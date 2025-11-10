Утром вы встретитесь с группой в Москве и отправитесь в путешествие. Первой остановкой станут Кондуки — живописное место, которое нередко называют «тульским Бали». Здесь вы прогуляетесь по Романцевским горам и вдоль берегов Голубых озёр, наслаждаясь контрастом яркой воды и необычных ландшафтов. Будет достаточно времени для фотографий на фоне природных красот.

Затем заедем в Богородицк, где состоится небольшая обзорная экскурсия, во время которой вы узнаете об истории города и его дворянском прошлом.

В завершение дня посетим село Старогольское, известное своими лавандовыми полями. В период цветения вы сделаете фото среди сиреневого моря, вдыхая аромат цветов и наслаждаясь закатными пейзажами.

Вечером заселимся в отель в Липецке.