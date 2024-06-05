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🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 68 отзывов Фотоэкскурсия Красный Октябрь: погружение в историю и стиль Исследуйте историческое пространство Красного Октября и запечатлейте моменты в уникальных лофт-интерьерах Начало: В районе метро Кропоткинская 7000 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 3 отзыва Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Познакомиться с историей дворцово-паркового ансамбля и получить профессиональные снимки на память Начало: Возле главного входа в парк 7500 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 3 отзыва Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память Начало: В районе метро Таганская 6200 5 890 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв Фотопрогулка по местам культовых фильмов Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино Начало: На улице Забелина 7000 5 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 12 отзывов Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ Начало: центральный вход ВДНХ 7000 5 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 7 отзывов Эксклюзивная фото-прогулка у Северного речного вокзала в Москве Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото Начало: На Северном речном вокзале 6700 6 030 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 9 отзывов Экскурсия с фотографом: Парк Горького и Музеон, Москва Получите уникальный опыт от прогулки по историческим паркам Москвы и профессиональные фото в качестве бонуса Начало: В районе метро Парк Культуры (кольцевая) 6700 6 030 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям Исследовать один из самых эклектичных районов столицы и получить на память профессиональные снимки Начало: У метро Парк Победы 7900 5 530 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки Открыть истории и характер душевного района и заодно получить на память фото в пленочном стиле Начало: В районе метро Китай-город 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

30% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 5 отзывов Фотопрогулка по станциям метро Москвы Уловить динамику мегаполиса и сделать стильные снимки на культовых станциях столичной подземки Начало: М. Арбатская синей ветки 7900 5 530 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Фотоэкскурсия по Тверской Открыть интересные факты о главной улице Москвы и получить профессиональные снимки на память Начало: На Пушкинской площади 5 000 ₽ за всё до 4 чел.