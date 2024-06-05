читать дальше вопросы мы получили исчерпывающие ответы. До парка "Патриот" и Храма вооруженных сил и обратно нас доставили на комфортабельном автомобиле. Организация на высшем уровне. Владимир профессионально и добросовестно провёл экскурсию. Было дано очень много информации. Большое спасибо Владимиру! Рекомендую посетить экскурсию с Владимиром!

28 мая 2024 г. мы побывали на экскурсии "парк"Патриот" и Храм вооружённых сил". Экскурсия очень понравилась! Материал отличный. На наши