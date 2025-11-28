Выходные в Ярославской области с фотосессией в ретроинтерьерах
Посетить красивейшее село России, обойти кустодиевские места Тутаева и попробовать локальные блюда
Отправляемся исследовать древние земли, не раз упоминавшиеся в русских былинах и летописях.
Начнём в селе Вятском, которое первым вошло в число самых красивых деревень страны, и посмотрим, как на рубеже 19-20 читать дальше
веков выглядели гостиничные номера.
Полюбуемся нарядными изразцовыми храмами и торжественными белокаменными соборами столицы Золотого кольца — Ярославля.
В Тутаеве увидим пейзажи, застывшие на полотнах Бориса Кустодиева, а в Рыбинске почитаем дореволюционные вывески с ерами и ятями и примерим ретронаряды, чтобы попозировать в фотолаборатории Андрея Сигсона.
А также за доплату насладимся кухней, которую любили купцы: попробуем уху из щуки, жарёху с судаком, гречневые блины с капустой, пирог с брусникой и другие блюда по старинным рецептам.
Описание тура
Организационные детали
Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству участников и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.
Питание. Включены 2 завтрака. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Более 19 участников — автобус Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог. Менее 19 участников — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог.
Возраст участников. 5+.
Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.
Программа тура по дням
1 день
Променад по Вятскому, всё главное в Ярославле
Ранним утром отправимся в село Вятское, входящее в число самых красивых в России. По дороге вы узнаете много интересного о древнем Троицком пути. По прибытии мы прогуляемся и перенесёмся в прошлое, посетив музей «Нумера купцов братьев Урловых». Пообедаем блюдами локальной купеческой кухни (за доплату) и поедем дальше.
По дороге сделаем фотостоп у готического замка купцов Понизовкиных. А главной целью будет прекрасный Ярославль. Мы пройдём от стрелки двух могучих рек — Волги и Которосли — мимо старинных особняков, изразцовых церквей, белокаменных храмов. Посетим лучшие видовые площадки и поедем в Рыбинск, где находится наш отель. Далее — самостоятельный ужин, отдых.
2 день
Кустодиевские места Тутаева, самостоятельный отдых в Рыбинске
Утро проведём в Тутаеве. Проследуем по Кустодиевскому бульвару и обойдём пейзажные площадки, на которых работал художник. По возвращении в Рыбинск — свободное время. При желании и за доплату можно отдохнуть на Ярославском взморье — в бухте Коприно.
3 день
Купеческий Рыбинск с посещением музея и фотосессией в ретроинтерьерах
Перенесёмся во времена Российской империи, гуляя по зажиточному купеческому Рыбинску. Увидим деревянные дома и особняки-дворцы, совершим променад по Волжской набережной со скульптурами, сходим в историко-архитектурный и художественный музей, занимающий витиевато декорированное здание Хлебной биржи.
На обед (за доплату) подадут блюда по старинным рецептам — уху из щуки, жарёху с судаком, гречневые блины с капустой, домашние соленья, чай на травах, пирог с брусникой. Финальный пункт нашего путешествия — лаборатория Андрея Сигсона, первого фотографа, запечатлевшего снежинку. Тут запланированы чаепитие и фотосессия в нарядах и аксессуарах 19 века.
В столицу вернёмся поздним вечером.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное размещение (стандарт, цена за 1 чел)
27 900 ₽
1-местное размещение (стандарт)
31 900 ₽
2-местное размещение (люкс, цена за 1 чел)
33 450 ₽
1-местное размещение (люкс)
36 690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
Проезд до/от места старта/финиша
Ужины и 3 обеда
Доплата за повышение категории номера / 1-местное размещение
Поездка в бухту Коприно (по желанию) - 1000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», 7:00
Завершение: Москва, станция метро «Бабушкинская», 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, читать дальше
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.