Забавные встречи и кацкие речи: из Москвы - в Мышкин и Мартыново

Побывать на мельнице, в Музее живых ремёсел и на спектакле театра коменничаний
Приглашаем вас в маленький городок с древней историей и забавным названием.

Мышкин кажется сошедшим со страниц сказочной книжки: здесь нет величественных ансамблей, но всё очень симпатично и уютно. Вы почувствуете прелесть забавных музеев и доброту настоящих «мышкарей».

А затем посмотрите на мир глазами кацкаря и пополните словарный запас, побахорив по-кацки в необычной деревне Мартыново.
Описание экскурсии

Мышкин — маленький волжский город с купеческими домами, булыжными мостовыми и собственной легендой о мышке, спасшей князя от змеи. Во время обзорной прогулки:

  • вы пройдёте по Верхнему бульвару
  • полюбуетесь панорамой Волги и Юхоти
  • увидите старинные особняки с резными наличниками, площадь 60-летия Победы и Красную площадь
  • осмотрите Успенский и Никольский соборы

Мельница купца Чистова — место, где оживает жизнь старого уездного города. Вы увидите мельничные механизмы, узнаете, как раньше мололи муку и почему амбарные мыши считались хранителями мельницы.

Музей «Русские валенки» и экспозиция «Лён». Здесь расскажут, как валяли валенки, почему их так ценили русские государи и как с их помощью лечили простуду и ревматизм. На выставке вы посмотрите на старинную обувь прошлых столетий, а на экспозиции «Лён» услышите, как из льняного семечка появлялась ткань и одежда, какими куклами играли наши прабабушки и зачем их мастерили.

Музей живых ремёсел — кузница, гончарная и столярная мастерские, где можно увидеть работу мастеров и проследить, как глина и железо превращаются в готовые изделия. При желании сможете попробовать себя в роли ремесленника.

Дворцовый комплекс «Мышкины палаты» — весёлая интерактивная программа с мышиным царством, дворцовыми тайнами и живым уголком, где обитают разные виды мышей — от обычных до летучих.

Мартыново — деревня кацкарей

Приедем в гости к жителям особого этнографического региона Ярославской области — со своим говором, мифами и традициями. В этнографическом музее кацкарей вы побываете в крестьянских избах конца 19 века, заглянете в горенку, каморку, подсенницу и на хозяйственный двор. Местные бахори и бахорицы познакомят вас с кацкими легендами — о Белой корове, летающем уже Палучато и духе Чугрее.

На кацком подворье вы отправитесь в трапезную избу, где вас угостят томлёной картошкой с солёным огурцом, хлебом и топлёным молоком. Здесь же пройдёт мини-спектакль народного театра коменничаний на кацком диалекте.

Примерный тайминг

  • 7:15 — сбор группы у метро «ВДНХ» и выезд из Москвы
  • Обзорная экскурсия по Мышкину, музеи валенок, льна и ремёсел, программа в «Мышкиных палатах» — 3–3,5 ч
  • Мартыново: музей кацкарей, угощение и театр коменничаний — 1,5 ч
  • 22:30 — ориентировочное возвращение в Москву

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на туристическом автобусе, входные билеты в музеи и экскурсии с музейными гидами
  • Обед оплачивается дополнительно
  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и вышлем ссылку для оплаты оставшейся части экскурсии
  • Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций
  • С вами будет гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый6190 ₽
Пенсионеры6140 ₽
Дети от 6 до 16 лет6040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ уже 10 лет. Совместно с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаю вас на чашку кофе на краю
Безымянного каньона в Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра им. Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса? До встречи на маршруте!

