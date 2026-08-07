Вечером Москва особенно прекрасна! Вы проедете на комфортабельном автобусе по центру города, наслаждаясь красочными панорамами. Увидите небоскрёбы и сталинские высотки, Кремль и Большой театр, Тверскую и Новый Арбат.
Описание экскурсии
Автобусная экскурсия по ночной Москве.
Москва — одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят: «Москва никогда не спит». Москва не только никогда не спит, но и становится исключительно красивой и завораживающей, когда на её улицах зажигаются тысячи огней! Вы проедете по маршруту с акцентом на Сталинских высотках, ведущему в сторону комплекса «Москва-Сити». Наше путешествие завершится обязательным фотостопом на смотровой площадке на берегу реки, откуда вы полюбуетесь вечерними огнями современных построек.
Организационные детали
- Отъезд от гостиницы «Лесная Сафмар» в 18:00, окончание программы там же не позднее 23:00 (можно выйти по маршруту автобуса, где вам удобнее)
- В пути вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды
в пятницу в 18:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3200 ₽
|Пенсионеры
|3000 ₽
|Школьники
|3000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В гостинице Лесная Сафмар
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 580 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
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