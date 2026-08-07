Описание экскурсии

Автобусная экскурсия по ночной Москве.

Москва — одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят: «Москва никогда не спит». Москва не только никогда не спит, но и становится исключительно красивой и завораживающей, когда на её улицах зажигаются тысячи огней! Вы проедете по маршруту с акцентом на Сталинских высотках, ведущему в сторону комплекса «Москва-Сити». Наше путешествие завершится обязательным фотостопом на смотровой площадке на берегу реки, откуда вы полюбуетесь вечерними огнями современных построек.

Организационные детали