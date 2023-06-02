Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля

Прокатиться по Водоотводному каналу и центральной акватории Москва-реки за рулём катера

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Приглашаем вас встать за штурвал небольшого катера «Шустрый» и почувствовать себя настоящим капитаном! Специальные права не нужны — всё в рамках закона и правил.

До посадки вы пройдёте инструктаж, где вам расскажут о правилах поведения на воде и научат управлять катером. А также чётко проинструктируют по маршруту: доброжелательно и доступным языком.
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Ближайшие даты:
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы стартуете из нашего яхт-клуба в Нагатинском Затоне и дойдёте на катере до Водоотводного канала. Это тихий, камерный, спокойный канал с высокими набережными и красивыми историческими зданиями. Далее зайдёте в основное русло Москва-реки и прокатитесь по центру, вдоль Кремлёвской набережной. В конце вернётесь в точку проката. Достопримечательности, которые вы увидите с воды:

  • ГЭС-2 и скульптура Большая глина № 4
  • Памятник Петру I
  • Красный Октябрь
  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • Парящий мост парка Зарядье
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Дом музыки

Организационные детали

  • Для прогулки предоставляется катер «Шустрый», для его управления права ГИМС не нужны. Возраст капитана — от 18 лет.
  • На борт допускаются дети от 3 лет. Общий вес пассажиров не должен превышать 300 кг.
  • С собой нужно иметь оригинал паспорта для заключения договора аренды и залог 10 000 рублей наличными. Он возвращается после катания, если катеру не нанесены повреждения.
  • Употребление алкоголя на борту запрещено. На борт допускаются только трезвые люди. С собой можно взять еду и безалкогольные напитки (не красящие и не красного цвета).
  • В случае плохой погоды (дождь или ветер более 8 м/с) перенести катание можно день в день. Но не позднее, чем за три часа до начала прогулки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Коломенская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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