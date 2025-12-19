Эта экскурсия позволит вам ощутить атмосферу сказки, праздника и волшебства! Вы узнаете о главных традициях Нового года и Рождества, а также об интересных местах Патриарших прудов, его жителях, и о том, почему этот район стал таким популярным.
А также вы сможете сделать памятные снимки, выпить вкусный глинтвейн и погрузиться в настоящую новогоднюю сказку!
Описание экскурсии
Волшебная атмосфера Патриарших:Встречаемся на Триумфальной площади около аллеи красивых ёлочек, где я расскажу вам об истории появления рождественского дерева в России, и о том, как его раньше украшали. Затем мы отправимся в гости к самому мистическому писателю Москвы — Михаилу Афанасьевичу Булгакову, который когда-то жил в районе Патриарших. Здесь мы заглянем в необычный подъезд, где находилась та самая нехорошая квартира номер 50. После отправимся в Трёхпрудный переулок, в котором проживало немало известных людей. Вспомним о традиции смотреть советское кино в новогодние праздники, ведь здесь проживала актриса Людмила Гурченко, которая снялась в легендарных фильмах: «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих» и др. Также у невероятно украшенного цветочного магазина я расскажу вам о том, какие подарки дарили раньше на Новый год, и помогу сделать памятные снимки. После этого мы отправимся к творению великого архитектора Франца Альберта Шехтеля — Скоропечатне Левенсона, где поговорим о традиции дарить открытки на Новый год! У самого пруда поговорим о катке и тех, кто жил в этом районе и катался на нём. А также я расскажу вам про самые интересные здания в округе. Позже прогуляемся среди ресторанчиков на Малой Бронной, и я расскажу вам о самых классных из них, а также поговорим о появлении шампанского и глинтвейна в России, о том, как раньше праздновали Новый год и Рождество, и где был создан любимый всеми салат «Оливье». Важная информация:
Возможно проведение данной экскурсии в формате лекции в ресторане.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Патриаршие пруды
- Триумфальная площадь
- Трёхпрудный переулок
- Скоропечатня Левенсона
- Малая Бронная
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Маяковскому на Триумфальной площади
Завершение: Малая Бронная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Возможно проведение данной экскурсии в формате лекции в ресторане
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
