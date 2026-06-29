в среду в 11:00, в воскресенье в 15:00

Китайгородская стена, возведенная при Иване Грозном, защищала Москву четыре столетия. Сегодня от нее остались лишь фрагменты, которые можно найти на экскурсии.
Вы узнаете о различных версиях названия стены, о том, как она была реставрирована перед сносом, и какие элементы сохранились до наших дней.
Маршрут проходит через Воскресенские ворота, Красную площадь и другие знаковые места, завершаясь в парке Зарядье
Вы узнаете о различных версиях названия стены, о том, как она была реставрирована перед сносом, и какие элементы сохранились до наших дней.
Маршрут проходит через Воскресенские ворота, Красную площадь и другие знаковые места, завершаясь в парке Зарядье
6 причин купить эту экскурсию
- 🕰 Погружение в историю Москвы
- 📸 Сравнение старых и современных видов
- 🗺 Исследование уникальной фортификации
- 🏛 Посещение знаковых достопримечательностей
- 🎧 Комфортные радиогиды для каждого участника
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Воскресенские ворота
- Красная площадь
- Никольская улица
- Третьяковский проезд
- Новая площадь
- Старая площадь
- Китайгородский проезд
- Парк Зарядье
Описание экскурсии
Дотронуться до истории
Мощная Китайгородская стена защищала древнюю часть Москвы, Великий Посад, со времен Ивана Грозного. Ее снесли в 30-х годах 20 века, и сегодня мало кто из москвичей и гостей города знает о крепости. Так что будем вместе искать ее следы. Помогут в этом архивные фотографии и открытки, репродукции картин и карты. Мы пройдем вдоль крепостной стены и поднимемся на верхнюю площадку с различными бойницами и артиллерийскими орудиями. Попутно вы узнаете:
- Какие существуют версии названия стены;
- Какая именно часть Москвы называется Китай-городом;
- Что такое глухая башня и проломные ворота;
- Почему крепость реставрировали перед сносом;
- Что от крепости осталось, а что восстановили;
- Где искать на современной карте Москвы четыре оборонительных кольца.
Красивая и динамичная прогулка
Наш маршрут проходит по значимым достопримечательностям. Вы увидите Воскресенские ворота, Красную площадь, Никольскую улицу, Третьяковский проезд, Новую и Старую площади, Китайгородский проезд. А завершим у парка Зарядье, где вы сможете приятно погулять самостоятельно.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет
- Экскурсия проходит на улице, пожалуйста, одевайтесь по погоде
- Будет интересно и взрослым, и детям (рекомендуемый возраст от 14 лет)
- Возможно увеличение группы до 10 человек за дополнительную плату. Подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 837 туристов
Здравствуйте! Спасибо за интерес к моим экскурсиям! Я Елена, коренная москвичка. Любовь к Москве и изучение её истории привели меня в новую профессию. Я стала аккредитованным гидом. И теперь с удовольствием делюсь с вами увлекательной историей нашей столицы. Делаю яркие и динамичные маршруты с дружелюбной атмосферой и вниманием к гостям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Были на экскурсии 27.06 компанией из 5 человек. Экскурсию выбрали как отправную точку путешествия и не пожалели. Понравилось, что в ходе экскурсии удалось и по центру пройтись, и Красную площадь
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Понравилось на экскурсии с Еленой в поисках Китайгородской стены. С помощью Елены узнали где находился Китай-город, уцелевшие части стены увидели. Маршрут интересно выстроен, содержательно, ненавязчиво, 1,5ч быстро пролетели.
СПАСИБО!
СПАСИБО!
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Экскурсия очень понравилась, Были семьёй и друзьями 4 мая. Много узнали нового. Елена очень интересный рассказчик. Рекомендую экскурсию.
Захотелось посмотреть, какие ещё экскурсии предлагает Елена!! Спасибо!
Захотелось посмотреть, какие ещё экскурсии предлагает Елена!! Спасибо!
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Т
Был сегодня на экскурсии Елены «В поисках Китайгородской стены». Экскурсия очень интересная, насыщенная необыкновенными поворотами и необычными фактами; наглядная (много фото с изображением «как это было»), подана простым, доступным языком.
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М
На экскурсию мы отправились за погружением в прошлое. и были правы в своем выборе!
Гид рассказала множество интересных деталей про, казалось бы, всем известные с детства стены и башни Кремля, продемонстрировала
Гид рассказала множество интересных деталей про, казалось бы, всем известные с детства стены и башни Кремля, продемонстрировала
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Сегодня был на экскурсии о Китайгородской стене и башнях. Отличная экскурсия, время (почти 2 часа) пролетело незаметно. Интересно будет и детям и взрослым. Елена сопровождала рассказ старыми фото, картами, поэтому
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