Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 568 туристов
Я аттестованный гид города Москвы, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Филолог, преподаватель, человек, превративший хобби в профессию. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, заметить скрытые сокровища прошлого, московские артефакты, яркую архитектуру разных эпох и, главное, удивительные судьбы её знаменитых жителей.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
–
3
–
2
–
1
–
A
Ani
17 янв 2025
Понравилась экскурсия! Ребенку было очень интересно, несмотря на нашу усталость, Лилия смогла заинтересовать. Легкость подачи материала, нескучные факты, приятная манера разговора, грамотная речь, контакт с туристами, в общем только приятные остались впечатления от экскурсии)
Алексей
13 янв 2025
Экскурсия очень познавательная. Узнали архитектурные стили. Рассмотрели экстерьеры и интерьеры знаковых зданий. Их историю. Рекомендую. Дети в восторге от подарочков.
Татьяна
4 янв 2025
Огромное спасибо Лилии за чудесную экскурсию-квест, которую мы посетили 3 января 2025г. всей семьёй: 7 взрослых и двое детей 5 и 9 лет. Экскурсия получилась познавательной, но и одновременно лёгкой читать дальше
и поистине новогодней (с гаданием, сюрпризами и подарками). Архитектурные загадки сочетались с космическими. Лилия смогла заинтересовать не только детей, но и взрослых, которые почувствовали себя детьми. Даже огромное количество людей в центре Москвы не смогло испортить впечатление от маленького путешествия. Лилия раскрыла нам некоторые тайны, о которых мы, жители Москвы, не знали до этого. Понравилось всем! Ещё раз выражаем благодарность Лилии за организацию и проведение экскурсии, и за хорошо продуманные приятные новогодние моменты!!! До новых встреч!
Н
Надежда
29 дек 2024
Квест экскурсия очень понравилась и дочке и мне. Получили новые знания, хорошее настроение - зарядились новогодней атмосферой Москвы. Очень приятное послевкусие, всем рекомендуем- не скучно и познавательно
Ирина
27 дек 2024
Лилия очень приятный в общении человек и профессиональный экскурсовод. Нашла подход к детям 9 и 16 лет, всем было интересно и весело, экскурсия проходила в формате игры и викторины с сюрпризами и подарочками. Выражаю огромную благодарность Лилии. 🌸
С
Светлана
23 дек 2024
Всё очень хорошо, спасибо большое Лиле за прекрастно проведённый день 🎉
Е
Елена
11 дек 2024
Посетили экскурсию большой компанией из подростков и взрослых. Интересный маршрут, вопросы, задания. Лилия легко и интересно рассказывает, позитивная. Отлично провели время, погуляли по вечерней Москве, украшенной к Новому году. Рекомендую!
Вероника
1 дек 2024
Экскурсия-квест очень понравилась, Лилия - прекрасный рассказчик и быстро находит общий язык с детьми, было весело, интересно, познавательно. Гуляли по нарядным улицам и магазинам в центре Москвы, изучали архитектуру и историю этих мест. 💯 рекомендую!
Полина
30 ноя 2024
Тут не просто сошлись звезды, сошлись планеты! Спасибо большое Лилии, позитивная и эмоциональная! Веселая, познавательная экскурсия, интересные задания и игры, то что нужно для настроения праздника. А как нарядился сейчас город! восторг!
Анна
30 ноя 2024
Лилия, мы в восторге! Самое малое в знак благодарности- это наш отзыв. Маршрут продуман в деталях, интересен и детям, и взрослым; здесь было все: история, архитектура, традиции, игры, и, конечно, атмосфера праздника! Прекрасный экскурсовод, все просто и доступно, много интересных фактов и открытий, однозначно рекомендуем!!!