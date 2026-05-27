Мышкин кажется сошедшим со страниц сказочной книжки: здесь нет величественных ансамблей, но всё очень симпатично и уютно. Вы почувствуете прелесть забавных музеев и доброту настоящих «мышкарей».
А затем посмотрите на мир глазами кацкаря и пополните словарный запас, побахорив по-кацки в необычной деревне Мартыново.
Описание экскурсии
Мышкин — маленький волжский город с купеческими домами, булыжными мостовыми и собственной легендой о мышке, спасшей князя от змеи. Во время обзорной прогулки:
- вы пройдёте по Верхнему бульвару
- полюбуетесь панорамой Волги и Юхоти
- увидите старинные особняки с резными наличниками, площадь 60-летия Победы и Красную площадь
- осмотрите Успенский и Никольский соборы
Мельница купца Чистова — место, где оживает жизнь старого уездного города. Вы увидите мельничные механизмы, узнаете, как раньше мололи муку и почему амбарные мыши считались хранителями мельницы.
Музей «Русские валенки» и экспозиция «Лён». Здесь расскажут, как валяли валенки, почему их так ценили русские государи и как с их помощью лечили простуду и ревматизм. На выставке вы посмотрите на старинную обувь прошлых столетий, а на экспозиции «Лён» услышите, как из льняного семечка появлялась ткань и одежда, какими куклами играли наши прабабушки и зачем их мастерили.
Музей живых ремёсел — кузница, гончарная и столярная мастерские, где можно увидеть работу мастеров и проследить, как глина и железо превращаются в готовые изделия. При желании сможете попробовать себя в роли ремесленника.
Дворцовый комплекс «Мышкины палаты» — весёлая интерактивная программа с мышиным царством, дворцовыми тайнами и живым уголком, где обитают разные виды мышей — от обычных до летучих.
Мартыново — деревня кацкарей
Приедем в гости к жителям особого этнографического региона Ярославской области — со своим говором, мифами и традициями. В этнографическом музее кацкарей вы побываете в крестьянских избах конца 19 века, заглянете в горенку, каморку, подсенницу и на хозяйственный двор. Местные бахори и бахорицы познакомят вас с кацкими легендами — о Белой корове, летающем уже Палучато и духе Чугрее.
На кацком подворье вы отправитесь в трапезную избу, где вас угостят томлёной картошкой с солёным огурцом, хлебом и топлёным молоком. Здесь же пройдёт мини-спектакль народного театра коменничаний на кацком диалекте.
Примерный тайминг
- 7:15 — сбор группы у метро «ВДНХ» и выезд из Москвы
- Обзорная экскурсия по Мышкину, музеи валенок, льна и ремёсел, программа в «Мышкиных палатах» — 3–3,5 ч
- Мартыново: музей кацкарей, угощение и театр коменничаний — 1,5 ч
- 22:30 — ориентировочное возвращение в Москву
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на туристическом автобусе, входные билеты в музеи и экскурсии с музейными гидами
- Обед оплачивается дополнительно
- После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и вышлем ссылку для оплаты оставшейся части экскурсии
- Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций
- С вами будет гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|6190 ₽
|Пенсионеры
|6140 ₽
|Дети от 6 до 16 лет
|6040 ₽