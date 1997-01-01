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Варварка — путешествие в глубь веков

Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Мы побеседуем о мудрецах и юродивых, богачах и революционерах, воинах и миротворцах, чьи имена навеки вписаны в память этого уникального уголка Москвы.

Равного ему не найти не то, что в столице, но и по всей России, ведь тут практически нетронутым сохранился целый средневековый квартал с боярскими палатами и чудесными храмами.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие вглубь веков!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 550 ₽ за человека

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Варварка — путешествие в глубь веков
Варварка — путешествие в глубь веков

Что вы увидите

  • Памятник Кириллу и Мефодию
  • Славянская площадь
  • Китайгородский проезд
  • Церковь Рождества Иоанна Предтечи
  • ул. Варварка
  • Старый Государев двор
  • Палаты бояр Романовых
  • Зарядье
  • Усадьба Арманд
  • Гостиный двор
  • Старое английское подворье
  • Церковь Варвары Великомученицы
  • Васильевский спуск
Музей под открытым небом
Есть в Москве заповедная улица, которую можно назвать музеем под открытым небом. Варварка — ровесница Москвы. В средние века по этой улице начинался путь в духовную столицу тех лет — Владимир. По ней Дмитрий Донской въезжал в Кремль, возвращаясь с Куликовской битвы, победа в которой предсказала Москве судьбу объединительницы земель русских. Здесь первый правитель, принявший титул царя, приютил первых западных послов. На Варварке стоят палаты, в которых у самого красивого московского боярина родился сын, ставший родоначальником династии Романовых. Хотите увидеть Москву XVI века? Отправляйтесь с нами на экскурсию ⛳ по Варварке!

Вы узнаете:

  • Как в Москве возник Китай-город, кому поклонялись в Зарядье и где появился на свет царь Михаил Федорович;
  • Почему Иван Грозный любил английских купцов, а Алексей Тишайший их в одночасье разогнал;
  • Кого ждали в гости в Гостином дворе, и какие проявления гостеприимства нас бы точно не обрадовали;
  • Какая судьба постигла восьмую сталинскую высотку и ещё много других интересных вещей.
Важная информация
Экскурсия проходит на улице, поэтому одеваемся по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Китай-город
Место завершения
🏁 Васильевский спуск
Варварка — путешествие в глубь веков
Варварка — путешествие в глубь веков
Варварка — путешествие в глубь веков
Варварка — путешествие в глубь веков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мос-Тур
Мос-Тур
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