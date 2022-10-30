в среду в 11:00, в воскресенье в 15:00

В поисках Китайгородской стены

Найти следы крупнейшей средневековой крепости Европы в Москве и открыть ее секреты

Четыре столетия Москву охраняла и украшала величественная крепость — почему же сегодня от нее почти ничего не осталось? На экскурсии вы найдете остатки этого сооружения и услышите о его судьбе, поймете уникальность его фортификации и узнаете, как Москва развивалась до конца 16 века. Будем рассматривать карты, сравнивать старые фото с современностью и любоваться столицей!
В поисках Китайгородской стены
В поисках Китайгородской стены
В поисках Китайгородской стены
В поисках Китайгородской стены
В поисках Китайгородской стены
В поисках Китайгородской стены
В поисках Китайгородской стены
В поисках Китайгородской стены
В поисках Китайгородской стены
В поисках Китайгородской стены
В поисках Китайгородской стены
В поисках Китайгородской стены
В поисках Китайгородской стены
В поисках Китайгородской стены
В поисках Китайгородской стены
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Описание

Что вас ожидает

Дотронуться до истории

Мощная Китайгородская стена защищала древнюю часть Москвы, Великий Посад, со времен Ивана Грозного. Ее снесли в 30-х годах 20 века, и сегодня мало кто из москвичей и гостей города знает о крепости. Так что будем вместе искать ее следы. Помогут в этом архивные фотографии и открытки, репродукции картин и карты. Мы пройдем вдоль крепостной стены и поднимемся на верхнюю площадку с различными бойницами и артиллерийскими орудиями. Попутно вы узнаете:

  • Какие существуют версии названия стены;
  • Какая именно часть Москвы называется Китай-городом;
  • Что такое глухая башня и проломные ворота;
  • Почему крепость реставрировали перед сносом;
  • Что от крепости осталось, а что восстановили;
  • Где искать на современной карте Москвы четыре оборонительных кольца.

Красивая и динамичная прогулка

Наш маршрут проходит по значимым достопримечательностям. Вы увидите Воскресенские ворота, Красную площадь, Никольскую улицу, Третьяковский проезд, Новую и Старую площади, Китайгородский проезд. А завершим у парка Зарядье, где вы сможете приятно погулять самостоятельно.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • Экскурсия проходит на улице, пожалуйста, одевайтесь по погоде
  • Будет интересно и взрослым, и детям (рекомендуемый возраст от 12 лет)

в среду в 11:00, в воскресенье в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 11:00, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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