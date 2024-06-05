Экскурсии в Парк Патриот

Найдено 4 экскурсии в категории «Парк Патриот» в Москве, цены от 2 740 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
18 отзывов
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России
Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка)
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
7 300 за всё до 6 чел.
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
43 отзыва
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны
Начало: В районе м. Парк Победы
«Погуляете по парку Патриот и посетите современный храм Вооруженных сил, возведенный из стекла и бетона»
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
2 740 за человека
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
59 отзывов
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
21 июля в 11:00
26 июля в 11:00
13 500 за всё до 8 чел.
Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы
Осмотреть уникальный собор и открыть историю военных лет
Начало: СТ.М. «Парк Победы»
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Парк Патриот»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Парк Патриот" можно забронировать 4 экскурсии от 2 740 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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