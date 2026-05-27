Приглашаем вас в маленький городок с древней историей и забавным названием. Мышкин кажется сошедшим со страниц сказочной книжки: здесь нет величественных ансамблей, но всё очень симпатично и уютно. Вы почувствуете прелесть забавных музеев и доброту настоящих «мышкарей». А затем посмотрите на мир глазами кацкаря и пополните словарный запас, побахорив по-кацки в необычной деревне Мартыново.

Описание экскурсии

Мышкин — маленький волжский город с купеческими домами, булыжными мостовыми и собственной легендой о мышке, спасшей князя от змеи. Во время обзорной прогулки:

вы пройдёте по Верхнему бульвару

полюбуетесь панорамой Волги и Юхоти

увидите старинные особняки с резными наличниками, площадь 60-летия Победы и Красную площадь

осмотрите Успенский и Никольский соборы

Мельница купца Чистова — место, где оживает жизнь старого уездного города. Вы увидите мельничные механизмы, узнаете, как раньше мололи муку и почему амбарные мыши считались хранителями мельницы.

Музей «Русские валенки» и экспозиция «Лён». Здесь расскажут, как валяли валенки, почему их так ценили русские государи и как с их помощью лечили простуду и ревматизм. На выставке вы посмотрите на старинную обувь прошлых столетий, а на экспозиции «Лён» услышите, как из льняного семечка появлялась ткань и одежда, какими куклами играли наши прабабушки и зачем их мастерили.

Музей живых ремёсел — кузница, гончарная и столярная мастерские, где можно увидеть работу мастеров и проследить, как глина и железо превращаются в готовые изделия. При желании сможете попробовать себя в роли ремесленника.

Дворцовый комплекс «Мышкины палаты» — весёлая интерактивная программа с мышиным царством, дворцовыми тайнами и живым уголком, где обитают разные виды мышей — от обычных до летучих.

Мартыново — деревня кацкарей

Приедем в гости к жителям особого этнографического региона Ярославской области — со своим говором, мифами и традициями. В этнографическом музее кацкарей вы побываете в крестьянских избах конца 19 века, заглянете в горенку, каморку, подсенницу и на хозяйственный двор. Местные бахори и бахорицы познакомят вас с кацкими легендами — о Белой корове, летающем уже Палучато и духе Чугрее.

На кацком подворье вы отправитесь в трапезную избу, где вас угостят томлёной картошкой с солёным огурцом, хлебом и топлёным молоком. Здесь же пройдёт мини-спектакль народного театра коменничаний на кацком диалекте.

Примерный тайминг

7:15 — сбор группы у метро «ВДНХ» и выезд из Москвы

Обзорная экскурсия по Мышкину, музеи валенок, льна и ремёсел, программа в «Мышкиных палатах» — 3–3,5 ч

Мартыново: музей кацкарей, угощение и театр коменничаний — 1,5 ч

22:30 — ориентировочное возвращение в Москву

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали