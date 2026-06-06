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Замок Храповицкого, уютная Судогда, скалы Дюки и венерин башмачок

Познакомиться с природными и рукотворными чудесами владимирской провинции (из Москвы)
Эта поездка раскроет для вас удивительное разнообразие российской глубинки.

Вы пройдёте по старинной купеческой Судогде, полюбуетесь местным Петергофом — роскошной готической усадьбой. Среди скал вдоль каньона прогуляетесь к заказнику, где цветёт редчайшая северная орхидея. А ещё познакомитесь с местными традициями в необыкновенно красивой деревне Чамерево.
Замок Храповицкого, уютная Судогда, скалы Дюки и венерин башмачок
Замок Храповицкого, уютная Судогда, скалы Дюки и венерин башмачок
Замок Храповицкого, уютная Судогда, скалы Дюки и венерин башмачок

Описание экскурсии

Судогда — прогуляемся по уютному городку на берегах одноимённой реки, увидим купеческие особняки, деревянные дома с резными наличниками и величественный Свято-Екатерининский собор.

Усадьба Храповицкого «Муромцево» — посетим один из самых необычных дворцово-парковых ансамблей России. Вы увидите знаменитый готический замок, парк, лодочный домик, музыкальную беседку и усадебный храм в стиле русского узорочья.

Судогодский гейзер — отыщем редкое природное явление: фонтан чистой родниковой воды, бьющий на несколько метров вверх посреди леса.

Дюкинский заказник — пройдём по живописной тропе вдоль каньона с отвесными скалами. Это место не случайно называют уголком Альп в средней полосе России! И вы узнаете о редких растениях, ради которых был создан заказник.

Скалы Дюки — поднимемся к впечатляющим известняковым обрывам высотой более 13 метров и полюбуемся панорамами соснового леса.

Чамерево — побываем в официально самой красивой деревне Владимирской области. Нас встретят хлебом-солью, познакомят с историей древнего Синеборья, покажут храм Преображения Господня и лучшие видовые площадки на синеборских холмах.

Фольклорная программа — мы поучаствуем в старинных играх и танцах, научимся заваривать чай «на веничке», изготовим местный оберег-метёлку и полакомимся пирогом из русской печи во время душевного чаепития.

Организационные детали

  • Входные билеты, а также фольклорная программа с мастер-классом и чаепитием входят в стоимость
  • Экскурсия проходит с использованием радиогидов
  • Обед оплачиваетя дополнительно при бронировании — 750 ₽ за чел.
  • Прогулка в заказнике — около 3 км без сложных подъёмов
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет5980 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Новогиреево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1095 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

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