Увидеть Москву архитектора Шехтеля и поэтессы Цветаевой
Таинственные Патриаршие пруды — это место духовной силы, которое вдохновляло на творчество наших знаменитых соотечественников. Название каждого переулка хранит в себе древнюю историю патриархальной Москвы.
Предлагаю на 2 часа вернуться в историческую Россию — вы полюбуетесь архитектурой столицы и узнаете о служении европейцев русской науке и культуре.
Предлагаю на 2 часа вернуться в историческую Россию — вы полюбуетесь архитектурой столицы и узнаете о служении европейцев русской науке и культуре.
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Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите английский клуб, воспетый Пушкиным в энциклопедии русской жизни — романе «Евгений Онегин».
- Около электротеатра Станиславского узнаете о появлении кинематографа в России.
- Окажетесь в переулке, в окрестностях которого спорили сотни колоколов в день рождения поэтессы Цветаевой.
- Полюбуетесь двумя готическими замками. Один из них был знаменитой типографией книгоиздателя Левенсона, а другой — избушкой архитектора Шехтеля.
- Прогуливаясь около сквера Шехтеля, узнаете, в каком храме был крещён знаменитый зодчий.
- Завершите путешествие на Патриарших загадочными строками русского баснописца немецкого происхождения Хемницера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Пушкинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 105 туристов
Экскурсовод с 10-летним стажем работы на художественно-исторических выставках Фонда заслуженного художника России Павла Рыженко и таких площадках, как Третьяковская галерея, Центральный музей Вооружённых сил, ЦВЗ Манеж, галерея Царская башня и др. Имею большой опыт работы со взрослой и детской аудиторией. Дипломированный и аккредитованный гид. Во время путешествий по Москве главный акцент делаю на роли личности в истории. Вместе мы сможем сделать шаг навстречу прошлому и настоящему.
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