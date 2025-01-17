Новогодняя Москва превращается в галактику чудес, где каждый уголок хранит свои тайны. Участники квеста смогут насладиться атмосферой праздника, исследуя центральные улицы столицы. В игровой форме гости узнают об архитектурных стилях, разгадают загадки и сыграют в игру «Правда или вымысел». В конце путешествия всех ждут сладкие подарки и сувениры. Это идеальная возможность провести время с семьей и друзьями, окунувшись в мир новогоднего волшебства

Ваш гид в Москве

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание квеста

Центральный детский магазин на Лубянке, где в интерактивных витринах оживают любимые герои сказок — они сразу подарят нам ощущение волшебства.

Пассаж Попова-Джамгаровых — сказочный дворец, богато украшенный лепниной в духе итальянского ренессанса и барокко.

Высшее училище им. Щепкина — старейший центр магии театрального искусства, подготовивший целую плеяду немеркнущих звёзд.

Петровский пассаж — в начале 20 века не просто хороший магазин, а лучший! Выясним, как правильно готовиться к Новому году.

Доходный дом М. Сокол на Кузнецком мосту — рассмотрим красивое мозаичное панно на фасаде и посетим скрытый от посторонних глаз двор-колодец.

Торговый дом «Мюр и Мерилиз» (ЦУМ) — готический замок в центре Москвы. Не только архитектурный шедевр, но и кладезь легенд и историй.

Большой театр — величественный символ культурных традиций России. Бонусом заглянем на тайную смотровую площадку с видом на четвёрку коней в колеснице Аполлона.

Как проходит квест

Во время прогулки вы будете получать задания, разгадывание которых поможет разобраться в основных архитектурных стилях и приёмах

Изучите элементы декора, расшифруете спрятанные в них символы, отыщете городские артефакты и вспомните самые интересные новогодние традиции

Сыграете в весёлую игру «Правда или вымысел» и научитесь правильно загадывать желания

За каждое решённое задание получите волшебный ключик. Цель квеста — собрать 8 новогодних ключиков от 8 архитектурных планет, вращающихся вокруг светила — Большого театра

