Замок Храповицкого, уютная Судогда, скалы Дюки и венерин башмачок
Познакомиться с природными и рукотворными чудесами владимирской провинции (из Москвы)
Эта поездка раскроет для вас удивительное разнообразие российской глубинки.
Вы пройдёте по старинной купеческой Судогде, полюбуетесь местным Петергофом — роскошной готической усадьбой. Среди скал вдоль каньона прогуляетесь к заказнику, где цветёт редчайшая северная орхидея. А ещё познакомитесь с местными традициями в необыкновенно красивой деревне Чамерево.
Описание экскурсии
Судогда — прогуляемся по уютному городку на берегах одноимённой реки, увидим купеческие особняки, деревянные дома с резными наличниками и величественный Свято-Екатерининский собор.
Усадьба Храповицкого «Муромцево» — посетим один из самых необычных дворцово-парковых ансамблей России. Вы увидите знаменитый готический замок, парк, лодочный домик, музыкальную беседку и усадебный храм в стиле русского узорочья.
Судогодский гейзер — отыщем редкое природное явление: фонтан чистой родниковой воды, бьющий на несколько метров вверх посреди леса.
Дюкинский заказник — пройдём по живописной тропе вдоль каньона с отвесными скалами. Это место не случайно называют уголком Альп в средней полосе России! И вы узнаете о редких растениях, ради которых был создан заказник.
Скалы Дюки — поднимемся к впечатляющим известняковым обрывам высотой более 13 метров и полюбуемся панорамами соснового леса.
Чамерево — побываем в официально самой красивой деревне Владимирской области. Нас встретят хлебом-солью, познакомят с историей древнего Синеборья, покажут храм Преображения Господня и лучшие видовые площадки на синеборских холмах.
Фольклорная программа — мы поучаствуем в старинных играх и танцах, научимся заваривать чай «на веничке», изготовим местный оберег-метёлку и полакомимся пирогом из русской печи во время душевного чаепития.
Организационные детали
Входные билеты, а также фольклорная программа с мастер-классом и чаепитием входят в стоимость
Экскурсия проходит с использованием радиогидов
Обед оплачиваетя дополнительно при бронировании — 750 ₽ за чел.
Прогулка в заказнике — около 3 км без сложных подъёмов
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
5980 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Новогиреево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
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