Закат на воде: вечерняя прогулка на каяках

Завершить день в гармонии с природой - в расслабляющем путешествии по пойме реки Москва (в группе)
Эта программа идеально подойдёт для первого знакомства с каякингом. Мы насладимся прекрасным закатом с воды Большого Строгинского залива в пойме реки Москвы.

Пройдём по заливам Щукинского полуострова и берегов Серебряного бора напротив Троице-Лыково и сделаем остановку на большой водораздельной косе, чтобы сфотографироваться и искупаться.
Закат на воде: вечерняя прогулка на каяках
Закат на воде: вечерняя прогулка на каяках
Закат на воде: вечерняя прогулка на каяках
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Перед стартом мы проведём краткий инструктаж по технике гребли. Уделим внимание основным требованиям безопасного нахождения на воде. А затем выберем места в ярких и быстрых каяках и отправимся в наше небольшое, но запоминающееся путешествие. В программе:

  • Большой залив Строгино — самый большой открытый водоём в Москве. Излюбленное место активного и пляжного отдыха у жителей и гостей столицы
  • Чистый залив — уютный и спрятанный от посторонних глаз залив на границе поймы реки Москва. Окружён зеленью, есть удобный песчаный пляж
  • Закатное солнце и потрясающий вид на регулярно проходящие в Большом заливе яхтенные регаты

Организационные детали

  • Программа не требует физической подготовки и подойдёт взрослым и детям от 8 лет (в сопровождении родителей)
  • Сплав проводится при любой погоде за исключением очень сильного ветра и дождя
  • Общее время — 2 ч., сплав длится около 1,5 ч.
  • Включено всё необходимое оборудование и сопровождение квалифицированного инструктора

в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 250 ₽
Дети до 18 лет1 575 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В 20 минутах от метро «Щукинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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