном из многочисленных кафе на площади перед храмом • Зайдём в музей «1418 шагов к Победе»: поговорим о представленных здесь экспонатах, а также о самых важных этапах Великой Отечественной войны. Попробуем отыскать ваших предков-участников ВОВ на интерактивных экранах и зажжём свечу в память о них • После окончания нашей экскурсии мы можем вернуться в Москву или продолжить знакомство с парком, посетив музей танков ВОВ или Партизанскую деревню, где подают походную армейскую еду. Важная информация:
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Chery Tiggo 8 pro max с панорамной крышей или Hyundai Creta.
  • Встреча - у метро Парк Победы • При поездке с детьми сообщите об этом гиду заранее.
  • Экскурсия - неофициальная, я выступаю в качестве сопровождающего (в храме и музее сопровождение, рассказ вне их и во время пути, плюс на территории и у "деревни Юшково"). Если желаете официальную экскурсию с аккредитованным гидом, то платится взнос администрации парка - 3500р за право экскурсоведения по музею и 3500р за право экскурсоведения по храму (уточняйте заранее - официальное экскурсоведение нужно согласовывать с администрацией минимум за сутки) • К основной программе можно добавить посещение Партизанской деревни и музея танков. В таком случае дополнительно оплачиваются билеты, время гида и парковка — подробности в переписке.
  • При встрече в других районах Москвы возможна доплата за трансфер — уточняйте в переписке.
  • Также возможна организация экскурсии на микроавтобусе для большего числа участников.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Выставка «Бой у деревни Юшково»
  • Храм Вооруженных сил РФ
  • Барельефы Салавата Щербакова
  • В нижнем храме увидим баптистерий и наберём святой воды
  • Музей «1418 шагов к Победе»
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк Победы (метро), выход 1-2, по договоренности
Завершение: Парк Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Chery Tiggo 8 pro max с панорамной крышей или Hyundai Creta
  • Встреча - у метро Парк Победы
  • При поездке с детьми сообщите об этом гиду заранее
  • Экскурсия - неофициальная, я выступаю в качестве сопровождающего (в храме и музее сопровождение, рассказ вне их и во время пути, плюс на территории и у «деревни Юшково»). Если желаете официальную экскурсию с аккредитованным гидом, то платится взнос администрации парка - 3500р за право экскурсоведения по музею и 3500р за право экскурсоведения по храму (уточняйте заранее - официальное экскурсоведение нужно согласовывать с администрацией минимум за сутки)
  • К основной программе можно добавить посещение Партизанской деревни и музея танков. В таком случае дополнительно оплачиваются билеты, время гида и парковка - подробности в переписке
  • При встрече в других районах Москвы возможна доплата за трансфер - уточняйте в переписке
  • Также возможна организация экскурсии на микроавтобусе для большего числа участников
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
И
Спасибо Александру за грамотное и интеллигентное сопровождение нашей экскурсии, внимание к деталям.
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