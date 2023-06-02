Николай — Организатор в Москве

Наша компания уже более 7 лет проводит водные прогулки на катерах в Санкт-Петербурге и Москве. Мы знаем всё о лучших маршрутах, безопасности и комфорте. Предлагаем варианты на любой вкус. Для любителей драйва и активного отдыха — аренда катера без капитана. Для тех, кто хочет расслабиться — традиционные прогулки по центру города с капитаном. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш отдых прошел безупречно!

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