Мини-группа
до 8 чел.
Новогодняя экскурсия в мини-группе «Волшебство на Патриарших»
Начало: Памятник Маяковскому на Триумфальной площади
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
«Были и небыли Бронных»: пешеходная экскурсия по Большой и Малой Бронным
Начало: Новопушкинский сквер
Расписание: См. расписание
800 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Интересные истории Патриарших: прогулка с осмотром архитектурных памятников
Начало: Триумфальная площадь
8075 ₽
8500 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Улица Бронная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Улица Бронная" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 8075 со скидкой до 5%.
Забронируйте экскурсию в Москве на 2026 год по теме «Улица Бронная», цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль