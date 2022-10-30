в среду в 11:00, в воскресенье в 15:00

Четыре столетия Москву охраняла и украшала величественная крепость — почему же сегодня от нее почти ничего не осталось? На экскурсии вы найдете остатки этого сооружения и услышите о его судьбе, поймете уникальность его фортификации и узнаете, как Москва развивалась до конца 16 века. Будем рассматривать карты, сравнивать старые фото с современностью и любоваться столицей!

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Описание

Что вас ожидает

Дотронуться до истории

Мощная Китайгородская стена защищала древнюю часть Москвы, Великий Посад, со времен Ивана Грозного. Ее снесли в 30-х годах 20 века, и сегодня мало кто из москвичей и гостей города знает о крепости. Так что будем вместе искать ее следы. Помогут в этом архивные фотографии и открытки, репродукции картин и карты. Мы пройдем вдоль крепостной стены и поднимемся на верхнюю площадку с различными бойницами и артиллерийскими орудиями. Попутно вы узнаете:

Какие существуют версии названия стены;

Какая именно часть Москвы называется Китай-городом;

Что такое глухая башня и проломные ворота;

Почему крепость реставрировали перед сносом;

Что от крепости осталось, а что восстановили;

Где искать на современной карте Москвы четыре оборонительных кольца.

Красивая и динамичная прогулка

Наш маршрут проходит по значимым достопримечательностям. Вы увидите Воскресенские ворота, Красную площадь, Никольскую улицу, Третьяковский проезд, Новую и Старую площади, Китайгородский проезд. А завершим у парка Зарядье, где вы сможете приятно погулять самостоятельно.

Организационные детали