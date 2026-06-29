в среду в 11:00, в воскресенье в 15:00

Китайгородская стена, возведенная при Иване Грозном, защищала Москву четыре столетия. Сегодня от нее остались лишь фрагменты, которые можно найти на экскурсии. Вы узнаете о различных версиях названия стены, о том, как она была реставрирована перед сносом, и какие элементы сохранились до наших дней. Маршрут проходит через Воскресенские ворота, Красную площадь и другие знаковые места, завершаясь в парке Зарядье

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дотронуться до истории

Мощная Китайгородская стена защищала древнюю часть Москвы, Великий Посад, со времен Ивана Грозного. Ее снесли в 30-х годах 20 века, и сегодня мало кто из москвичей и гостей города знает о крепости. Так что будем вместе искать ее следы. Помогут в этом архивные фотографии и открытки, репродукции картин и карты. Мы пройдем вдоль крепостной стены и поднимемся на верхнюю площадку с различными бойницами и артиллерийскими орудиями. Попутно вы узнаете:

Какие существуют версии названия стены;

Какая именно часть Москвы называется Китай-городом;

Что такое глухая башня и проломные ворота;

Почему крепость реставрировали перед сносом;

Что от крепости осталось, а что восстановили;

Где искать на современной карте Москвы четыре оборонительных кольца.

Красивая и динамичная прогулка

Наш маршрут проходит по значимым достопримечательностям. Вы увидите Воскресенские ворота, Красную площадь, Никольскую улицу, Третьяковский проезд, Новую и Старую площади, Китайгородский проезд. А завершим у парка Зарядье, где вы сможете приятно погулять самостоятельно.

Организационные детали