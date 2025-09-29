У искусства и гастрономии больше общего, чем кажется! На экскурсии вы не только рассмотрите знаменитые картины.
Но и узнаете, какие блюда вдохновляли художников, как десерт получил имя гениальной балерины и много другого увлекательного.
Это прогулка по миру авангарда с необычным вкусом: картины откроются через неожиданные ассоциации, истории и детали.
Но и узнаете, какие блюда вдохновляли художников, как десерт получил имя гениальной балерины и много другого увлекательного.
Это прогулка по миру авангарда с необычным вкусом: картины откроются через неожиданные ассоциации, истории и детали.
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с живописью 20 века и увидите такие картины:
- «Купание красного коня», «Новоселье», «За чаепитием» Козьмы Петрова-Водкина.
- «Павлин», «Весна-красна» Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой.
- «Семейная компания» Нико Пиросмани.
- «Венчание» Марка Шагала.
- «Семья», «Сухие краски» Петра Кончаловского.
- «Восстание» Климента Редько.
- «Чёрный квадрат» Казимира Малевича.
- «Балерина» Александра Яковлева.
- «Петроград в 1917 году», «Вратарь» Александра Дейнеки.
- «Новая Москва» Юрия Пименова.
- И другие работы мастеров 20 века.
Вы узнаете:
- при каком императоре в России появилась живопись и утренняя традиция пить кофе и чай.
- что нужно, чтобы написать картину и приготовить шедевр.
- какая грустная история любви была написана на скатерти ресторана.
- какой полёт длиною в жизнь начался с застолья.
- что связывает «Чёрный квадрат» Малевича и напиток из мёда.
- как балерина стала шедевром кондитерского искусства.
- какой художник приложил руку к созданию новогоднего салата.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются разрешение на проведение экскурсии — 2000 ₽ на группу до 10 человек и входные билеты — 600 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка.
- Программа рассчитана на участников от 10 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 5165 туристов
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаём персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
29 сен 2025
Экскурсия по залам авангарда в Новой Третьяковке стала для нас настоящим праздником искусства!
Наш гид с первых минут сумела увлечь всех: и детей, и взрослых. Она рассказывала не сухие факты, а
Наш гид с первых минут сумела увлечь всех: и детей, и взрослых. Она рассказывала не сухие факты, а
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 10 чел.
Новая Третьяковка и русский авангард
Разобраться, где каляка-маляка, а где произведение искусства
Начало: В Новой Третьяковской галерее
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
9400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Русский авангард в Новой Третьяковке
Погрузитесь в мир авангарда в Новой Третьяковке! Узнайте, почему работы Малевича и Кандинского ценятся во всем мире. Экскурсия подарит новые впечатления
Начало: В Новой Третьяковке
2 дек в 11:30
3 дек в 11:30
16 000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века
Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов
Начало: В районе метро Октябрьская
Сегодня в 13:00
2 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.