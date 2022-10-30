в среду в 11:00, в воскресенье в 15:00

Мощная Китайгородская стена защищала древнюю часть Москвы, Великий Посад, со времен Ивана Грозного. Ее снесли в 30-х годах 20 века, и сегодня мало кто из москвичей и гостей города знает о крепости. Так что будем вместе искать ее следы. Помогут в этом архивные фотографии и открытки, репродукции картин и карты. Мы пройдем вдоль крепостной стены и поднимемся на верхнюю площадку с различными бойницами и артиллерийскими орудиями. Попутно вы узнаете:
Наш маршрут проходит по значимым достопримечательностям. Вы увидите Воскресенские ворота, Красную площадь, Никольскую улицу, Третьяковский проезд, Новую и Старую площади, Китайгородский проезд. А завершим у парка Зарядье, где вы сможете приятно погулять самостоятельно.