В переулок сходи Трёхпрудный - душу моей души
Индивидуальная экскурсия в Москве

Увидеть Москву архитектора Шехтеля и поэтессы Цветаевой

Таинственные Патриаршие пруды — это место духовной силы, которое вдохновляло на творчество наших знаменитых соотечественников. Название каждого переулка хранит в себе древнюю историю патриархальной Москвы.

Предлагаю на 2 часа вернуться в историческую Россию — вы полюбуетесь архитектурой столицы и узнаете о служении европейцев русской науке и культуре.
В переулок сходи Трёхпрудный - душу моей души
В переулок сходи Трёхпрудный - душу моей души
В переулок сходи Трёхпрудный - душу моей души
Ближайшие даты:
17
мар
21
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Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите английский клуб, воспетый Пушкиным в энциклопедии русской жизни — романе «Евгений Онегин».
  • Около электротеатра Станиславского узнаете о появлении кинематографа в России.
  • Окажетесь в переулке, в окрестностях которого спорили сотни колоколов в день рождения поэтессы Цветаевой.
  • Полюбуетесь двумя готическими замками. Один из них был знаменитой типографией книгоиздателя Левенсона, а другой — избушкой архитектора Шехтеля.
  • Прогуливаясь около сквера Шехтеля, узнаете, в каком храме был крещён знаменитый зодчий.
  • Завершите путешествие на Патриарших загадочными строками русского баснописца немецкого происхождения Хемницера.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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