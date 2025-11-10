Со вкусом вина и ароматом лаванды: в Липецкую и Тульскую области из Москвы
Увидеть озёра и горы Кондуков, сфотографироваться на лавандовом поле и посетить винодельню
Совсем недалеко от Москвы есть и лавандовые поля, и виноградники, и живописнейшие Голубые озёра, и даже красные горы! Отправимся за город, чтобы посетить все эти локации, сделать эффектные фото, отведать читать дальше
вина и минеральной воды и заодно прогуляться по уютной Лебедяни, курортному Липецку и погрузиться в дворянское прошлое Богородицка.
Вас ждёт необычный ландшафт и цвет воды в Кондуках, сиреневое море, вьющиеся лозы и даже готический храм.
Дорогие путешественники, цветение лаванды, как любое природное явление, не может быть гарантированно, так как зависит от погодных условий.
Программа тура по дням
1 день
Кондуки, Романцевские горы и Голубые озёра, Богородицк и лавандовые поля
Утром вы встретитесь с группой в Москве и отправитесь в путешествие. Первой остановкой станут Кондуки — живописное место, которое нередко называют «тульским Бали». Здесь вы прогуляетесь по Романцевским горам и вдоль берегов Голубых озёр, наслаждаясь контрастом яркой воды и необычных ландшафтов. Будет достаточно времени для фотографий на фоне природных красот.
Затем заедем в Богородицк, где состоится небольшая обзорная экскурсия, во время которой вы узнаете об истории города и его дворянском прошлом.
В завершение дня посетим село Старогольское, известное своими лавандовыми полями. В период цветения вы сделаете фото среди сиреневого моря, вдыхая аромат цветов и наслаждаясь закатными пейзажами.
Вечером заселимся в отель в Липецке.
2 день
Липецк, дегустация и обед на винодельне, готический храм и Лебедянь
После завтрака начнётся обзорная экскурсия по Липецку — курортному городу с богатой историей. Вы прогуляетесь по Нижнему парку, узнаете о местных лечебных источниках и попробуете минеральную воду из бювета в форме стеклянной пирамиды.
Затем отправимся на винодельню Кулешовых, где увидим виноградники, узнаем об особенностях местного виноделия и примем участие в дегустации вин. После — душевный обед с блюдами, сочетающимися с авторскими винами.
По пути обратно остановимся у готического храма иконы Божией Матери «Знамение», где получаются эффектные фото на фоне необычной архитектуры. Последняя остановка — Лебедянь, уютный провинциальный город.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
1 завтрак и 2 обеда, дегустация вина
Все переезды по программе от Москвы и обратно
Экскурсионное обслуживание
Работа гида-сопровождающего
Входные билеты на все объекты по программе
Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит в цену
Проезд до точки старта в Москве и обратно
Ужин
1-местное размещение - стоимость тура составит 21 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Каширская», выход № 1, 7:00
Завершение: Москва, станция метро «Каширская», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, читать дальше
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.