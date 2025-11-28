Мои заказы

Выходные в Ярославской области с фотосессией в ретроинтерьерах

Посетить красивейшее село России, обойти кустодиевские места Тутаева и попробовать локальные блюда
Отправляемся исследовать древние земли, не раз упоминавшиеся в русских былинах и летописях.

Начнём в селе Вятском, которое первым вошло в число самых красивых деревень страны, и посмотрим, как на рубеже 19-20
веков выглядели гостиничные номера.

Полюбуемся нарядными изразцовыми храмами и торжественными белокаменными соборами столицы Золотого кольца — Ярославля.

В Тутаеве увидим пейзажи, застывшие на полотнах Бориса Кустодиева, а в Рыбинске почитаем дореволюционные вывески с ерами и ятями и примерим ретронаряды, чтобы попозировать в фотолаборатории Андрея Сигсона.

А также за доплату насладимся кухней, которую любили купцы: попробуем уху из щуки, жарёху с судаком, гречневые блины с капустой, пирог с брусникой и другие блюда по старинным рецептам.

Описание тура

Организационные детали

Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству участников и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.

Питание. Включены 2 завтрака. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Более 19 участников — автобус Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог. Менее 19 участников — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог.

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.

Программа тура по дням

1 день

Променад по Вятскому, всё главное в Ярославле

Ранним утром отправимся в село Вятское, входящее в число самых красивых в России. По дороге вы узнаете много интересного о древнем Троицком пути. По прибытии мы прогуляемся и перенесёмся в прошлое, посетив музей «Нумера купцов братьев Урловых». Пообедаем блюдами локальной купеческой кухни (за доплату) и поедем дальше.

По дороге сделаем фотостоп у готического замка купцов Понизовкиных. А главной целью будет прекрасный Ярославль. Мы пройдём от стрелки двух могучих рек — Волги и Которосли — мимо старинных особняков, изразцовых церквей, белокаменных храмов. Посетим лучшие видовые площадки и поедем в Рыбинск, где находится наш отель. Далее — самостоятельный ужин, отдых.

2 день

Кустодиевские места Тутаева, самостоятельный отдых в Рыбинске

Утро проведём в Тутаеве. Проследуем по Кустодиевскому бульвару и обойдём пейзажные площадки, на которых работал художник. По возвращении в Рыбинск — свободное время. При желании и за доплату можно отдохнуть на Ярославском взморье — в бухте Коприно.

3 день

Купеческий Рыбинск с посещением музея и фотосессией в ретроинтерьерах

Перенесёмся во времена Российской империи, гуляя по зажиточному купеческому Рыбинску. Увидим деревянные дома и особняки-дворцы, совершим променад по Волжской набережной со скульптурами, сходим в историко-архитектурный и художественный музей, занимающий витиевато декорированное здание Хлебной биржи.

На обед (за доплату) подадут блюда по старинным рецептам — уху из щуки, жарёху с судаком, гречневые блины с капустой, домашние соленья, чай на травах, пирог с брусникой. Финальный пункт нашего путешествия — лаборатория Андрея Сигсона, первого фотографа, запечатлевшего снежинку. Тут запланированы чаепитие и фотосессия в нарядах и аксессуарах 19 века.

В столицу вернёмся поздним вечером.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (стандарт, цена за 1 чел)27 900 ₽
1-местное размещение (стандарт)31 900 ₽
2-местное размещение (люкс, цена за 1 чел)33 450 ₽
1-местное размещение (люкс)36 690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • Ужины и 3 обеда
  • Доплата за повышение категории номера / 1-местное размещение
  • Поездка в бухту Коприно (по желанию) - 1000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», 7:00
Завершение: Москва, станция метро «Бабушкинская», 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Тур входит в следующие категории Москвы

