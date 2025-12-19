Волшебная атмосфера Патриарших:Встречаемся на Триумфальной площади около аллеи красивых ёлочек, где я расскажу вам об истории появления рождественского дерева в России, и о том, как его раньше украшали. Затем мы отправимся в гости к самому мистическому писателю Москвы — Михаилу Афанасьевичу Булгакову, который когда-то жил в районе Патриарших. Здесь мы заглянем в необычный подъезд, где находилась та самая нехорошая квартира номер 50. После отправимся в Трёхпрудный переулок, в котором проживало немало известных людей. Вспомним о традиции смотреть советское кино в новогодние праздники, ведь здесь проживала актриса Людмила Гурченко, которая снялась в легендарных фильмах: «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих» и др. Также у невероятно украшенного цветочного магазина я расскажу вам о том, какие подарки дарили раньше на Новый год, и помогу сделать памятные снимки. После этого мы отправимся к творению великого архитектора Франца Альберта Шехтеля — Скоропечатне Левенсона, где поговорим о традиции дарить открытки на Новый год! У самого пруда поговорим о катке и тех, кто жил в этом районе и катался на нём. А также я расскажу вам про самые интересные здания в округе. Позже прогуляемся среди ресторанчиков на Малой Бронной, и я расскажу вам о самых классных из них, а также поговорим о появлении шампанского и глинтвейна в России, о том, как раньше праздновали Новый год и Рождество, и где был создан любимый всеми салат «Оливье». Важная информация:

Возможно проведение данной экскурсии в формате лекции в ресторане.