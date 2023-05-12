Увидеть визитные карточки города и прокатиться по центру на однопалубном теплоходе
В свете вечерних огней Москва особенно прекрасна! В группе до 45 человек вы проедете на комфортабельном автобусе по центру города, наслаждаясь красочными панорамами. Увидите небоскрёбы и сталинские высотки, Кремль и Большой театр, Тверскую и Новый Арбат. А затем пересядете из автобуса на теплоход и полюбуетесь столицей с другого ракурса.
Ближайшие даты:
12
мая
мая
19
мая
мая
26
мая
мая
2
июн
июн
9
июн
июн
16
июн
июн
23
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Автобусная обзорная экскурсия (2 часа). Вы увидите подсвеченные сталинские высотки, Большой театр, Новый Арбат и величественные небоскрёбы Москва-Сити. А также Пушкинский мост, Кремль и ГУМ, украшенный десятками тысяч лампочек. Проедете по Садовому кольцу, Тверской улице и другим знаковым магистралям города.
Теплоходная прогулка по центру (2 часа). Вы прокатитесь на однопалубном теплоходе и полюбуетесь столицей с воды. Вам откроется вид на Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и памятник Петру на стрелке Москва-реки. На борту теплохода будет работать кафе с закусками, напитками, горячими и холодными блюдами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек
- Экскурсия не предполагает остановки. В пути вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды.
- Билеты на теплоход включены в стоимость. Еда и напитки на борту оплачиваются отдельно.
- Экскурсия начинается и заканчивается в районе м. ВДНХ
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. ВДНХ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 177 туристов
Меня зовут Константин. Наша компания начала работать в 1992 году и за это время стала важным игроком туристического рынка с признанным авторитетом. В наших офисах в Москве и Санкт-Петербурге работают специалисты, посвятившие компании 11-15 лет, для которых туризм — это не только любимая работа, это призвание. Мы обладаем огромным опытом в организации самых разных путешествий от студенческих поездок и походов в горы до частных визитов первых лиц государства и членов королевской семьи.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Религиозные
Романтические
Водные развлечения
Обзорные
Москва-Сити
Популярные места
Монастыри, церкви, храмы
Большой театр
ВДНХ
Сталинские высотки
Театральные
Храм Христа Спасителя
Храм Василия Блаженного
ГУМ
Театральная площадь
Садовое Кольцо
Центр Москвы
Новый Арбат
Вечерние
На теплоходе
Похожие туры из Москвы
Групповая
3.5 часа
Прогулка на премиум-теплоходе «Легенда» с саксофоном на борту
Проплыть через весь центр Москвы на комфортабельном теплоходе под звуки музыки
на причале «Мост Багратион»
Сегодня
Завтра
8 мая
9 мая
990₽ за человека
Групповая
3 часа
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
на причале «Сити-Экспоцентр»
Сегодня
Завтра
8 мая
9 мая
1 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Причал «Сити-Экспоцентр»
Сегодня
Завтра
8 мая
9 мая
от 1 100₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании