Эта поездка раскроет для вас удивительное разнообразие российской глубинки. Вы пройдёте по старинной купеческой Судогде, полюбуетесь местным Петергофом — роскошной готической усадьбой. Среди скал вдоль каньона прогуляетесь к заказнику, где цветёт редчайшая северная орхидея. А ещё познакомитесь с местными традициями в необыкновенно красивой деревне Чамерево.

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Описание экскурсии

Судогда — прогуляемся по уютному городку на берегах одноимённой реки, увидим купеческие особняки, деревянные дома с резными наличниками и величественный Свято-Екатерининский собор.

Усадьба Храповицкого «Муромцево» — посетим один из самых необычных дворцово-парковых ансамблей России. Вы увидите знаменитый готический замок, парк, лодочный домик, музыкальную беседку и усадебный храм в стиле русского узорочья.

Судогодский гейзер — отыщем редкое природное явление: фонтан чистой родниковой воды, бьющий на несколько метров вверх посреди леса.

Дюкинский заказник — пройдём по живописной тропе вдоль каньона с отвесными скалами. Это место не случайно называют уголком Альп в средней полосе России! И вы узнаете о редких растениях, ради которых был создан заказник.

Скалы Дюки — поднимемся к впечатляющим известняковым обрывам высотой более 13 метров и полюбуемся панорамами соснового леса.

Чамерево — побываем в официально самой красивой деревне Владимирской области. Нас встретят хлебом-солью, познакомят с историей древнего Синеборья, покажут храм Преображения Господня и лучшие видовые площадки на синеборских холмах.

Фольклорная программа — мы поучаствуем в старинных играх и танцах, научимся заваривать чай «на веничке», изготовим местный оберег-метёлку и полакомимся пирогом из русской печи во время душевного чаепития.

Организационные детали