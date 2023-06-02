Прокатиться по Водоотводному каналу и центральной акватории Москва-реки за рулём катера
Приглашаем вас встать за штурвал небольшого катера «Шустрый» и почувствовать себя настоящим капитаном! Специальные права не нужны — всё в рамках закона и правил.
До посадки вы пройдёте инструктаж, где вам расскажут о правилах поведения на воде и научат управлять катером. А также чётко проинструктируют по маршруту: доброжелательно и доступным языком.
До посадки вы пройдёте инструктаж, где вам расскажут о правилах поведения на воде и научат управлять катером. А также чётко проинструктируют по маршруту: доброжелательно и доступным языком.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы стартуете из нашего яхт-клуба в Нагатинском Затоне и дойдёте на катере до Водоотводного канала. Это тихий, камерный, спокойный канал с высокими набережными и красивыми историческими зданиями. Далее зайдёте в основное русло Москва-реки и прокатитесь по центру, вдоль Кремлёвской набережной. В конце вернётесь в точку проката. Достопримечательности, которые вы увидите с воды:
- ГЭС-2 и скульптура Большая глина № 4
- Памятник Петру I
- Красный Октябрь
- Храм Христа Спасителя
- Кремль
- Парящий мост парка Зарядье
- Высотка на Котельнической набережной
- Дом музыки
Организационные детали
- Для прогулки предоставляется катер «Шустрый», для его управления права ГИМС не нужны. Возраст капитана — от 18 лет.
- На борт допускаются дети от 3 лет. Общий вес пассажиров не должен превышать 300 кг.
- С собой нужно иметь оригинал паспорта для заключения договора аренды и залог 10 000 рублей наличными. Он возвращается после катания, если катеру не нанесены повреждения.
- Употребление алкоголя на борту запрещено. На борт допускаются только трезвые люди. С собой можно взять еду и безалкогольные напитки (не красящие и не красного цвета).
- В случае плохой погоды (дождь или ветер более 8 м/с) перенести катание можно день в день. Но не позднее, чем за три часа до начала прогулки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Коломенская, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Москве
Наша компания уже более 7 лет проводит водные прогулки на катерах в Санкт-Петербурге и Москве. Мы знаем всё о лучших маршрутах, безопасности и комфорте. Предлагаем варианты на любой вкус. Для любителей драйва и активного отдыха — аренда катера без капитана. Для тех, кто хочет расслабиться — традиционные прогулки по центру города с капитаном. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш отдых прошел безупречно!
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