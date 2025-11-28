Ранним утром отправимся в село Вятское, входящее в число самых красивых в России. По дороге вы узнаете много интересного о древнем Троицком пути. По прибытии мы прогуляемся и перенесёмся в прошлое, посетив музей «Нумера купцов братьев Урловых». Пообедаем блюдами локальной купеческой кухни (за доплату) и поедем дальше.

По дороге сделаем фотостоп у готического замка купцов Понизовкиных. А главной целью будет прекрасный Ярославль. Мы пройдём от стрелки двух могучих рек — Волги и Которосли — мимо старинных особняков, изразцовых церквей, белокаменных храмов. Посетим лучшие видовые площадки и поедем в Рыбинск, где находится наш отель. Далее — самостоятельный ужин, отдых.