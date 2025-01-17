Мои заказы

Новогодний парад планет в центре Москвы

Увлекательный квест по праздничной Москве: разгадайте загадки архитектуры, найдите артефакты и получите сладкие подарки. Идеально для семейного отдыха
Новогодняя Москва превращается в галактику чудес, где каждый уголок хранит свои тайны. Участники квеста смогут насладиться атмосферой праздника, исследуя центральные улицы столицы.

В игровой форме гости узнают об архитектурных стилях, разгадают загадки и сыграют в игру «Правда или вымысел». В конце путешествия всех ждут сладкие подарки и сувениры.

Это идеальная возможность провести время с семьей и друзьями, окунувшись в мир новогоднего волшебства
10 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🎭 Увлекательная игра для всей семьи
  • 🏛 Изучение архитектурных стилей
  • 🎁 Сладкие подарки и сувениры
  • 🔑 Соберите волшебные ключики
  • 🎉 Праздничная атмосфера Москвы
Ближайшие даты:
ноя7
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя21
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Центральный детский магазин на Лубянке
  • Пассаж Попова-Джамгаровых
  • Высшее училище им. Щепкина
  • Петровский пассаж
  • Доходный дом М. Сокол на Кузнецком мосту
  • Торговый дом «Мюр и Мерилиз» (ЦУМ)
  • Большой театр

Описание квеста

Центральный детский магазин на Лубянке, где в интерактивных витринах оживают любимые герои сказок — они сразу подарят нам ощущение волшебства.

Пассаж Попова-Джамгаровых — сказочный дворец, богато украшенный лепниной в духе итальянского ренессанса и барокко.

Высшее училище им. Щепкина — старейший центр магии театрального искусства, подготовивший целую плеяду немеркнущих звёзд.

Петровский пассаж — в начале 20 века не просто хороший магазин, а лучший! Выясним, как правильно готовиться к Новому году.

Доходный дом М. Сокол на Кузнецком мосту — рассмотрим красивое мозаичное панно на фасаде и посетим скрытый от посторонних глаз двор-колодец.

Торговый дом «Мюр и Мерилиз» (ЦУМ) — готический замок в центре Москвы. Не только архитектурный шедевр, но и кладезь легенд и историй.

Большой театр — величественный символ культурных традиций России. Бонусом заглянем на тайную смотровую площадку с видом на четвёрку коней в колеснице Аполлона.

Как проходит квест

  • Во время прогулки вы будете получать задания, разгадывание которых поможет разобраться в основных архитектурных стилях и приёмах
  • Изучите элементы декора, расшифруете спрятанные в них символы, отыщете городские артефакты и вспомните самые интересные новогодние традиции
  • Сыграете в весёлую игру «Правда или вымысел» и научитесь правильно загадывать желания
  • За каждое решённое задание получите волшебный ключик. Цель квеста — собрать 8 новогодних ключиков от 8 архитектурных планет, вращающихся вокруг светила — Большого театра

Организационные детали

  • Квест понравится взрослым и детям от 7 лет
  • В конце квеста предусмотрен сладкий подарок и сувенир каждому участнику

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия
Лилия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 568 туристов
Я аттестованный гид города Москвы, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Филолог, преподаватель, человек, превративший хобби в профессию. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, заметить скрытые сокровища прошлого, московские артефакты, яркую архитектуру разных эпох и, главное, удивительные судьбы её знаменитых жителей.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ani
17 янв 2025
Понравилась экскурсия! Ребенку было очень интересно, несмотря на нашу усталость, Лилия смогла заинтересовать. Легкость подачи материала, нескучные факты, приятная манера разговора, грамотная речь, контакт с туристами, в общем только приятные остались впечатления от экскурсии)
Алексей
Алексей
13 янв 2025
Экскурсия очень познавательная. Узнали архитектурные стили. Рассмотрели экстерьеры и интерьеры знаковых зданий. Их историю. Рекомендую. Дети в восторге от подарочков.
Экскурсия очень познавательная. Узнали архитектурные стили. Рассмотрели экстерьеры и интерьеры знаковых зданий. Их историю. Рекомендую. Дети в восторге от подарочков.
Татьяна
Татьяна
4 янв 2025
Огромное спасибо Лилии за чудесную экскурсию-квест, которую мы посетили 3 января 2025г. всей семьёй: 7 взрослых и двое детей 5 и 9 лет. Экскурсия получилась познавательной, но и одновременно лёгкой
читать дальше

