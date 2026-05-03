в нашей команде имеет действующую аккредитацию и многолетний опыт работы. На наших экскурсиях будет интересно взрослым и детям. Наша команда: Елена — финалист конкурса «Московские мастера» 2023 года в номинации «Лучший экскурсовод». «Волшебница!», «Готовы слушать вас вечно!» — так отзываются об Алле те, кто побывал на её экскурсиях. У неё припасено множество увлекательных историй для путешественников любого возраста. Мария — москвичка в третьем поколении с искромётным чувством юмора. Она гордится тем, что её родные принимали участие в формировании архитектурного облика столицы. Гости называют Анну профессионалом с большой буквы. Приглашаем вас прогуляться с нами по столице и получить незабываемые впечатления от знакомства с лучшим городом земли!