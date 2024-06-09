Эта программа идеально подойдёт для первого знакомства с каякингом. Мы насладимся прекрасным закатом с воды Большого Строгинского залива в пойме реки Москвы.
Пройдём по заливам Щукинского полуострова и берегов Серебряного бора напротив Троице-Лыково и сделаем остановку на большой водораздельной косе, чтобы сфотографироваться и искупаться.
Пройдём по заливам Щукинского полуострова и берегов Серебряного бора напротив Троице-Лыково и сделаем остановку на большой водораздельной косе, чтобы сфотографироваться и искупаться.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Перед стартом мы проведём краткий инструктаж по технике гребли. Уделим внимание основным требованиям безопасного нахождения на воде. А затем выберем места в ярких и быстрых каяках и отправимся в наше небольшое, но запоминающееся путешествие. В программе:
- Большой залив Строгино — самый большой открытый водоём в Москве. Излюбленное место активного и пляжного отдыха у жителей и гостей столицы
- Чистый залив — уютный и спрятанный от посторонних глаз залив на границе поймы реки Москва. Окружён зеленью, есть удобный песчаный пляж
- Закатное солнце и потрясающий вид на регулярно проходящие в Большом заливе яхтенные регаты
Организационные детали
- Программа не требует физической подготовки и подойдёт взрослым и детям от 8 лет (в сопровождении родителей)
- Сплав проводится при любой погоде за исключением очень сильного ветра и дождя
- Общее время — 2 ч., сплав длится около 1,5 ч.
- Включено всё необходимое оборудование и сопровождение квалифицированного инструктора
в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 250 ₽
|Дети до 18 лет
|1 575 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В 20 минутах от метро «Щукинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Москве
Привет, друзья! Меня зовут Иван, и я основатель, руководитель и старший гид-инструктор в московском клубе морского каякинга. Организовываю ежедневные профессиональные сплавы-прогулки по различным маршрутам для взрослых и детей. Наша база на берегу залива в Строгино обладает всеми важными удобствами для комфорта гостей.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по Москве-реке: Кремль, храмы, парки
Насладитесь эксклюзивной прогулкой на частном катере по Москве-реке и откройте для себя новые горизонты столицы
Начало: На причале Лужники Центральный
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:30
1777716 000₽ за всё до 7 чел.
Круиз
3 часа
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
1 640₽ за человека
Групповая
1 час
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
Начало: Причал «Нескучный сад»
Расписание: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
Завтра в 20:04
13 июня в 20:04
600₽ за человека