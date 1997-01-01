Музей под открытым небом

Есть в Москве заповедная улица, которую можно назвать музеем под открытым небом. Варварка — ровесница Москвы. В средние века по этой улице начинался путь в духовную столицу тех лет — Владимир. По ней Дмитрий Донской въезжал в Кремль, возвращаясь с Куликовской битвы, победа в которой предсказала Москве судьбу объединительницы земель русских. Здесь первый правитель, принявший титул царя, приютил первых западных послов. На Варварке стоят палаты, в которых у самого красивого московского боярина родился сын, ставший родоначальником династии Романовых. Хотите увидеть Москву XVI века? Отправляйтесь с нами на экскурсию ⛳ по Варварке!

Вы узнаете:

Как в Москве возник Китай-город, кому поклонялись в Зарядье и где появился на свет царь Михаил Федорович;

Почему Иван Грозный любил английских купцов, а Алексей Тишайший их в одночасье разогнал;

Кого ждали в гости в Гостином дворе, и какие проявления гостеприимства нас бы точно не обрадовали;

Какая судьба постигла восьмую сталинскую высотку и ещё много других интересных вещей.

Важная информация

Экскурсия проходит на улице, поэтому одеваемся по погоде.