В свете вечерних огней Москва особенно прекрасна! В группе до 45 человек вы проедете на комфортабельном автобусе по центру города, наслаждаясь красочными панорамами. Увидите небоскрёбы и сталинские высотки, Кремль и Большой театр, Тверскую и Новый Арбат. А затем пересядете из автобуса на теплоход и полюбуетесь столицей с другого ракурса.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Автобусная обзорная экскурсия (2 часа). Вы увидите подсвеченные сталинские высотки, Большой театр, Новый Арбат и величественные небоскрёбы Москва-Сити. А также Пушкинский мост, Кремль и ГУМ, украшенный десятками тысяч лампочек. Проедете по Садовому кольцу, Тверской улице и другим знаковым магистралям города.

Теплоходная прогулка по центру (2 часа). Вы прокатитесь на однопалубном теплоходе и полюбуетесь столицей с воды. Вам откроется вид на Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и памятник Петру на стрелке Москва-реки. На борту теплохода будет работать кафе с закусками, напитками, горячими и холодными блюдами.

Организационные детали