и поистине новогодней (с гаданием, сюрпризами и подарками). Архитектурные загадки сочетались с космическими. Лилия смогла заинтересовать не только детей, но и взрослых, которые почувствовали себя детьми. Даже огромное количество людей в центре Москвы не смогло испортить впечатление от маленького путешествия. Лилия раскрыла нам некоторые тайны, о которых мы, жители Москвы, не знали до этого. Понравилось всем! Ещё раз выражаем благодарность Лилии за организацию и проведение экскурсии, и за хорошо продуманные приятные новогодние моменты!!! До новых встреч!

Надежда
29 дек 2024
Квест экскурсия очень понравилась и дочке и мне. Получили новые знания, хорошее настроение - зарядились новогодней атмосферой Москвы. Очень приятное послевкусие, всем рекомендуем- не скучно и познавательно
Ирина
Ирина
27 дек 2024
Лилия очень приятный в общении человек и профессиональный экскурсовод. Нашла подход к детям 9 и 16 лет, всем было интересно и весело, экскурсия проходила в формате игры и викторины с сюрпризами и подарочками. Выражаю огромную благодарность Лилии. 🌸
Светлана
23 дек 2024
Всё очень хорошо, спасибо большое Лиле за прекрастно проведённый день 🎉
Елена
11 дек 2024
Посетили экскурсию большой компанией из подростков и взрослых. Интересный маршрут, вопросы, задания. Лилия легко и интересно рассказывает, позитивная. Отлично провели время, погуляли по вечерней Москве, украшенной к Новому году. Рекомендую!
Вероника
Вероника
1 дек 2024
Экскурсия-квест очень понравилась, Лилия - прекрасный рассказчик и быстро находит общий язык с детьми, было весело, интересно, познавательно.
Гуляли по нарядным улицам и магазинам в центре Москвы, изучали архитектуру и историю этих мест. 💯 рекомендую!
Экскурсия-квест очень понравилась, Лилия - прекрасный рассказчик и быстро находит общий язык с детьми, было весело, интересно, познавательно.
Гуляли по нарядным улицам и магазинам в центре Москвы, изучали архитектуру и историю этих мест. 💯 рекомендую!
Полина
Полина
30 ноя 2024
Тут не просто сошлись звезды, сошлись планеты! Спасибо большое Лилии, позитивная и эмоциональная!
Веселая, познавательная экскурсия, интересные задания и игры, то что нужно для настроения праздника.
А как нарядился сейчас город! восторг!
Тут не просто сошлись звезды, сошлись планеты! Спасибо большое Лилии, позитивная и эмоциональная!
Веселая, познавательная экскурсия, интересные задания и игры, то что нужно для настроения праздника.
А как нарядился сейчас город! восторг!
Анна
Анна
30 ноя 2024
Лилия, мы в восторге! Самое малое в знак благодарности- это наш отзыв. Маршрут продуман в деталях, интересен и детям, и взрослым; здесь было все: история, архитектура, традиции, игры, и, конечно, атмосфера праздника! Прекрасный экскурсовод, все просто и доступно, много интересных фактов и открытий, однозначно рекомендуем!!!
Лилия, мы в восторге! Самое малое в знак благодарности- это наш отзыв. Маршрут продуман в деталях,Лилия, мы в восторге! Самое малое в знак благодарности- это наш отзыв. Маршрут продуман в деталях,

