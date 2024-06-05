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2 часа
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России
Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка)
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
7 300₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны
Начало: В районе м. Парк Победы
«Погуляете по парку Патриот и посетите современный храм Вооруженных сил, возведенный из стекла и бетона»
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
2 740₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
21 июля в 11:00
26 июля в 11:00
13 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы
Осмотреть уникальный собор и открыть историю военных лет
Начало: СТ.М. «Парк Победы»
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 202428 мая 2024 г. мы побывали на экскурсии "парк"Патриот" и Храм вооружённых сил". Экскурсия очень понравилась! Материал отличный. На наши
- ННаталья2 июня 2024все отлично организовано было, спасибо
- ЕЕлена2 июня 2024Великолепный парк. Грандиозный храм. Огромная коллекция техники. Прекрасный знающий гид. Комфортабельный автомобиль. Рекомендуем!
- ссергей2 июня 2024Очень ь хорошая экскурсия!
- ТТатьяна30 мая 2024Замечательная экскурсия! Подтверждаю все отзывы! Владимир- профессионал, очень интересно, познавательно и с любовью к истории. Прекрасно общается с детьми и подростками. Комфортная машина, грамотный маршрут, учтены все наши дополнительные пожелания. Рекомендую. 10 из 5.
- ИИрина28 мая 2024Экскурсия понравилась. Очень скудный обед. Одна гречневая каша без мяса на второе. Ниже стандартного обеда
- ННиколай7 апреля 2024Облом,приехал посмотреть убранство храма,а он был закрыт
- ООльга10 марта 2024Отличный комплекс, хороший рассказчик Дмитрий, невероятный, неожиданно интересный Храм!!! Мы остались очень довольны!
- ЕЕлизавета11 ноября 2023От экскурсии родные получили полный восторг! Все прошло замечательно
- ААнна3 ноября 2023Добрый день! Спасибо Дмитрию за экскурсию, очень интересно! Жаль, что не возможно охватить всё сразу! Обязательно приедем ещё!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Парк Патриот»
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